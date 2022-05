Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dedo para arriba, dedo para abajo

¡Muy buen miércoles! Estuvieron picando cerca las balas del coronavirus. Mejor vamos rápido a ponernos al día con las noticias de economía y negocios, que hay mucha cosa para comentar y ordenar.

Atención, aguijón

"Es un momento nuevamente de gran incertidumbre, ya lo vivimos por la pandemia y nos llegó el segundo cisne negro", dijo Marcela Bensión, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así se refirió una de las figuras clave del equipo económico a la situación que se originó por el conflicto Rusia-Ucrania y debido a los problemas que los aislamientos en China ocasionan en la cadena de suministros a nivel global.

La frase es parte de una extensa y completa entrevista que mantuvo con el editor de Economía, Fabián Tiscornia. Allí se abordan muchos temas, como las medidas oficiales para paliar la inflación, la polémica en los números de pobreza, el vínculo con las calificadoras, la competitividad, las críticas de los empresarios, la importancia que se le da a la sustentabilidad en las finanzas públicas y mucho más.

Marcela Bensión. Foto: Leonardo Mainé.

Bensión asegura que "los países que gastaron más de lo que gastó Uruguay obtuvieron resultados iguales o peores de los que obtuvo nuestro país" y revela que la postura del MEF de cara a la rendición de cuentas (el plazo para presentarla es el 30 de junio) es que no hay más dinero para repartir del que ya se repartió en su momento. Esto significa que el aumento del gasto sería cero.

Esa afirmación generó sorpresa en varios representantes de la coalición de gobierno, que esperaban para este 2022 que hubiera ciertos “compromisos” para reforzar algunas áreas del Estado.



Sobre el tema del gasto, el presupuesto y la regla fiscal recomiendo la columna de Jorge Caumont en Economía & Mercado. Se tituló "Atentos al ciclo económico: la regla fiscal no es de derecha". Fue escrita antes que la publicación de la entrevista a Bensión, pero mantiene su validez.

La colmena

Otro tema importante de la semana es el empleo, al que Bensión menciona cuando se refiere a la tensión entre aumentar salarios y mantener fuentes de trabajo. Los datos oficiales de marzo mostraron que el mercado de trabajo en Uruguay continúa recuperándose tras el impacto de la pandemia. Si bien el desempleo aún alcanza a 7,7% de la población activa, ese nivel está muy por debajo del registrado en igual mes de 2021 (9,7%) y 2020 (10,1%).

Foto: El País

Sin embargo, el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Ignacio Umpiérrez explicó a El País que persisten "problemas estructurales": un “alto subempleo, personas desalentadas”, la formación de capital humano, brechas entre demanda y oferta, “brechas a nivel de capacidades blandas y bajos niveles de productividad en algunos sectores”.



Sobre las capacidades blandas también trató la columna del decano de Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo, Alejandro Cid. En Economía & Mercado, el experto revela cómo investigadores suecos descubrieron que en 20 años aumentó el retorno económico a las habilidades no cognitivas (como capacidad de liderazgo y trabajo en equipo). A su vez, el empleo aumentó más y los salarios crecieron más rápido en las ocupaciones que demandaban habilidades sociales.



Por su parte, el Pit-Cnt presentó 10 propuestas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, "para la reactivación económica y salida de la crisis". Y espera una "respuesta rigurosa" del gobierno.



Marcelo Abdala en rueda de prensa tras reunión con Lacalle Pou. Foto: Captura de video

Zumba en tu bolsillo...

Trabajadores y empresarios comparten algunos desvelos. Y si no mirá a Bill Gates, que está "muy preocupado". El magnate se refirió a los factores que generan presiones inflacionarias y advirtió que el mundo podría caer en una “marcada desaceleración económica”.



En Uruguay, el último dato de inflación fue de 9,37% en los 12 meses cerrados a abril, lo que significó estabilidad con respecto al mes anterior. Sin embargo, se mantiene lejos de la meta que fijó el gobierno (de entre 3% y 7%, que a partir de septiembre se reduce a de 3% a 6%).

Algunos analistas emitieron una "señal de alerta". Para empezar, las presiones inflacionarias sobre las materias primas estarán presentes en todo lo que resta del año, según coinciden economistas consultados por El País.



