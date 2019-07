Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jungla comercial, el IPC "tira fruta" y la mentira cooperativa



¡Muy buenos días! Fue una semana intensa para las definiciones a la interna de los partidos políticos (no puedo esperar a que llegue la newsletter Uruguay Vota, de mi colega Óscar Vilas). En el ámbito económico, la mirada estuvo más que nada puesta hacia afuera, en la apertura comercial y lo vital que es para un país como Uruguay, pero también hubo algunos datos relevantes para las finanzas familiares.

En el Enjambre de hoy: ecos del acuerdo Mercosur-UE, las negociaciones con países poderosos, los precios del consumo bajo la lupa, cuánto vale "un kilo de Porsche", el aumento del desempleo, cómo mejorar el curriculum vitae, inversiones de alto riesgo y hasta cómo detectar a un mentiroso.

Las mieles del éxito

Minutos después de enviar el Enjambre de la semana pasada temí que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea debiera cambiar el mote de "histórico" por "histérico", pero luego se supo que el temor de los franceses era "infundado", según afirmó el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. Sus pares en Argentina y Brasil se expresaron en una línea similar.

De todo lo que se escribió esta semana sobre este avance hacia la liberalización comercial con uno de los grandes bloques económicos del mundo, recomiendo especialmente la columna de Carlos Steneri en las páginas de Economía y Mercado. El economista plantea de qué forma este acuerdo puede oficiar como "catapulta de modernidad" o como una "oportunidad perdida que dejará sus cicatrices" (contenido exclusivo para suscriptores).

Mientras tanto, el Mercosur agarró viento en la camiseta y el gobierno argentino informó que "hay voluntad" regional de avanzar en acuerdos de libre comercio con EE.UU. y con China.

Atención, aguijón

Pero no peques de ingenuo, Pinky. Que no te engañe el circunstancial entorno de tregua a la guerra comercial entre EE.UU. y China. Ya te lo advirtió el domingo pasado el periodista Mathías Da Silva desde Ginebra, donde entrevistó a José Luis Cancela, embajador de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio (OMC):

"Tarde o temprano es difícil mantener la neutralidad cuando opera la ley de la jungla y tenemos dos actores poderosos enfrentados, hay un momento de ese enfrentamiento en que cada uno llama a un juego de lealtades. Eso pone en situaciones muy difíciles a países como el nuestro", dijo Cancela. La entrevista completa la podés leer acá.

¿Como empezaría ese juego? ¿Sería algo así como que EE.UU. pregunte y que Uruguay tenga que explicar por qué dirige el 26% de sus exportaciones al gigante asiático pero a la vez aclarar que ese vínculo económico no otorga influencia geopolítica a China sobre nuestro país? Quizás. Me contaron que algo de eso ya pasó en una reunión en Washington el mes pasado en el marco del TIFA.

Veamos el vaso medio lleno: en ese encuentro también se acordó facilitar el comercio bilateral (por ejemplo, de carne uruguaya y de compras web desde EE.UU.), pero en especial el de servicios.

Zumba en tu bolsillo...

¿Qué vale más: "un kilo de carne" uruguaya o "un kilo de Porsche"? La respuesta podría sorprenderte. Para averiguarlo tenés dos opciones: podés pedirle al exministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, que te muestre su presentación PowerPoint de 99 diapositivas o leer esta interesante entrevista del editor de Economía, Fabián Tiscornia, al director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel (contenido exclusivo para suscriptores). El economista alemán también advierte lo que ya no sorprende: "el sector educativo en Uruguay es una bomba de tiempo".

Pero siguiendo con el tema precios que dispara este segmento de Enjambre, la inflación dio un respiro al desacelerarse en junio a 7,36%. Para entender el dato es mejor no quedarse con el titular. La volatilidad del precio de frutas y verduras distorsiona el análisis, como explican los columnistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin. En definitiva, si no tiramos fruta al leer los números, notaremos que el la "inflación subyacente" en realidad se aceleró a 8,3%.

¡Polen en el aire!

En el portafolio de los intrépidos inversores hay un tesoro que no manejamos el común de los mortales: el bitcoin. Para el informe de tapa de El Empresario, Antonio Larronda recabó el testimonio de seis uruguayos que se subieron a esta "montaña rusa" que incluye picos eufóricos de cotización de US$ 20.000 y valles desoladores de US$ 3.000 (contenido exclusivo para suscriptores).

Si fueras un millonario como Jeff Bezos hasta te podrías dar el lujo de invertir en una startup automotriz que promete ser "el Tesla de las camionetas y los SUV", como lo hizo el dueño de Amazon con Rivian. Esta novel empresa, creada por un emprendedor de 36 años, ya captó también una importante inversión de Ford. Si no sabés mucho de ella es porque ha estado en "modo oculto", pero este artículo de The New York Times que recogimos en El Empresario te cuenta todos los detalles. El tiempo dirá si Rivian logra dar el batacazo en el mercado eléctrico premium de la industria automotriz global.

La colmena

¿Título de psicólogo social o formación en socioanálisis? Problemas al redactar el CV tenemos todos, no solo Graciela Villar.

En tiempos en que el desempleo sigue en aumento, la competencia por las vacantes se vuelve más desafiante. Para ayudar en esa ardua tarea, la periodista Pía Mesa pidió consejos a especialistas en selección de personal y redactó este artículo de Finanzas de Bolsillo titulado "¿Cómo hacer que su currículum supere la prueba de 6 segundos?" (contenido exclusivo para suscriptores).



Partimos de la base de que —por mucho que ansiemos ser elegidos para el puesto— en el CV no queremos mentir, lo cual ya es todo un acto de honradez. Estudios muestran que cada día otras personas nos mienten entre 10 y 200 veces y que los extraños lo hacen tres veces en los primeros 10 minutos de conocerse... aunque solo sean mentiras piadosas.

Sobre cómo descubrir a un mentiroso trata la charla TED de Pamela Meyer. Con esta invitación no propongo ir por la vida desconfiando de todo el mundo. El concepto que más rescato es que "la mentira es un acto cooperativo": "Piensen, una mentira no tiene poder en sí misma. Su poder surge cuando alguien más acepta creerla". La exposición es de 2011, pero en tiempos en que la información falsa se potencia con las redes sociales, bien vale hacerse un hueco de 18 minutos en la agenda para darle play. Palabra de periodista.

Marcela Dobal, editora de El Empresario

