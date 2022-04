Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De la "batiseñal" del BCU... al blíster de Perifar

¡Muy buenos días! Mientras Elon Musk intentaba quedarse con el 100% de las acciones de Twitter y la red social del pajarito anunciaba una “píldora venenosa” para evitarlo, en Uruguay la mayoría de la gente estaba con la cabeza en otra cosa. Take it easy, Elon.

Acá estuvimos en plena "explosión turística" interna. Los operadores celebran el nivel de actividad alcanzado y empiezan a notar "esa reactivación del sector que tanto se estaba necesitando”, aunque por el momento hubo poca recepción de turistas extranjeros. De 160.000 personas que eligieron a Uruguay como destino, un 60% fueron uruguayos residentes en países vecinos.

Zumba en tu bolsillo

Pero basta de vacaciones y feriados por un rato. En las últimas horas hubo importantes noticias. El lunes por la noche, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que se decidió otorgar un aumento de 3% a jubilaciones y de 2% a funcionarios públicos a partir del 1° de julio. Esos ajustes se suman a los que ya se concretaron en enero pasado.

Además, le sugirió al sector privado que defina la misma acción —que adelante el correctivo previsto para más adelante— para así evitar que los salarios de todo el país pierdan poder de compra.

La razón es que la inflación acumulada solo en enero-marzo fue de 4,42%, la mayor para un primer trimestre desde 2016. ¿En criollo? Los salarios van corriendo siempre de atrás: se ajustaron en enero, pero en apenas tres meses los precios se alejaron a un ritmo mayor. Así no hay billetera que aguante.



Las repercusiones no tardaron en llegar. Los partidos que integran la coalición de gobierno cerraron filas con el presidente. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ponderó el anuncio: "Se estima que el aumento sumado de enero y julio estará por encima de la inflación y eso es recuperación salarial, eso es una buena noticia", dijo.



En tanto, el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, también opinó positivamente. Dijo que la medida costará US$ 170 millones y agregó: “Pienso que el sector privado va a tener la misma sensibilidad que tiene el gobierno”. Además, el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, salió rápidamente a responder a las críticas que surgieron ayer: "No es tirar por la borda nada con respecto a los objetivos de inflación", afirmó. A varios economistas les parece lo contrario, pero... S'all good, man!



¡Polen en el aire!

La cosa se pone interesante al observar las críticas al anuncio. El senador por el Frente Amplio Daniel Olesker recordó que desde su agrupación pidieron hace un mes un aumento de salarios y de jubilaciones, así como convocar Consejos de Salarios para aplicar correctivos por inflación.

“Hoy el gobierno que lo cuestionó, lo decreta”, reprochó Olesker. Dijo que las medidas anunciadas fueron “un reconocimiento a que la pérdida era muy grande”. La de Olesker fue una de tantas voces que se pronunciaron desde la oposición. Te lo resumo: Palos porque bogas y, si no bogas, palos.

Otros actores sociales dijeron que los incrementos no alcanzan. El integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt Daniel Diverio apuntó a que son "insuficientes".

En esa línea también estuvo el director que representa a los pasivos (jubilados y pensionistas) en el Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro: "Yo no le voy a exagerar, hay jubilados que tienen ocho medicamentos por día y dicen 'voy a tomar estos cuatro porque para estos cuatro no me alcanza'", dijo Amaro. Pedirá una reunión con Lacalle Pou por este tema. (La central sindical anunció ayer que también lo hará, con el presidente y con Mieres.)



¿Para cuándo el representante de los niños en el BPS? Los datos de pobreza infantil están de mi lado.

La Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE) se expresó en un comunicado, que dice que las medidas son "insuficientes" y pone en duda si el anuncio se trata de "un aumento adicional" o si se da "a cuenta del ajuste de enero de 2023".

Atención, aguijón

Más allá del ruido político, un dato importante es la sorpresa que estos anuncios generaron en los empresarios. Dirigentes de las distintas cámaras empresariales intercambiaron llamadas y mensajes en los grupos de WhatsApp para definir con qué posición irán al Consejo Superior Tripartito de salario cuando sean convocados por el ministro Mieres.

