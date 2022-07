Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Platitos chinos, "guerra" de pos y precios de alto vuelo

¡Hola, buen día para todos! Llegó un nuevo miércoles y salió Enjambre directo a tu casilla para poner en perspectiva lo que pasó la última semana en el mundo de los negocios y la economía. La agenda noticiosa está dominada por dos grandes temas: el TLC con China y la posible llegada de Luis Suárez a Nacional, pero esto último mejor se lo dejamos a Ovación así que vamos a lo que nos convoca. Con tu permiso, crack.

¡Polen en el aire!

Sin dudas, la noticia fuerte de la semana se resume en una sigla: TLC. El Tratado de Libre Comercio con China cobró un nuevo impulso tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou, la semana pasada, de que había finalizado la etapa del estudio de factibilidad del acuerdo para abrir la fase de la negociación propiamente dicha.

“Lo comenzado en setiembre de 2021, que fue el acuerdo de factibilidad en conjunto con la República Popular de China ha concluido y, con satisfacción, podemos decir que esa conclusión es positiva, que hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países y ahora sí, empezar formalmente la negociación para un Tratado de Libre Comercio”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Acto seguido, se desencadenaron las reacciones a favor y en contra sobre un eventual acuerdo. Entre los primeros se ubicaron los empresarios. El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, recordó incluso que en setiembre le entregó al Poder Ejecutivo un informe con un análisis de cómo podría impactar el TLC con China.

“El gobierno lo tomó en cuenta. Y ahora creemos que tenemos el mérito suficiente para ser convocados al cuarto de al lado, como se le llama”, aseguró Antía en esta nota de Carlos Tapia y Raúl Santopietro.

En el sector agroindustrial también recibieron con entusiasmo el anuncio, según reseña esta nota de Rurales publicada el domingo. El presidente de la Federación Rural, Martín Uría Shaw, comentó que para el sector productivo el TLC implica “una muy buena noticia”. Gonzalo Valdés Requena, titular de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), dijo que de concretarse sería un “acuerdo más que importante” sobre todo por los aranceles que pagan los productores.

No todas las reacciones fueron loas. El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, apuntó que “los únicos sectores que se beneficiarían son los que ya se están beneficiando de los altísimos precios de los commodities”.

La firma del acuerdo podría darse en este período de gobierno aunque podría quedar para el siguiente quinquenio, admitió Lacalle Pou. Pero antes, Uruguay deberá negociar no solo con China sino también con sus socios del Mercosur para lograr la flexibilización del bloque. Una tarea que requerirá destreza y cuidar ciertos equilibrios, tal como lo hacen los malabaristas con los platitos chinos.

La colmena

“Pin y verde”. La frase se escucha a diario infinitas veces en ocasión de cualquier compra, ya que los pagos con tarjetas hoy son mayoritarios frente al efectivo. En ese contexto se está dando una “guerra de los pos” ante el proceso de apertura a la multiadquirencia que trajo una fuerte competencia entre diversas empresas.

¿Qué significa multiadquirencia? La periodista de Economía Fabiana Culshaw explica en esta nota que el concepto refiere a "la posibilidad que los comercios tengan una pasarela unificada con varios sellos para procesar los pagos de sus clientes". Antes de este cambio propiciado por el Banco Central, los comercios que aceptaban pagos de tarjetas como Visa, Mastercard, entre otros, debían contratar el servicio a través de un adquirente que manejaba ese sello en forma exclusiva.

Hoy en día, varios jugadores se lanzaron al mercado: Visanet (propiedad de Itaú, Scotiabank, Santander, Brou, BBVA y Visa Internacional); GetNet (de la fintech Global Pago NxT del Grupo Santander, con foco en los comercios de los shoppings y free-shops); Oca Comercios (con el respaldo de Itaú); Fiserv (que se fusionó con First Data en 2019 y luego se alió con Geocom); Scanntech (dirigido a autoservicios); y Handy (apunta a pequeñas y medianas empresas). Y próximamente se sumará un nuevo adquirente vinculado a Scotiabank.

Y habrá más novedades. “Se proyecta que en el mercado local aparezcan nuevos jugadores en este sector, y que los ya existentes se desarrollen para traer más soluciones fintech”, anticipa el artículo.

Danza de números

Se fue ya más de la primera parte del año y a nivel de fusiones y adquisiciones la actividad ha sido prolífica.

En el semestre se registraron 22 transacciones —todas en empresas uruguayas— que tienen el control total o mayoritario del paquete accionario, indicó Priscilla Pelusso, socia de Exante, en esta nota del periodista de Economía Lautaro Brum.

La tecnología fue el sector con más movimientos, al concentrar el 40% del total de fusiones y adquisiciones concretadas. El caso más impactante fue el de la compra de Genexus por parte del gigante argentino Globant. El 60% restante se reparte entre agronegocios y consumo interno, como la venta al por mayor de alimentos, farmacias y supermercados.

En 2021, las transacciones involucraron un monto de US$ 300 millones. “Quizás este año lo superemos”, auguró la socia de Exante.

Su majestad, la frase

"Tenemos la posibilidad de hacer más, pero no siempre es fácil trabajar en Uruguay", dijo el colombiano Albert Douer sobre las posibilidades de ampliar la producción local de su empresa, la multinacional Darnel. Este gigante con presencia en más de 20 países fabrica empaques “100% reciclables, compostables o biodegradables”; en Uruguay tiene su planta en Barros Blancos, Canelones.

Con esa observación el empresario aludió a los altos costos que enfrenta la compañía en Uruguay. Pese a ello, destacó que el país “tiene un activo enorme” en su gente.

Douer estuvo de visita por Uruguay y charló con El Empresario sobre el rol que juega Uruguay en la estrategia regional de la compañía y el auge de la economía circular. En ese sentido, mostró su entusiasmo por otro de sus negocios, UBQ, que a través de tecnología convierte la basura en un termoplástico con “cientos de aplicaciones”.



Zumba en tu bolsillo

Se terminaron las vacaciones de julio, pero hay quienes seguro ya están pensando en viajar este próximo verano. Si ese es tu caso vas a tener que gastar un poco más en los pasajes aéreos.

Es que de cara a la temporada 2023 se observa un aumento de entre un 50% y 70% en el valor de los tiques en relación a 2019, de acuerdo a un relevamiento que hizo El País con distintas agencias de viaje.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi) y gerente general de Aeromundo, Carlos Pera, recomienda “no esperar a último momento para sacar el pasaje”, ya que los precios se han incrementado considerablemente. Ejemplo: antes de la pandemia un viaje al Caribe con tíquet aéreo y estadía con todo incluido rondaba entre los US$ 899 y US$$ 1.100. Hoy el precio está entre US$ 1800 y US$ 2.100.

Según Pera, con vistas a la zafra de verano hay que esperar a ver “cómo va a estar la conectividad (…) porque si aumenta la frecuencia va a incrementarse el número de asientos y entonces va a crecer la oferta”. En ese caso, “las tarifas pueden bajar un poco”. Algo es algo.

El alojamiento es una parte importante del presupuesto de un viaje. Si pensás economizar ahí quizás consideres quedarte en alguno de los hostels de la cadena uruguaya Viajero, que acaba de invertir US$ 1 millón para ingresar en el mercado peruano, según cuenta su fundador Federico Lavagna en esta nota de El empresario.

Así las cosas, viajar hoy en día "cuesta un Perú". ¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor del suplemento El Empresario

[email protected]

