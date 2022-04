Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pecado de precios, el Padre Rico y la carne de tigre

¡Muy buenos días! Llegó Enjambre edición Pascuas. Cuando creías que lo habías visto todo sobre puestos de trabajo del futuro, una noticia te sacude la colmena: hay un conejo de 12 kilos en San Francisco que trabaja en el aeropuerto. Se llama Alex y ya era conocido por robar corazones en los juegos de béisbol de los San Francisco Giants y de básquetbol de los Golden State Warriors. Atenti que sus tareas nada tienen que ver con esconder huevos de chocolate...

Danza de números

¿Estás de vacaciones o bancando el mostrador en el trabajo? Más de 72.000 personas salieron del país entre viernes y domingo por Semana Santa. En Fray Bentos hubo colas de 14 horas para cruzar la frontera y el intendente de Río Negro calificó de "inhumano" lo que vivieron los turistas.

Para agilizar el ingreso al país, el gobierno resolvió ayer que los uruguayos y residentes que regresen por vía terrestre o fluvial hasta el próximo lunes no tendrán que presentar la declaración jurada de salud. La medida solo rige para quienes llegan desde Argentina y Brasil.

¿Por qué cruzar el puente? Porque Argentina "está regalada", como dijo a El País el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace. Para darte una idea, un almuerzo o cena para cuatro personas en un restaurante promedio del centro porteño no supera los US$ 20. Ese y más ejemplos los encontrás en este artículo de Gustavo Stok. La comparación en los precios de hospedaje no es tan grande como en la gastronomía, pero sigue siendo favorable.



Si te quedaste por la vuelta, una escapada muy gratificante para el estómago es visitar la panadería y confitería Baipa, un clásico de Atlántida. Lo que no te podés perder es la entrevista de Diego Ferreira, a Antonio Mogordoy, el director de esta icónica panadería y confitería que empezó como cadete y lidera la empresa desde 2007. Además de contar los secretos de un buen bizcocho, anuncia la apertura de una nueva sucursal en Punta del Este. Imperdible.



Zumba en tu bolsillo...

El foco de preocupación de la población se corrió de la pandemia. Ahora los uruguayos consideran que la inflación, los sueldos y la pobreza son el principal problema del país, según surge de una encuesta de la consultora Cifra realizada en marzo.

Esta desafiante suba de precios en buena medida es "importada" por la situación global que se desencadenó por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el director del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, señaló que “Uruguay tiene los dos pecados, tiene inflación alta y es un país caro”.

El economista expuso en una actividad organizada por el CED donde también participaron otros expertos y agentes de mercado. Uno de ellos fue el CEO de la cadena de supermercados Ta-Ta, Christopher Jones, quien dijo que “la normativa actual es enemiga del consumidor uruguayo” y que “la enfermedad es una sumatoria de regulaciones anticuadas y no adaptadas”.

La novedad de la última semana es que el jueves el Banco Central subió la tasa de interés por encima de lo previsto. Incluso su presidente, Diego Labat, anticipó que cuando el Comité de Política Monetaria (Copom) se vuelva a reunir en mayo habrá una “nueva suba” y “seguramente en las siguientes reuniones pueda continuar esta senda de incrementos”.

Este anuncio supone una fuerte "señal" de política monetaria, porque esa tasa es la forma en que el BCU establece el "precio del dinero". En base a ella se establecen las tasas de interés que fijan los bancos y, al subirla, el costo de tomar crédito se encarece. De forma indirecta, se actúa entonces sobre la demanda (que presiona también los precios al alza) al hacer menos atractivos los incentivos al consumo. Sin embargo, el BCU entiende que su decisión no "frenará" la demanda, debido a que el valor de la tasa (pasó de 7,25% a 8,5%) aún no genera ese efecto.

Esta medida del Copom se suma a otras puntuales que ya tomó el Poder Ejecutivo al promover la exoneración de IVA en algunos panificados y fideos y en el asado de tira por un mes, además del congelamiento en el precio de cortes de carne con hueso y huevos.

Atención, aguijón

Recordemos que la inflación en los últimos 12 meses cerrados en marzo fue de 9,38% y la meta del gobierno era situarla entre 3% y 6% a partir de septiembre. En las últimas horas, no tardaron en llegar propuestas de diferentes partidos que integran la coalición de gobierno para encauzarla. El sector Ciudadanos (Partido Colorado) pidió una serie de medidas: las enumeró y generó molestia de Batllistas...

En tanto, Cabildo Abierto ya propuso quitar el IVA a 19 alimentos durante seis meses (la iniciativa ya tuvo el visto bueno de la Comisión de Hacienda del Senado).

