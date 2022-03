Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Unos, dos tres... ¡catorce!

¡Muy buen miércoles! La semana pasada Enjambre faltó sin aviso. La autora estaba padeciendo grandes malestares ocasionados por vértigo. Eso la mantuvo alejada de los teclados unos días, pero ya estamos de vuelta. Para sorpresa de nadie, el mundo sigue patas para arriba, así que mejor por lo menos poner en orden las noticias de economía y negocios. Ahí vamos...

Atención, aguijón

Al ejército de Vladimir Putin no le está resultado fácil poder avanzar ante las defensas ucranianas. En el plano económico, los efectos de este conflicto armado son variados. Ni los pedidos de los multimillonarios rusos —que advierten que el mundo está "cerca de un posible desastre nuclear"— parecen tener efecto por el momento. Mientras tanto, miles de rusos van a los bancos para retirar sus ahorros tras el fuerte desplome del rublo.

(Si todavía no le entraste a este tema y te preguntás por qué Rusia invadió a Ucrania, ponete a tiro ya con este artículo. De paso, suscribite sin costo a la newsletter Mundo, de Carlos Ríos.)

Como era de esperarse, las sanciones económicas aplicadas a Rusia en represalia por su invasión militar no tardaron en llegar. Aunque el gobierno de Putin sostiene que podrá sobrellevarlas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el lunes por "un riesgo económico importante".



Para rematar esta sección, te comparto la columna del premio Nobel de Economía Paul Krugman, titulada "El dinero lavado podría ser el talón de Aquiles de Putin" (exclusiva para suscriptores).



Zumba en tu bolsillo...

(Ideal para escuchar con la sinfonía n° 6 de Tchaikovski de fondo: play al minuto 9 y 50 segundos. Este espacio no es patrocinado por el gobierno ruso.)

Como en todo contexto de alta volatilidad, el oro es la inversión estrella y el precio de este metal precioso se encuentra cercano a sus máximos históricos. Pero lo que el resto de los mortales estamos mirando es el precio del petróleo y del dólar, ¿verdad?



Dado que las exportaciones rusas de este commodity se han visto afectadas, el barril de petróleo Brent sigue disparando su precio y cerró ayer por encima de los US$ 100. El resto ya es historia para todos: el gobierno subió (2%) el precio de los combustibles. Es la séptima vez que lo hace en dos años. Las autoridades afirman que "mitigaron" el incremento. O sea, pudo ser peor.

Una pregunta válida en el mes que se someterá a consulta popular la Ley de Urgente Consideración (LUC): ¿cuánto más habrían pagado los uruguayos por nafta y gasoil si en los ajustes que decidió el gobierno se hubiera aplicado a rajatabla la LUC? Lo encontrás al final de esta nota.

Ese artículo también nos deja esta (sin-quererlo-metafórica) frase del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini: “Si continúan las renuncias extraordinarias y el petróleo no baja, Ancap arriesga a quedar en números rojos a fin de año”. Sí, ROJOS. No hay remate.

Danza de números

Te decía que el otro precio que miramos con obsesión es el del dólar. Ese billetito verde anduvo con más vértigo que yo: registró en febrero la mayor caída mensual en una década. Bajó 3,67% al comparar el precio con el de fin de enero.

¿Atraso cambiario? Por suerte el lunes de la semana pasada se publicó en Economía & Mercado una columna de Aldo Lema que explica que este concepto no implica necesariamente ser caro en dólares ni se produce simplemente por la caída del tipo de cambio nominal. Me gustó esta frase a modo de mea culpa: "Una parte importante de la atemporalidad de este cliché pasa por confusión de conceptos y errores de definiciones, a lo que los economistas hemos contribuido".



La colmena

Vértigo, el famoso tema de U2, forma parte del álbum titulado How to dismantle an atomic bomb. Esa delicada y riesgosa tarea bien podría aplicarse a los intentos del nuevo directorio de la Caja Profesional por hacerla salir a flote de su crisis financiera. En una reunión con las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fueron presentadas las medidas que entienden necesarias, como reveló El País.

Entre otras cosas, la directiva propuso el cobro anual de unos $ 4.000 por año a aquellos profesionales que declaren el no ejercicio libre de su profesión. Además, se planteó aumentar la tasa de aportación y que los pasivos también tengan que contribuir.

Sobre la posibilidad de reducir los polémicos salarios de los gerentes de la Caja, todavía no hay novedades. “Estamos trabajando en eso”, dijo la presidenta, Virginia Romero.

Su majestad, la frase

"En Uruguay tenemos un activo muy importante en consensos sobre temas como la responsabilidad fiscal. Claro que el diablo está en los detalles", dijo en entrevista con Luis Custodio Ana Fostel, docente en la Universidad de Virginia (EE.UU.) e integrante del Consejo Fiscal Asesor en Uruguay.

Ese órgano técnico e independiente del gobierno —que es nuevo en el país y tiene el cometido de velar por la transparencia en el manejo de las finanzas públicas— hizo su primer pronunciamiento desde que fue creado por la LUC. El tema es bastante técnico (abarca temas metodológicos sobre el PIB potencial, brecha de Producto, resultado fiscal estructural), pero no siempre se tiene la posibilidad de leer a una economista uruguaya tan destacada en el exterior (así que dale clic acá).

De hecho, es escasa la presencia de mujeres en las posiciones más prestigiosas del ámbito económico. ¿Por qué sucede eso?, ¿por qué debería importarnos?, ¿será que incluir su mirada conduce a resultados más robustos? Sobre eso trató la columna de Lucila Arboleya y Paula Pereda-Suárez.

Las mieles del éxito

Para cerrar, no puedo evitar recomendar la entrevista de Fabiana Culshaw a Alejandra Malvasio. A la fundadora y directora de Malva Depilación & Spa de uñas la conocí en un cóctel de fin de año de Endeavor y cuando me compartió su historia emprendedora supe que teníamos que contarla en El Empresario.

Su idea de emprender surgió cuando era jefa de Recursos Humanos, Sustentación y Comunicaciones en Unilever. En ese momento puso el primer local en Parque Rodó. En 2018 empezó a trabajar en la constructora Berkes, un rubro muy alejado de la estética. Al tiempo se dio cuenta de que, si se dedicaba full-time a su negocio, podría desarrollarlo como cadena. Así que renunció a su vida corporativa. ¿Cuándo? El 13 de marzo de 2020, justo cuando se desató la pandemia en el país. ¿Eso la detuvo? No. Hoy tiene tres locales y está por abrir el cuarto.

Una linda repercusión de este artículo fue un posteo en LinkedIn de Pablo Regent, profesor de larga data en el IEEM, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo. Lo acompañó de la siguiente introducción: "Madrugás para preparar un Caso que tenés que dar en la tarde, con toda la ilusión del mundo, y entonces te llega la entrevista a una alumna a la que teóricamente le tenés que enseñar algo. La leés y enseguida te das cuenta lo que en el IEEM - Escuela de Negocios se sabe desde hace 30 años: se aprende mas de la experiencia de los participantes que de los profesores, se trata más de pensar en conjunto y desafiarse en cada Caso que cualquier otra cosa. Felicitaciones Alejandra Malvasio, esta tarde vos arrancás el Caso".

Al final de cuentas, lo que en verdad importa no es el vértigo ante lo que ocurre el 13 de marzo, sino lo que hacés el 14.

¡Hasta la próxima!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

[email protected]

