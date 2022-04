Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

GeneXus, las rebeldes y la plaza digital del pueblo

¡Muy buen miércoles! Amanecí con apagón en mi casa y mi cerebro anda con pocas baterías, porque la última fue una semana de intenso trabajo. Aun así acá estamos con una versión concisa de Enjambre. Es probable también que por eso el foco de esta semana esté más puesto en noticias de negocios inspiradoras que de costumbre.

Las mieles del éxito

La venta de la tecnológica uruguaya GeneXus a la multinacional de origen argentino Globant nos dio vuelta el miércoles pasado. La noticia marcó un nuevo "hito" y muestra alto valor agregado de la industria del software en Uruguay. De hecho, en los últimos años varias empresas han sido compradas por fondos extranjeros (Overactive, Infocorp, GeneXus Consulting, K2B y Alan, por mencionar algunas importantes).

No hace tanto tiempo atrás, el periodista Antonio Larronda analizaba este fenómeno en un informe de tapa de El Empresario. A todo esto se suma la salida a Bolsa de la fintech dLocal en el Nasdaq que ocurrió el año pasado.

Para profundizar más en este "boom" de las tecnológicas uruguayas, la periodista Pía Mesa consultó a expertos de diversas escuelas de negocios que resaltaron el potencial que tiene este sector. En ese mismo artículo, incluimos la entrevista conjunta que realicé el día del anuncio a Nicolás Jodal (CEO de Genexus), Martín Migoya (CEO de Globant) y Guibert Englebienne (presidente de Globant X y Globant Ventures). Una gran frase fue: "Nos une el hecho de venir del Cono Sur y querer conquistar el mundo con nuestra tecnología". No hay ningún Pinky en ese grupo.



Ayer finalmente, llegó el día en que realizamos el "Mano a mano" con Jodal, como parte del ciclo Encuentros con la redacción. Fue una charla muy descontracturada en la que reveló algunos detalles sobre cómo se gestó la venta a Globant y también ofreció anécdotas, frases y compartió hábitos que denotan su estilo de liderazgo.

Después de todo, Jodal es el líder con mejor reputación corporativa en 2021 según el ranking Merco que difunde El País. Si te lo perdiste y sos sucriptor, podés ver la entrevista acá. Si la viste, por favor comentame qué te pareció ([email protected]).

Por otra parte, es importante que sepas que Globant tiene como meta generar "empleo masivo" para seguir expandiendo su negocio. Y no solo tiene operaciones en Montevideo (que ha incrementado), sino que además en octubre pasado inauguró oficinas en Maldonado. Su meta es duplicar el empleo local en tres años.

De alto vuelo

Ahora está muy de moda emprender en el rubro tecnológico, por lo que cuando me entero de proyectos que no pasan 100% por ahí, paro la oreja. En febrero escuché a Marjorie Spitalnik exponer sobre Little Rebels (Pequeñas Rebeldes), la empresa que fabrica muñecas que destacan a mujeres icónicas del mundo, como Malala (Yousafzai) o Marie Curie.

La ocasión fue cuando la emprendedora concursaba en el programa del millonario estadounidense Tim Draper, Meet the Drapers, que tuvo su capítulo local en Enjoy Punta del Este. Ella no logró avanzar de fase en ese certamen, pero su pasión por el proyecto me cautivó.

Lo que había detrás era una gran historia de convicción y resiliencia en la que indagó Antonio Larronda. Su charla se convirtió en la entrevista destacada de El Empresario, que en la edición digital se tituló: "Le dijeron que sus muñecas no las compraría nadie y ahora las quieren de Disney+, grandes retailers y museos de EE.UU.". Entre otras situaciones que se le presentaorn a Spitalnik, Mattel quiso comprarle la licencia de sus muñecas y decidió rechazar la oferta. ¿Se arrepiente? No.



La colmena

Dos de los cofundadores de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne (a quienes mencioné más arriba), son algunos de los empresarios argentinos que se vinieron a vivir a Uruguay. Hay muchos casos más. El periodista Diego Ferreira entrevistó a seis de ellos y reunió sus testimonios en el informe de tapa de El Empresario.



¿Sobre qué hablan? Ventajas y desafíos. Por un lado, dicen que encuentran reglas claras, estabilidad y previsibilidad, pero también traen su experiencia y su impronta para hacer negocios. Además, revelan qué planes tienen para sus emprendimientos, que incluyen desde desplegar una cadena de panaderías hasta un centro cannábico en la que fue casa de Susana Giménez. Los seis analizaron qué efecto tendrá esa inmigración en el país. Por lo pronto, ya se creó la Asociación Argentina de Residentes en Uruguay y se está formando un polo de emprendedores e inversores tecnológicos.



¡Polen en el aire!

Te comenté hace una semana que, mientras estábamos con la mente en modo "Semana Santa", Elon Musk trabajaba con el firme propósito de comprar el 100% de la red social Twitter. Finalmente, lo logró. El lunes supimos que el hombre más rico del mundo se quedó con lo que él llama “la plaza digital del pueblo”, por la módica suma de US$ 44.000 millones.

El fundador de Twitter, Jack Dorsey, dijo lo siguiente: "En principio, no creo que nadie deba poseer o dirigir Twitter. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Pero en cuanto a resolver el problema de ser una empresa, no obstante, Elon es la única solución en la que confío", sostuvo en un tuit. Una de las ideas de Musk es retirar la cotización de la empresa de Wall Street. Otro de sus objetivos es eliminar la presencia de bots (cuentas controladas de forma automatizada y no por humanos).



¿Tenemos que tenerle miedo al Twitter de Elon Musk? Esta pregunta dispara la columna de análisis de la periodista Ana Laura Pérez. Me gustó mucho su respuesta (spoiler alert): "Si para algo sirve que un millonario se compre algo porque no le gusta cómo funciona, es para que lo usemos como una oportunidad para pensar todos cómo lo estamos usando".



¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

