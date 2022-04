Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al pan, pan, y al cripto, cripto

¡Muy buen miércoles! El fin de la emergencia sanitaria en Uruguay era la buena noticia que necesitábamos para encarar lo que queda de 2022, luego de dos años de tanto estrés.

Presidencia ya hizo público el decreto que así lo establece y por fin deja de ser obligatorio el uso de tapaboca (excepto en casos sintomáticos). ¿Qué pasa con esta medida preventiva y con los aforos en locales comerciales, en el transporte público, en espectáculos y gimnasios? Leé la respuesta a todo eso y más acá.

¿Y cómo serán los protocolos en centros educativos? Señoras y señores, después de Semana de Turismo se elimina la cuarentena obligatoria. Justo la motivación que necesitábamos para atravesar el receso estudiantil los padres que no nos tomamos vacaciones, ¿cierto?

Zumba en tu bolsillo...

Como era de esperarse teniendo en cuenta el escenario internacional, el ritmo al que suben los precios de productos y servicios para los consumidores se aceleró en marzo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraron que el incremento fue de 1,11% y así la inflación en 12 meses pasó de 8,85% (acumulada a febrero) a 9,38% (a marzo).

Varios economistas consultados por El País analizaron qué se puede esperar. Florencia Carriquiry, socia de Exante, dijo que "se hace muy difícil descartar un escenario de inflación arriba del 10% en los próximos meses”. ¿Cumplir la meta oficial de ubicarla entre 3% y 6% a partir de setiembre ya es una quimera?, ¿son suficientes las medidas que tomó el gobierno?



La última de ellas es que envió al Parlamento un proyecto de ley para exonerar de IVA por 30 días al pan blanco común, galleta de campaña, pastas y fideos que actualmente se encuentran gravados a la tasa mínima del 10%.

La iniciativa fue considerada un tema "grave y urgente" (basta considerar los recientes datos oficiales de pobreza) y ayer la aprobó el Senado. Aun así, legisladores del Frente Amplio y de Cabildo Abierto opinaron que el problema no puede ser atendido con "medidas puntuales" y que la mecánica es "tardía". La medida tiene un impacto fiscal estimado por el gobierno en US$ 1 millón mensuales (el decreto establece que puede prorrogarse). Hoy el proyecto se trata en la Cámara de Diputados.



¿Qué puede hacer el consumidor mientras tanto? Nada nuevo bajo el sol: intentar ser más eficiente en las compras de alimentos. Aun así, conviene revisar este artículo de Finanzas de Bolsillo que da insumos interesantes. Por ejemplo, sobre dónde podés encontrar frutas y hortalizas que están en un momento de abundante oferta y buena calidad.

Con la suba de costos de la harina y los panificados, parece mentira pero hay una cadena de panaderías de la vecina orilla que se instalará en Uruguay. Se llama Costumbres Argentinas y prevé abrir 25 locales en dos años, como informó Diego Ferreira en El Empresario.

Danza de números

¿El alza de los precios de las materias primas configura un gran momento para el agro? Sí. De hecho, como dice el análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en Economía & Mercado, la agroindustria es uno de los motores de la economía uruguaya.

En los primeros siete días de la guerra entre Rusia y Ucrania, el trigo pasó de valer US$ 309 s US$ 495 por tonelada en el mercado de Chicago (que Uruguay toma como referencia). Fue un récord histórico, aunque ahora se está situando en el entorno de US$ 360 y su tendencia es a la baja, como explica la periodista Delfina Milder en su completo informe publicado en Qué Pasa.

Con tanta volatilidad, ¿cómo pueden estar seguros los productores de que los precios seguirán altos al momento de cosechar? Otro factor que complejiza el escenario es la falta de fertilizantes, ya que Rusia, Bielorrusia y Ucrania son piezas fundamentales en su aprovisionamiento.

El tema no es tan simple como luce a primera vista. Por eso, te recomiendo este artículo que resume la conferencia "El Agro que se viene", celebrada en la Expo Melilla y organizada por El País, Carve y la Asociación Rural del Uruguay. En la ocasión, tres actores relevantes en la cadena agroindustrial respondieron si este momento “soñado” es estructural o coyuntural.

