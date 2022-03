Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Acción! "La inflación está caliente"

¡Muy buen miércoles! La última semana estuvo muy marcada por la recta final para el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que tendrá lugar este domingo (antes de votar, te comparto este informe de Qué Pasa sobre los 135 artículos en juego). En el plano económico, el precio de los alimentos siguió siendo protagonista y aparecieron en escena las primeras medidas del gobierno. Sin más preámbulos... ¡acción!

Zumba en tu bolsillo...

La guerra entre Rusia y Ucrania se está haciendo más larga de lo que muchos esperaban y es un factor que presiona los precios de las materias primas al alza, lo que llevó al gobierno a pensar en medidas para contrarrestarlo por un tiempo. Ya hubo varios esfuerzos concretos en este sentido. Paso a enumerarlos.

Primero, "apuró" permisos parar importar pollo. Luego, concretó el primer acuerdo de precios con la cadena cárnica para la carne con hueso y también presentó un proyecto de ley para exonerar de IVA al asado.

El proyecto —que propone esta medida por un período de 30 días— ingresó el lunes al Parlamento (acá podés leer qué dice) y ayer generó un intenso debate, aunque el Senado lo aprobó por unanimidad. Hoy la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva. A su vez, el director nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, anunció que se llegó a un acuerdo para que el precio de los huevos se mantenga sin aumentos por un mes.

En paralelo, aparecieron otras iniciativas. Desde la del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para exonerar el IVA a más alimentos hasta frases para enmarcar como esta: "Les voto todas las exoneraciones que el Frente Amplio quiere hacer a los productos de la canasta básica y otros cortes de carne, pero vamos a ponerle IVA a la marihuana. ¿Por qué no paga IVA?". Cortesía del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone.

A todo esto, los analistas todavía prevén que el gobierno no podrá cumplir con la meta de inflación para este año (de ubicarla entre 3% y 6%), de acuerdo a la encuesta FocusEconomics Consensus Forecast de marzo. También incluye proyecciones de actividad económica y déficit.

De alto vuelo

De más está decir que el problema de la inflación tiene escala planetaria, lo que llevó incluso a la Reserva Federal a subir sus tasas de interés (el primer incremento que concreta la autoridad monetaria de EE.UU. desde 2018). Sobre cómo repercute eso en Uruguay profundizaron varios analistas consultados para este artículo. Se prevé que este año se concreten otros seis aumentos de tasas de tamaño similar, así que no es un tema a ignorar: "la inflación está caliente". Ese podría ser el nombre de la película, apta para todo público.



En este sentido, hay dos análisis de Economía & Mercado que no te pueden faltar esta semana. Uno es la columna de Aldo Lema titulada "Aprendizajes y condiciones: ¿estanflación a la vista?". La otra es complementaria y lleva la pluma de Javier de Haedo: "Crecimiento económico imprescindible e insuficiente".

Su majestad, la frase

"Plata y miedo nunca tuve y a partir de eso hago cualquier cosa". La frase es de Nicolás Badel, director de la empresa Villa Lima y gerente de Destilería Libertad. Tiene 47 años y, tras ser propietario de varios locales bailables, en 2004 retomó el negocio familiar de producción de vinagre con la marca Gamberoni. Es imperdible la entrevista de Antonio Larronda. Del Gin Libertad ya habíamos contado hace un tiempo en este artículo de Silvana Nicola.



Si de alimentos se trata, súper recomendado el informe principal de El Empresario, donde Diego Ferreira cuenta sobre la estrategia de las marcas extranjeras que llegan a Uruguay para conquistar al consumidor de pizza. Domino's Pizza, Sbarro, Kentucky y Almacén de Pizzas son las cadenas que salieron a disputar ese mercado y prevén la apertura de varios locales en los próximos años. Habrá que cómo lidian con los costos de los insumos, teniendo en cuenta la disparada del precio de la harina...



Y por favor que no pase desapercibido este artículo de The New York Times sobre el "boom" de las "leches vegetales". ¿Llegaron a su techo? Ni por asomo y en el mercado estadounidense acaban de incorporar una nueva y llamativa variedad: "leche de papa". ¿Cómo te suena eso?



Para cerrar con el rubro alimentos, el próximo 30 de marzo la empresa estadounidense Frutura Uruguay se hará con los activos de Citrícola Salteña S.A. (Caputto) que incluyen 3.000 hectáreas con plantaciones. ¿Cómo sucedió eso?, ¿qué planes tiene? El CEO de Frutura David Krause, y el designado gerente general de Frutura Uruguay (exCaputto), Alejandro Buratovich, respondieron a estas y otras consultas de El País. Gran trabajo de Fabián Tiscornia y Pía Mesa, que además repasa la historia de la compañía, cuyo endeudamiento la había llevado en 2019 a concurso de acreedores.

Las mieles del éxito

Em esta sección, celebramos los buenos resultados de dos empresas tecnológicas con garra charrúa que juegan en grandes ligas:

1. El famoso unicornio fintech dLocal, que cotiza en Wall Street, hizo su presentación de resultados en 2021 y reveló fuertes aumentos con respecto a 2020. Uno de sus récords es que el volumen total de pagos casi se triplicó el año pasado: superó el umbral de US$ 6.000 millones, un 193% más que en 2020.



2. Relativity6, creada por el nieto del fundador de Jetmar Viajes con sede en Boston, captó US$ 8 millones en inversión. Su creador es Alan Ringvald, que ya comenzó a trabajar con el Consulado de Uruguay en San Francisco para potenciar el talento uruguayo en EE.UU. La noticia es de Antonio Larronda.



Danza de números

No soy muy fan de las finanzas, pero el balance de las empresas públicas debería importarnos a todos. ¿Sabías que Antel aportó US$ 78 millones a las arcas del Estado? Los datos están en este artículo que incluye declaraciones del actual presidente del ente, Gabriel Gurméndez.

Allí Gurméndez afirma que Antel cerró 2021 con "los mejores resultados desde 2005" y hay información sobre ganancias, el desempeño de cada área de negocio, el nivel de morosidad y hasta sobre cuánto se redujeron los vínculos laborales con la empresa.

La frutilla (morbosa) de la torta es que el Antel Arena perdió valor como activo. ¿Cuánto y por qué? Lo encontrás acá.

Una celda en el panal

Para despedirme, te invito a revivir el evento virtual de El País "Liderar con Eme", donde con Silvana Nicola y muy interesantes panelistas dialogamos sobre los desafíos a atender en diversidad y equidad de género, sobre cómo mejorar la comunicación dentro y fuera de las organizaciones en esta materia y también sobre las oportunidades en el sector tecnológico y en economía plateada. Acá podés leer un artículo que resume los principales conceptos y acá podés ver el video completo.

¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]