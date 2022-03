Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los precios están del tomate

¡Muy buen miércoles! ¿Listo para las noticias de economía y negocios de esta semana?

Zumba en tu bolsillo...

Seis de cada 10 personas hacen sus compras de alimentos y bebidas en un supermercado o hipermercado, según un estudio de Inefop y la Cámara de Industrias. ¿Qué pasa con el nivel de precios en esos puntos de venta?, ¿por qué resultan caros tantos productos en la comparación regional?

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) estudió este tema en profundidad y encontró que diferentes categorías de productos de alta demanda "se encuentran con niveles de concentración muy elevados". En muchos casos se identificaron oligopolios y en algunos su informe señala estructuras "casi monopólicas".

A eso se suma que las cinco grandes cadenas de supermercados "concentran una importante cuota del mercado”, que “es probable que se ubique en torno al 50%”. Si te interesa el tema con análisis categoría por categoría y querés conocer qué tan dominante es la posición de estas cadenas departamento por departamento, clic acá.



Atención, aguijón

Una cosa es el nivel de precios y otra la inflación (es decir, el aumento generalizado de precios). En Uruguay marchamos en los dos aspectos. Yo todavía no me amigo con la idea de que el kilo de tomate esté a $ 200.

La suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,47% en febrero y el incremento acumulado en los últimos 12 meses se situó en 8,85%. De esta forma, la inflación se alejó de la meta del gobierno, que es situarla entre 3% y 6% a partir de setiembre.

Para atender este tema es muy importante que el gobierno logre alinear las expectativas de los formadores de precios a su meta. Por el momento no ha tenido éxito. Los empresarios esperan que el aumento de precios sea de 8% este año, si se considera la mediana de las respuestas a la Encuesta de Expectativas Empresariales del Instituto Nacional de Estadística (INE)



Más allá del aumento anual, solo considerando enero y febrero de 2022 la suba fue de 3,18%, lo que despertó la "alerta" del representante de los pasivos en el Banco de Previsión Social (BPS). En dos meses, se "evaporó más de la mitad del aumento" otorgado a los jubilados en enero (6,16%)”, criticó Sixto Amaro en un comunicado. La situación es aún más delicada si se tiene en cuenta a quienes cobran la pasividad mínima.



A su vez, comerciantes uruguayos ya advierten que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectará los precios domésticos. Por ejemplo, la cotización del trigo subió fuertemente a nivel internacional: “Todos los costos que vienen, nosotros los tenemos que trasladar, no tenemos otra modalidad”, afirmó Álvaro Pena, presidente del Centro de Industriales Panaderos. Y los panificados no son los únicos productos afectados...

En tanto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, anunció el lunes en rueda de prensa que se creará un comité para seguir los precios internacionales de ciertas materias primas. También dijo que el conflicto tendrá "consecuencia indirecta en los costos de producción de las carnes".

La colmena

La tensión geopolítica por la invasión de Rusia a Ucrania generó mucha volatilidad en los mercados. Eso, sumado a los problemas en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía, agrega presión sobre la inflación.



El petróleo disparó su precio. El barril que toma como referencia Ancap terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 127,98, un 3,87% más que al finalizar la sesión anterior. Esto sucedió a raíz de que varios países occidentales bloquearon las compras de ese commodity a Rusia. “No contribuiremos a subvencionar la guerra de Putin”, dijo el presidente de EE.UU., Joe Biden.

¿Hasta dónde pueden llegar a escalar los precios? Esto dependerá en parte de si otros compradores, como China, aumentan sus compras de crudo desde Rusia. Habrá que seguir con atención los movimientos en la oferta y la demanda...

El encarecimiento del barril de petróleo también afecta a los costos de la generación de electricidad en Uruguay. ¿Por qué? Porque si bien la matriz energética se diversificó mucho en los últimos años, UTE señala que la sequía disminuyó la posibilidad de generar energía en las represas y se duplicó la generada por fuente térmica (es decir, en base a gasoil). La explicación completa la encontrás en este artículo de Pamela Díaz.