En tanto, el senador nacionalista Sergio Botana opinó que los acuerdos de precios “no caminan ni en la guerra” y acotó que “es una medida más propia de Cuba”. El legislador redactó varios proyectos para bajar el precio de los combustibles, del supergás, y el pórtland. Como esas hay más iniciativas en el Parlamento que la periodista Valeria Gil detalla en este artículo.

Este temilla de la inflación también resulta "punzante" en EE.UU. En marzo, la suba generalizada de precios en los últimos 12 meses fue de 8,5%, el mayor registro desde 1981. Por aquellos pagos las opiniones son igual de variopintas. El autor del bestseller de finanzas "Padre rico, padre pobre", Robert Kiyosaki, aseguró que los mercados estadounidenses y el dólar pronto van a colapsar.

Mientras tanto, las monedas de varios países de Latinoamérica se están fortaleciendo ante el billete verde. Eso incluye a Uruguay, donde el dólar ya amenaza con romper el “piso” de $ 41.

Mientras tanto también, las criptomonedas siguen haciendo trabajito fino y en Uruguay se lanzarán los primeros POS para pagar con ellas. Lo hará la misma empresa que fue pionera en traer cajeros de este tipo.

La colmena

Tengo cuatro notas para compartirte del ámbito agropecuario. Hay tres que son de carne, así que podés leerlas pero no comerlas este Viernes Santo. O tal vez sí. Vos ves.

1. La presidenta de la Federación Rural, Mónica Silva, anunció que no continuaría al frente tras el Congreso de la institución donde se realizará la renovación parcial del Consejo en mayo. Soledad Arrarte —que encabezó la otra lista en las elecciones pasadas—, afirmó que se buscará una lista única de consenso. Para lograrlo, decidió que ella no será la candidata.



2. La historia de Elizabeth Misa, directora de Frigorífico Las Moras. Dice que ser mujer no fue un obstáculo, pero al leer el artículo de Manuela García Pintos pude identificarse que su trayectoria estuvo repleta de ellos, aun cuando era la hija del dueño. Quizás el título de "mujer maravilla" sea un poco grandilocuente, pero seguro que liderar en pandemia un negocio familiar, con capitales 100% nacionales, requiere de un superpoder especial.



3. La directora general de Mercado Interno del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernanda Cuervo, admitió que “hay que seguir trabajando en el registro de carnicerías”, porque se dan casos en los que “algunas que todavía no están registradas”. Su plan es capacitar a 2.400 carniceros para el final del período, según dijo en entrevista con Pablo Antúnez.



4."En laboratorio se podrá hacer carne de tigre o incluso mixtas". Ese es el título de una muy completa entrevista de Antonio Larronda a la argentina Josefina Craveri, responsable del Desarrollo de Negocio de B.I.F.E. en el Laboratorio Craveri. Charlaron sobre el incipiente desarrollo de variedades cárnicas a partir de células y procedimientos científicos. Lo interesante es que el laboratorio tiene 20 años de experiencia en reproducción de tejidos para terapias en seres humanos como piel, córnea, cartílagos, entre otros.



Su majestad, la frase

"Tras la crisis provocada por el covid-19, ha quedado patente que la reputación de las empresas supone un auténtico escudo ante las crisis y un acelerante para su recuperación, lo que se conoce como la ‘resiliencia organizacional’. Una empresa con reputación sale antes de las crisis y se recupera con mayor rapidez". La frase es del CEO de Merco, José María San Segundo. Así comienza su columna sobre los resultados del Ranking Merco de Reputación Corporativa 2021 en Uruguay.

En esta nueva edición, que incluye las 100 empresas mejor posicionadas en Uruguay y publicamos en forma exclusiva en el suplemento El Empresario, aparecieron 21 compañías y 19 líderes que en ediciones anteriores no habían aparecido, aunque también los ejecutivos del top 10 se han consolidado.

A los cinco líderes empresariales que lideran el ranking de reputación les pedimos que nos contaran cuál fue el principal desafío que sortearon el año pasado, qué aprendieron de ello y qué consejo darían para liderar en 2022. El resultado fue este artículo, con las visiones de Nicolás Jodal, Carlos Alberto Lecueder, Orlando Dovat, Rafael Hermida y Verónica Raffo.

De paso, aprovecho para invitarte al nuevo Encuentros con la Redacción que organiza El País + el martes 26 de abril a las 9:30.

En esta ocasión, estaremos mano a mano con Jodal, CEO de GeneXus, con quien conversaremos sobre liderazgo, innovación y los nuevos desafíos en el mundo de los negocios. Si sos suscriptor, podés agendarte acá. Y si no, esta es una excelente excusa para sumarte a la completa experiencia de contenidos multiplataforma de El País +.

¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocer otras más, podés registrarte aquí.