Su majestad, la frase

"Este es un negocio donde lo importante no es tener la razón sino buscar quién la tiene. Por eso nos nutrimos de quien entiende más. Por ejemplo, si hay chicos productores que entienden más que nosotros buscamos sumarlos al equipo. No hay que abrazarse a un libro sino aprender siempre. Soy autodidacta, continuamente aprendo y eso me ayudó a no tener ningún tipo de atadura".

La frase surge de la entrevista de Antonio Larronda a Enrique Quinteros, responsable de varios mercados gastronómicos que en tres años crecieron con fuerza en Uruguay (en diciembre de 2021 cuatro de ellos movieron 150.000 platos). Además, Quinteros es representante de la banda Márama y su trayectoria es muy interesante. No terminó el liceo: estudió hasta ciclo básico porque desde muy joven decidió trabajar y sus primeros pasos los dio en la "boite" Ton Ton. Esta fue nuestra entrevista destacada en El Empresario.



Atención, aguijón

La Caja Profesional sigue en la búsqueda de una solución a su grave crisis financiera. Una de las novedades de esta semana es que el Poder Ejecutivo aprobó una resolución que permite rebajar los sueldos de sus gerentes. Esto "no mueve la aguja” en el resultado del organismo, pero busca ser una señal de esfuerzo conjunto.

¿Qué pasa con los profesionales que hoy aportan a la Caja y se quieren desafiliar? ¿Pueden hacerlo? ¿Pierden lo aportado? A estas preguntas encontró respuestas Pía Mesa y las comparte en este artículo.



Las mieles del éxito

¿Sabías que dos uruguayos ingresaron a la lista de Forbes de personas más ricas del mundo? Se trata de los cofundadores de dLocal, Sergio Fogel y Andrés Bzurovski. Estos multimillonarios amasan fortunas que no tienen qué envidiarles a las de los argentinos Eduardo Costantini (Consultatio S.A) y Eduardo Eurnekian (Puerta del Sur S.A, entre varios negocios).

A quienes seguimos estos temas de negocios no nos sorprende la noticia, dado el valor por acción que consiguió dLocal al empezar a cotizar en la Bolsa de Nueva York el año pasado. Otros accionistas de dLocal (aunque minoritarios) son los dos millennials que lideran la empresa, Sebastián Kanovich y Jacobo Singer. Si querés conocerlos más, rescaté del archivo este artículo de El Empresario.

Fogel reveló en la última Gala de Endeavor cuáles fueron los ingredientes de la "receta mágica" que los llevó a cotizar en el Nasdaq y compartió cinco historias muy pintorescas sobre el camino que transitó este "unicornio" uruguayo. Pero el empresario no se quedó durmiendo en los laureles (los resultados de dLocal en 2021 fueron muy auspiciosos) y generó nuevos negocios.

Uno de ellos (creado junto a Gonzalo Strauss) es Datanomik, una plataforma de banca abierta para empresas que ya captó la atención de reconocidos fondos internacionales y logró recaudar US$ 6 millones en su primera ronda semilla. ¿Qué hace esta fintech? Te lo informa Antonio Larronda.

¡Polen en el aire!

Mientras tanto, ¿sabías que un joven multimillonario estadounidense quiere regalar el 99% de su fortuna? “Muy pronto te quedas sin formas de hacerte más feliz gastando dinero. No quiero un yate”, dijo

Sam Bankman-Fried en una charla con el medio especializado Bloomberg.

El director general de FXT Tranding Limited tiene solo 30 años y dirige una compañía de intercambio de criptomonedas. Con estos anuncios, el empresario le tapó la boca a unos cuantos que con saña suelen cuestionar a los millennials. Al pan, pan, y al cripto, cripto.

Una de las donaciones de Bankman-Fried, según adelantó, se destinará a la preparación para una futura pandemia, lo que me hace pensar: ¿cuánto tiempo podremos vivir sin emergencia sanitaria? Hagan sus apuestas...

¡Hasta la próxima!

