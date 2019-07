Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Acuerdo histórico, ¿fin de los billetes? y políticos artificiales

¡Muy buenos días! Hace tres días que la selección uruguaya de fútbol marchó en la Copa América, pero con la intensidad de las elecciones internas del domingo parece que fue hace una eternidad. Aunque estos dos acontecimientos parecen marcar la agenda de las conversaciones informales, hay algunos otros que revisar que afectan a tu bolsillo. Y, de hecho, la economía tendrá un rol clave en la contienda electoral.

En el Enjambre de hoy, comentaremos: el acuerdo Mercosur-UE, la meta fiscal que se escabulle, la "tormenta" de la tecnología en el sector financiero, la revolución de la tecnología en las finanzas y los medios de pago, y el avance de la inteligencia artificial, que podría reemplazar no solo a los jefes, sino hasta a los políticos.

Zumba en tu bolsillo...

¿Cómo festejarías el instante en que una delegación que integrás acaba de cerrar una negociación histórica tras 20 años de infructuosos esfuerzos? ¡Con una selfie, por supuesto!

Y sí. Como definieron algunos expertos luego de que se conociera el viernes que se alcanzó un acuerdo con la Unión Europea, "Uruguay y el Mercosur pasan de la liga B a la A". Algo de suerte dio nuestro Enjambre de la semana pasada, ¿o no?

Sé que no es un tema por el que los montevideanos saldrían a festejar a 18 de Julio, pero es innegable que en materia comercial es un hecho histórico. Más aún, porque constituye una victoria para el multilateralismo cuando soplan fuertes vientos proteccionistas desde EE.UU. y el Reino Unido y alimenta la esperanza de que pueda ser el primero de varios. Al menos el canciller, Rodolfo Nin Novoa, dijo que aún no tiró la toalla.



En este caso, jugó a favor que la Unión Europea, como explicaron las páginas de Economía y Mercado, necesitaba cerrar el acuerdo debido a su contexto político y Argentina también. ¿Pero cómo afecta el acuerdo alcanzado a Uruguay? Veamos con más detenimiento la "foto".

Más allá de que es una enorme oportunidad para muchas empresas exportadoras (implica que el 97% de la oferta exportable de Uruguay ingrese a Europa de forma preferencial), también hay temores en algunos sectores productivos "sensibles", como el lácteo, que ahora tendrán que enfrentar la competencia de bienes europeos en el vecindario. Todavía no se conoce la redacción final del texto, pero en esta nota hoy aclaramos algunos de esos aspectos clave.

El acuerdo quizás arroje algo de optimismo al deprimido sector turístico uruguayo. La semana pasada, el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, no solo vaticinó una "guerra de precios" al comparecer en una Comisión de Diputados en el Parlamento, también dijo: "Ojalá algún día tengamos un Mercosur integrado, en el que se pueda cruzar de Argentina a Uruguay sin tanta burrocracia, con doble erre”.

Danza de números

Tema trillado si los hay: el persistente déficit fiscal. Aunque tuvo una leve mejora en los 12 meses cerrados en mayo, el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó que es transitoria. Y esto debería preocuparnos a todos los contribuyentes.

En los últimos días, el MEF también admitió que el crecimiento económico y el resultado de las cuentas públicas proyectado para este año están lejos de cumplir las metas trazadas. Lo hizo en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas que remitió al Parlamento. También se comprometió a reducir el déficit en 2020 a 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) luego de incumplir su meta varios años en esta administración.

Un tema para seguir con atención es qué opinan las calificadoras de riesgo sobre esta situación de las finanzas públicas, porque eso incide mucho en las posibilidades de que el Estado uruguayo pueda seguir financiándose. El mismo viernes que se presentaba la Rendición en el Parlamento, Fitch mantuvo la calificación con grado inversor pero con perspectiva “negativa” e indicó en un comunicado que las elecciones nacionales "serán importantes para las perspectivas de ajuste fiscal".

Así que, como sugiere nuestro columnista Agustín Iturralde, "no hay ningún motivo razonable para que el gobierno no tome medidas en los ocho meses que le restan". Aunque no es factible que las autoridades tomen medidas impopulares en tiempos de una muy reñida campaña electoral.

Para conocer mejor por dónde van las preocupaciones a la interna del Frente Amplio, recomiendo este artículo de la edición de hoy de la periodista especializada Valeria Gil, y registrarse en la newsletter Uruguay Vota, que envía todos los jueves el editor de Información Nacional del diario, Óscar Vilas (es simple, hacé clic acá).

¡Polen en el aire!

La semana pasada el auge de la tecnología en el sector financiero fue analizado en una nueva edición del Montevideo Fintech Forum. Ni como “todo color de rosas” ni como “un bajón”, el presidente del Banco Central, Alberto Graña, definió este escenario como el de "una tormenta perfecta", según contó la periodista Pía Mesa.

¿Tendrá el dinero físico "los días contados"?, ¿o es descabellado pensar en un "apagón del dinero"? Sobre esto varios expertos del sector intercambiaron opiniones. Y hasta la experta noruega Susanne Haneestad, quien lidera la incubadora Fintech Mundi, vaticinó que Uruguay está cerca de crear "unicornios" fintech.



Mientras tanto, Wilobank, el primer banco 100% digital de Argentina (creado por el grupo empresarial Corporación América), captó 55.000 usuarios en tan solo un año. No tiene sucursales ni maneja un tesoro y su presidente, Guillermo Francos, dialogó con el periodista Antonio Larronda sobre los desafíos por delante en esta nota publicada en El Empresario.



De alto vuelo

La revolución tecnológica no es ajena a las empresas públicas. No sé si lo notaron, pero en los últimos tiempos hubo un claro cambio de discurso hasta para dar cuenta de los negocios de Ancap. Ahora todo parece girar en torno a la innovación. En mayo Ducsa salió a comunicar cómo imagina la estación de servicio del futuro y ahora la presidenta de Ancap, Marta Jara, hizo públicos los cinco proyectos de incorporación tecnológica en los que está embarcado el ente para mejorar la eficiencia, que incluyen desde Internet de las Cosas hasta realidad virtual.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial en algunos sectores ya está empezando a automatizar las tareas de los jefes. Sí, suena a ciencia ficción y es algo escalofriante pensar que la tecnología vigile a un grupo de trabajadores y les indique cómo relacionarse con otros seres humanos, pero ese artículo (que recogimos de The New York Times) explica cómo están solucionando ese dilema en algunas empresas.

¿Imaginás qué pasaría si aplicáramos inteligencia artificial para reemplazar a los políticos y modificar el sistema de representación? César Hidalgo ya lo hizo y propone en esta provocadora charla TED que hasta permitiría empoderar a los ciudadanos. ¿Qué implicaría eso para la toma de decisiones y cómo afectaría a la democracia? Conocer la visión de Hidalgo solo insume 13 minutos y sin dudas dispara un interesante debate.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

Enjambre es una las newsletters de autor gratuitas de El País.