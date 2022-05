Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mi despedida de la comunidad Enjambre

Hola, queridos lectores. Este miércoles es muy especial: me despido de Enjambre y, luego de 12 años, en los próximos días también de El País. Emprenderé nuevos desafíos profesionales y hoy me permito hacer un paréntesis al contenido usual que reciben por esta vía para agradecer. Pero atenti: aunque ya no será de mi autoría, esta newsletter de economía y negocios seguirá operativa.

Cuando hace tres años me dieron la oportunidad de crear este ámbito, la abracé con todo el entusiasmo y responsabilidad de quien asume una tarea estratégica. Mediante el proyecto de newsletters de autor, el diario creó un canal de comunicación con los lectores mucho más cercano y acompañó así las nuevas formas de consumo de información, como ya lo habían hecho grandes medios a nivel internacional.

Una de las consignas más reconfortantes de este proyecto fue la enorme libertad que tuve para expresarme. Elegí desde el nombre de la newsletter, el concepto, a qué público objetivo me dirigiría ("personas inquietas y emprendedoras") y hasta qué tipo de contenidos incluiría. Desde el inicio, este fue un espacio de creación personal que valoré muchísimo.

Lo bauticé "Enjambre" porque el término incluía el factor de comunidad que pretendía, de crecimiento, de necesidad de movimiento y acción. También porque las abejas encarnan la importancia de la sustentabilidad, un aspecto que siempre me interesó mucho y que, por suerte, ahora está en boga en los negocios y las finanzas. Cada una de las secciones ("Las mieles del éxito", "Zumba en tu bolsillo...", etc.) reflejaron ese espíritu.

Lo que siguió fueron 148 envíos de la newsletter. Nunca recibí un comentario desalentador ni mucho menos una bajada de línea. Me dejaron ser. A veces punzante, a veces irónica. Y, en varias ocasiones, impuntual.

En Enjambre construí un espacio creativo muy orientado a los lectores, tanto a quienes consumen periodismo todos los días como a quienes no tienen ese hábito. Que ninguno se quedara afuera. Todos invitados.

El compromiso fue que recibieran sin costo cada semana todos los hechos relevantes en materia de economía y negocios, pero no como un mero listado automático de artículos. Los temas siempre fueron hilvanados por mi mirada, nutrida por casi 15 años de experiencia como periodista especializada en el área.

En definitiva, procuré atar cabos entre artículos y análisis que a veces podían parecer inconexos o aislados, pero en realidad solo estaban separados por haber sido publicados en días o secciones diferentes. Enjambre pretendió ser mucho más que una sumatoria de los mejores contenidos de las secciones de Economía, Negocios, El Empresario, Economía & Mercado y Rurales.

Otro de mis objetivos fue generar nuevas oportunidades de lectura al excelente trabajo cotidiano de los periodistas y columnistas de El País. Esta newsletter rescató siempre aquello que a mi entender no podía quedar sepultado como pendiente de lectura por la gran vorágine diaria de información. Ojalá lo haya logrado.

También me propuse generar una experiencia informativa diferente, desacartonada. Algunos lectores me dijeron que eso amenizaba sus miércoles con una sonrisa. Ese tipo de mensajes hacían que el esfuerzo por encontrar el GIF más indicado la siguiente semana valiera la pena. En cierto modo intenté emular la filosofía de Disney en sus parques, porque mi mayor temor era terminar en la casilla de spam. El desafío siempre fue ser relevante.

Por eso, aprecié mucho a los lectores que me escribieron en distintas ocasiones para acercarme sus impresiones o puntos de vista. Eso hizo este trabajo mucho menos solitario y lo revalorizó. De eso se trataba: de generar comunidad y de tender puentes con ustedes. Gracias por estar.

Finalmente, quiero agradecer en especial al director de Redacción, Martín Aguirre, por su confianza. A Lucía Baldomir, editora Digital, por ser mi "sensei" todos estos años en El País. Y al dream team de periodistas de El Empresario (Diego Ferreira, Antonio Larronda y Silvana Nicola) por acompañarme en este recorrido.

Gracias a todos. Sin duda seguiremos unidos por el periodismo de calidad.

Marcela Dobal