Una celda en el panal

En Uruguay, el debate sobre el precio de los combustibles tiene también un factor político, dado que la ley de urgente consideración (LUC) incluyó un cambio de reglas en el modo en que el gobierno los ajusta a nivel local (el famoso artículo 135). Sobre este punto, recomiendo mucho dos análisis de Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

Uno, es su columna del viernes, donde argumenta lo siguiente: "Es evidente que la LUC no tiene nada que ver con los sobreprecios, de hecho desde que está vigente los precios están por debajo de los costos". No obstante, también analiza que "el mecanismo requiere algunos ajustes y que no aborda el fondo del problema".

Aporta demás un dato interesante: entre 2015 y 2019 el sobreprecio de los combustibles representó US$ 1.780 millones, la mayor parte correspondiente al gasoil. Más de estos datos del CED fueron desarrollados en el análisis publicado el lunes en Economía & Mercado.

¿Qué otros aspectos económicos contiene la LUC y están en juego en el referéndum del domingo 27? Si sos suscriptor y estás buscando dónde profundizar en el tema y sacarte dudas, sumate al webinar de El País que se realizará mañana 9:30, de la mano del editor de Audiencias y Contenidos, Óscar Vilas, y el editor de Negocios, Fabián Tiscornia. Dos cracks. Para anotarte sin costo, clic acá.

Una novedad de los últimos días es que la Cámara de Comercio y Servicios salió a respaldar la LUC. Su presidente, Daniel Sapelli, dijo que derogarla sería “un retroceso”.



La colmena

Para conocer cómo están parados los productores uruguayos frente al nuevo escenario internacional (con fortalezas y debilidades) y qué se puede esperar para las exportaciones de bienes, recomiendo la columna de Nicolás Lussich publicada el domingo en Rurales. Como siempre, incluye datos muy completos sobre evolución de precios y otros factores que inciden en la producción.

¿Estamos ante el fin de un ciclo externo positivo?, ¿vamos hacia una recesión global?, ¿es más probable que vuelvan Donald Trump y su enfoque económico?, ¿cómo seguirán siendo económicamente estos “locos años veinte”? Aldo Lema se hace esas preguntas en su columna en Economía & Mercado. Abre un poco el paraguas, pero se la juega también.



Su majestad, la frase

El encarecimiento del precio de los alimentos "es preocupante porque es el componente que más le pega a la población vulnerable. La población de bajos ingresos gasta una proporción mucho más alta de sus ingresos en alimentos y nos vuelve a poner en situación de alerta", advirtió el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, en diálogo con Fabián Tiscornia.

De esa entrevista, que aborda varios asuntos económicos, también destaco esta frase: "Me preocupa que en toda América Latina, con muy pocas excepciones, el sector privado, que es el motor del crecimiento económico, el motor de la inversión y el motor de la generación de empleo, no recibe la atención que se merece".



De alto vuelo

Para cerrar, te comparto tres artículos inspiradores que incluyó el suplemento El Empresario el viernes:



1. La compañía sueca de construcción sustentable Our Ecolution llega a Uruguay e invertirá US$ 10 millones para construir su fábrica, que convierte residuo agrícola en material de construcción. Su método es revolucionario y contribuye a reducir el impacto ambiental de este sector.



2. La empresa B uruguaya Verdeagua, dedicada a la producción de vegetales a través de hidroponia, se convirtió en caso de estudio de la Universidad de Harvard. Te lo cuenta Diego Ferreira.



3. La fintech uruguaya Prometeo proyecta convertirse en "unicornio" en cuatro años. Una de sus fundadoras, Ximena Aleman, contó cómo fue la expansión de esta empresa que conecta compañías con bancos y ya procesa más 1.5 millones de "llamadas a las API" en 10 países. Muy interesante entrevista de Antonio Larronda.



¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocer otras más, podés registrarte aquí.