Consejos de salarios. Foto: Fernando Ponzetto

“En el medio del río se nos pide un cambio de acción. Mientras nos piden cuidar los precios, por otro lado nos están solicitando que indexemos los salarios”, señaló el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía.

Su par de la Cámara de Comercio y Servicios, Daniel Sapelli, se expresó en igual sentido en conversación con el noticiero Subrayado: "No se pueden lograr las dos cosas: mantener los precios bajos y aumentar los salarios". Parece claro que el gobierno les pasó esta "patata caliente".

Varios analistas económicos, en tanto, cuestionaron la consistencia de las medidas anunciadas y las calificaron de "demasiado genéricas". Javier de Haedo fue uno de los más punzantes: "Insólito giro del gobierno, solo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición".

En general, todos cuestionaron que la política fiscal y salarial no está acompañando de esta manera a la política monetaria. Al final de cuentas, la "fuerte señal" que dio el BCU la semana anterior quedó más sola que el uno.



Ayer Lacalle Pou respondió públicamente a los especialistas: "Entiendo los análisis. A nosotros nos toca la realidad, actuar sobre la realidad". Además, el gobierno entiende que —según sus cálculos— el impacto de la suba de salarios sobre la inflación es “muy, muy mínimo”, según le dijo una fuente oficial al periodista Pablo Fernández. Ese es el principal titular de El País de hoy.



Los economistas también plantearon que los anuncios no van dirigidos a atender la situación de los sectores más vulnerables. No obstante, los ministros de Economía (Azucena Arbeleche) y Desarrollo Social (Martín Lema) mantuvieron reuniones al respecto y se esperan medidas en los próximos días.

El presidente de la República dijo el lunes que las acciones tomadas son “paliativas”, pero aseguró que se están estudiando otras adicionales. Por lo pronto, ayer adelantó que firmará la extensión por un mes más de la exoneración de IVA en el asado de tira. Pero no te afiles todavía para el 1° de mayo, porque la Unión de Vendedores de Carne estimó que este corte podría faltar para esa fecha.



La colmena

Otro tema que emergió en los últimos días fue el de la venta fraccionada de alimentos en pequeños comercios, en respuesta al pedido de Cambadu. El primer departamento en habilitarlo fue Canelones. Ayer se anunció que se sumará Montevideo. De allí surgió también una lista de alimentos que no se pueden fraccionar.

La intendenta capitalina, Carolina Cosse, prevé presentar esta medida en el Congreso de Intendentes para que se replique en el resto del país. Por lo pronto, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, criticó que para "dar color" se le dé "un barniz jurídico a una realidad que existe en los barrios "de toda la vida". "Compras una pastilla de Perifar en un almacén, que cortan con una tijerita de un blíster", ejemplificó.

(Abro paréntesis: En Rocha al parecer están para cuestiones más elevadas. Una empresa argentina se propuso lanzar cohetes al espacio desde alguna zona de ese departamento. Te lo comento porque sería una injusticia que te hayas perdido el informe de Agustín Magallanes publicado en Qué Pasa.)

Por su parte, el intendente de Salto, Andrés Lima, apuesta a la "microimportación", es decir, habilitar a los pequeños comerciantes a que crucen el charco, compren mercadería y puedan revenderla en Uruguay. La medida requiere un marco legislativo, por lo que Lima se reunirá con sus pares de Paysandú (Nicolás Olivera), Río Negro (Omar Lafluf) y los tres centros comerciales del litoral para "elaborar una propuesta única".



Finalmente, ayer el gobierno dispuso por decreto que se amplíe la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los combustibles en la frontera. La rebaja pasará de 24% a 30% a partir del 1° de mayo. Aplica para un máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina y Brasil.

Una celda en el panal

Se me fue un poco largo el Enjambre de esta semana... Me despido rapidito con un recordatorio: El martes te esperamos 9:30 en una nueva edición de "Encuentros con la redacción", donde estaremos Mano a mano con Nicolás Jodal, el líder con mejor reputación corporativa según el ranking Merco 2021. Si sos suscriptor, no te lo podés perder. Si no lo sos, es una excelente razón para sumarte a esta experiencia que ofrece El País +. Agendate dando clic acá.



Nicolás Jodal y Marcela Dobal.

¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