Ya hemos mencionado las medidas puntuales que se han tomado para combatir la suba de precios. Lo más reciente para comentar es que el Poder Ejecutivo manifestó que no apunta a la baja de IVA que el Senado propuso para 19 productos por seis meses, por iniciativa del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, expresó el miércoles pasado: "Cuando uno está en el lugar que tiene que tomar decisiones y que sean sostenibles en el tiempo, no se puede hacer 'dedo para arriba, dedo para abajo' en un minuto, se tiene que sentar y analizar". ¡Guambia!

¿Bajará la inflación como ha planteado el gobierno pese a los adelantos de aumentos en salarios públicos y pasividades anunciados por el gobierno?, ¿sería conveniente que bajara en los términos planteados? El economista Javier de Haedo respondió por la negativa en su columna del lunes 2 en Economía & Mercado, titulada: "Inflación: por qué esta vez no".



Por su parte, el presidente del Banco Central, Diego Labat, reconoció recientemente en entrevista con Fabián Tiscornia que la meta de inflación para este año de entre 3% y 6% no se cumplirá, aunque matizó: "que uno sea cauto y no presione en exceso, no quiere decir que uno se tenga que olvidar del objetivo final". También respondió a las preocupaciones de los exportadores por la caída del tipo de cambio.



Diego Labat, presidente del Banco Central

De alto vuelo

Al comienzo de este Enjambre te decía que Bensión jerarquizó el desafío de trabajar en sustentabilidad desde las finanzas públicas ("Hay que incentivar a los países financieramente a que inviertan en los temas de medio ambiente", sostuvo). Te recomiendo algunos artículos de la última semana que ilustran cómo el impacto ambiental gana peso en el sector privado:

1. La entrevista de Diego Ferreira a Verónica de la Cerda, la ingeniera civil que lidera la multinacional de origen chileno TriCiclos. Con la convicción de que "la basura es un error de diseño", lidera esta empresa a la que ingresó como inversionista y luego se convirtió en CEO para impulsar la economía circular en América Latina. La leés acá.



Verónica de la Cerda, CEO de TriCiclos. Foto: Francisco Flores

2. Waterplan es una empresa creada por cuatro argentinos que recibió US$ 7 millones de varios inversores, entre ellos el reconocido actor Leonardo DiCaprio y el basquetbolista retirado de la NBA Manu Ginóbili. Se dedica a analizar modelos de datos climáticos y sobre el agua para mejorar la seguridad hídrica de las organizaciones, Conocé más acá.



3. El equipo inglés Manchester City lanzó junto a Puma la línea de casacas "Re:Jersey", confeccionadas con un 75% de camisetas de fútbol reutilizadas y un 25% de plástico marino Seaqual. Para impulsar la movida entre los hinchas, la marca instaló contenedores especiales para recoger las camisetas viejas en la tienda oficial del club, junto al Etihad, y en otros puntos del Etihad Campus.



¡Polen en el aire!

Las acciones de las principales tecnológicas que cotizan en Wall Street cayeron en picada y hasta el gigante de streaming Netflix está repensando su estrategia pospandemia. Analiza incluir publicidad en sus contenidos, imaginate.

La correlación del bitcoin con el Nasdaq está en su máximo, aseguran los analistas. De hecho, esta criptomoneda cayó a su nivel mínimo en más de nueve meses o, en otras palabras, perdió casi un tercio de su valor en lo que va de año y más de un 50% desde que alcanzó su máximo histórico. Cayó por debajo de los US$ 30.000, según los últimos datos al cierre de esta newsletter.

Bitcoin y Ethereum. Foto: Pixabay.

A todo esto: ¿cómo prevé el Banco Central del Uruguay (BCU) regular los criptoactivos? Más allá de otros marcos conceptuales que había elaborado, ahora envió al MEF un anteproyecto de ley sobre activos virtuales que abarca (aunque no exclusivamente) a las criptomonedas. El País accedió al documento y consultó la visión de expertos. Un tema planteado que me resulta interesante es cómo se trabajará para dar transparencia al sistema, por ejemplo, a través de técnicas de "blanqueo de capitales".

Para cerrar, ¿cómo invertir en criptomonedas sin necesidad de comprarlas? La periodista Pamela Díaz detalló cuáles son los instrumentos disponibles en la sección Finanzas de Bolsillo. De todos modos, hay que ser cuidadoso. El BCU advirtió (a raíz de algunos avisos publicitarios que detectó) que los “activos virtuales por sus características ofrecen una volatilidad de precios o cotización tal que no es posible garantizar que una rentabilidad pasada u obtenida previamente, se proyecte a futuro”.



¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

