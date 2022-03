Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En en el mar de los promedios se ahogan los enanos

¡Muy buen miércoles! Parece que, ahora que pasó el referéndum, bajó la temperatura y de una vez por todas llegó el otoño. De todos modos, en materia económica la cosa sigue bastante intensa.

Danza de números

La economía uruguaya se recuperó a fines del año pasado y alcanzó los niveles prepandemia. En el cuarto trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 5,9% interanual. Esto le permitió recomponerse tras el duro golpe sufrido en 2020 debido a la pandemia de covid-19 (cuando el PIB cayó 6,1%) y en todo 2021 el crecimiento fue de 4,4%, en línea con lo esperado por gobierno y analistas. La agroindustria y la construcción fueron dos motores claros.

¿Cómo fue el desempeño sector a sector? ¿Qué se puede esperar para este año? Lo encontrás en este completo artículo. También podés conocer qué expectativas tienen los analistas consultados por el Banco Central sobre economía, inflación y dólar dando clic acá.



Un tema interesante es cómo puede hacer el país para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. De esto se habla cuando escuchamos a los economistas referirse al "PIB potencial" de Uruguay. Ese fue el tema elegido por Sofía Harguindeguy, gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay para su columna en Economía & Mercado.



A su vez, tras la ratificación en las urnas de los cuestionados 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) hay tres temas económicos a seguir con atención: la regla fiscal, el combustible y la reforma jubilatoria. ¿En qué situación están esos temas?, ¿qué se puede esperar de ahora en más? Podés profundizar al respecto en este artículo. También hay un apartado sobre inclusión financiera (ya que la LUC, por ejemplo, permite que se realicen pagos en efectivo por montos elevados).



Zumba en tu bolsillo...

Los dos primeros años al mando, Luis Lacalle Pou debió enfrentar el "cisne negro" que significó la pandemia de coronavirus. Ahora se enfrenta al gran reto económico que trae para Uruguay la guerra entre Rusia y Ucrania: los aumentos de precios.

Este es un tema que pega con fuerza en la región y estuvo presente en la Asamblea Anual de Gobernadores del BID. Su presidente, Mauricio Claver-Carone, dijo en la apertura de esa reunión que ese conflicto “es una tragedia global y una conmoción para el orden mundial” con “profundas ramificaciones” a futuro. "Algunos efectos dominó ya han comenzado a llegar a nuestros países miembros”, aseguró.



El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió también el domingo de noche al desafío de los precios y dijo que habría reuniones esta semana. Hoy recibe a varios ministros para trabajar en el tema. Algunos dirigentes del oficialismo entienden que un “acuerdo de precios” con los productores y grandes superficies comerciales podría ser una alternativa para mitigar la escalada de precios en corto plazo.

Los supermercados ya están recibiendo nuevas listas de precios de sus proveedores con productos con correcciones al alza. Algunos productos de Europa vienen más caros y los fabricados en Uruguay de todos modos contienen materia prima importada y por ello se están encareciendo.

(¿Oh, casualidad?) El dólar sigue en caída libre en Uruguay (lleva siete jornadas a la baja). Ayer se negoció a su valor promedio mínimo en más de dos años, lo que encendió una alerta en la Unión de Exportadores, que pidió medidas al gobierno para evitar estos cambios abruptos en la cotización. Más allá de eso, es muy difícil que el gobierno tome medidas para procurar que el dólar se fortalezca frente al peso uruguayo, sobre todo cuando en este momento su prioridad es el combate a la inflación.

En definitiva, las medidas generales siempre tienen un cierto grado de "injusticia", con ganadores y perdedores. Y , como dice el dicho: "en el mar de los promedios se ahogan los enanos". Por eso, me pareció muy pertinente la columna de Marcos Soto en Economía & Mercado, que aborda las propuestas para que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sea cada vez más personalizado. Viene con una especie de eslogan y todo: "Un uruguayo, un IVA".

Después de todo, las personas de bajos ingresos son las más perjudicadas tanto por el IVA como por la inflación. En Uruguay, por más que no seamos un país con una inequidad galopante, el ingreso promedio del 10% de la población más rico es 11,5 veces superior al del 10% más pobre, según los últimos datos dados a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. Para pensar.



Su majestad, la frase

"Acompañamos las decisiones del gobierno donde podemos. Nuestros márgenes no nos permiten absorber las subas del costo de las materias primas. Tiene que ser un trabajo entre el gobierno, los socios comerciales y nosotros; los tres juntos. No que uno pague la factura del otro. No. Tiene que ser ordenado, coherente".

Mi entrevista a Jean Christophe Tijeras, CEO de Grupo Disco Uruguay, tiene frases mucho mejores que esa. Pero, dado el contexto, creo que es interesante conocer no solo su perfil de liderazgo y su visión, sino también su opinión sobre la formación de precios en Uruguay, sobre cómo es la relación con los proveedores y el problema de la inflación.

Por si no lo sabías, este francés (que ya trabajó en GDU años atrás) es el sucesor de Luis Eduardo Cardoso y tiene a su cargo 92 sucursales entre Disco, Devoto, Devoto Express y Géant. Sobre los desafíos que tiene por delante y las transformaciones que impulsa este año trató la charla, que publicamos el viernes en El Empresario.

La colmena

El tema más candente es, como cada fin de mes, el ajuste del precio de los combustibles. Ayer el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo que Ancap tiene "muy poquita" espalda financiera para frenar un incremento de las tarifas, aunque se intentará mitigar en parte el aumento del precio del barril de petróleo.

El presidente, Luis Lacalle Pou, enfrenta la disyuntiva de aplicar la LUC, con el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en la nueva fijación de precios (cuyos datos le indican que debería hacer un aumento significativo, de 10% en la nafta Super, por ejemplo), o encontrar algún tipo de argumento para no trasladar por completo los costos de producción a la gente cuando carguen naftas en las estaciones de servicio.

Mientras tanto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo ayer que estudia incrementar el precio del boleto ante la eventual suba de los combustibles. “Estamos analizándolo”, expresó. Como diría mi madre: ¡prendamos velas!



De alto vuelo

Al final, parece que vamos a tener que promover el teletrabajo para llegar a fin de mes y superar esta crisis energética. No me mires con esa cara, solo estoy compartiéndote la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía (AIN), que sugirió evitar desplazamientos de esta manera.



Así, de un tema polémico al final saltamos a otro, porque el decreto reglamentario que regula el teletrabajo finalmente vio la luz y tapó algunos baches que había dejado la ley. Aun así, los detractores están a la orden del día y la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) salió a decir que "viola la ley de ocho horas". El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, respondió que el derecho a la desconexión “está garantizado” y que “el régimen de trabajo siempre se acuerda entre las partes”.



Atención, aguijón

Si sos profesional independiente, el tema del teletrabajo no es drama para vos. La novela (dramática) que quizás te tenga atrapado es la de la Caja Profesional. Si venís atrasado con las noticias, la última novedad es que sus directivos y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social descartaron la medida propuesta por la Caja de cobrar $ 4.000 a quienes se declaren en no ejercicio.

Pero que nadie cante victoria aún: “Va a estar complicada la cosa para salir de esta situación”, dijo a El País una fuente de la Caja. En la reunión se analizó el paquete de medidas presentado por sus autoridades, pero no se logró negociar. El tiempo dirá.



¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocer otras más, podés registrarte aquí.