Estancamiento, el coyote equivocado y el bosque del más allá

¡Muy buenos días! Espero que con el paro general no decaigan tus ganas de estar informado sobre las noticias que impactan en tu bolsillo.Y que también el triunfo celeste de anoche perdure un buen rato en tu espíritu, porque el panorama económico no luce muy auspicioso.

En el Enjambre de hoy analizaremos, entre otras cosas: el estancamiento de la economía uruguaya, el cambio de viento internacional, la lectura equivocada del gobierno, lo bien que se siente creer tener razón, los pases de factura en el Mercosur (donde los empresarios "reman en dulce de leche"), los nuevos cementerios de Silicon Valley y hasta el negocio detrás de las figuritas de la Copa América.

Atención, aguijón

El gran tema de los últimos siete días fue el estancamiento económico o, en buen criollo, que la economía uruguaya no crece. Las sospechas se confirmaron con los datos de Cuentas Nacionales divulgados el martes 18, que arrojaron una variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,0% en enero-marzo (desestacionalizado) con respecto al trimestre anterior.

Para peor, los analistas privados no ven elementos para que la actividad retome el impulso, debido a que el consumo ya no es más el motor de la economía (eso ya se refleja incluso en la recaudación de IVA e Imesi), la inversión privada viene en caída libre y varios sectores ya están en recesión (retracción de la actividad por al menos dos trimestres consecutivos).

Pero hay un factor que puede estimular a nuestro "PIB alicaído": la baja de tasas de interés a nivel mundial (en Europa y en EE.UU.), que traería financiamiento abundante y a bajo costo para las economías emergentes, así como un buen escenario para los precios de exportación. Esto puede dar cierto margen al nuevo gobierno en 2020, analizaron nuestros columnistas Horacio Bafico y Gustavo Michelín en las páginas de Economía.



Mientras tanto, otros países más prósperos se preocupan por incluir el valor de la leche materna en el cálculo de PIB. Si pensás que es chiste, preguntale a Noruega... La BBC informa que, de acuerdo a prestigiosos economistas, apoyar a las mujeres para que amamanten a sus hijos es altamente rentable.

De alto vuelo

En las páginas de Economía y Mercado, el columnista Carlos Steneri analiza los desafíos que impone el estancamiento, a modo de alerta para los futuros gobernantes. "El gobierno hizo una lectura equivocada o interesada del comportamiento del crecimiento de los últimos años, ignorando las razones que lo explicaban", sostiene (contenido exclusivo para suscriptores).

Asumámoslo: ni en política ni en la vida misma es fácil admitir o siquiera darnos cuenta de que estamos equivocados. Y para reflexionar sobre ello, recomiendo la charla TED de Kathryn Schulz, que en unos valiosos 17 minutos desarrolla la importancia de "abrazar nuestra falibilidad". Mi parte favorita es cuando ejemplifica con cómo se siente el coyote persiguiendo al correcaminos por un acantilado.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que tiene expectativas de que la economía uruguaya retome el crecimiento en el segundo semestre del año mediante una mejora de la inversión.Esperemos que esté en lo cierto.

Su majestad, la frase

“Tardé cinco años para entrar a Brasil y en Uruguay nunca pude entrar. En una reunión en 2001 que estaba el presidente (Jorge) Batlle y otras autoridades, me dijeron para qué queremos dulce de leche argentino si tenemos el uruguayo. Si ese es el criterio, no hay posibilidades de avanzar”. La anécdota fue contada por el ahora presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, para reflejar la defectuosa integración del Mercosur que enfrentó como empresario. Lo comentó en un foro iberoamericano donde "hicieron catarsis" autoridades de Uruguay, Argentina y Brasil.

También se refirió al tema en otro panel el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, quien sostuvo que "el Mercosur tiene su propia muralla china". Y, por cierto, "remar en dulce de leche" es una buena forma de graficar el desafío de las empresas uruguayas que dependen del devenir de la economía argentina, cuyo PIB cayó 5,8% y el desempleo subió a 10,1% en el primer trimestre.

Los datos negativos coexisten con un año electoral muy polarizado, aunque Uruguay no se ha visto beneficiado con ninguno de los dos polos (macrista y kirchnerista).

Esa "desgracia circular" es explicada en este artículo del periodista Mathías Da Silva, quien por estos días se encuentra en Suiza, invitado al Congreso para periodistas en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

¿Sobrevivirá el multilateralismo en tiempos de proteccionismo? Creo que a esta altura por superstición es mejor no profundizar mucho en las chances de que se firme el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Unión Europea. Dejemos mientras tanto que Angela Merkel y sus aliados europeos se encarguen de encaminar el asunto.

¡Polen en el aire!

La startup californiana Better Place Forests busca "rediseñar la experiencia del fin de la vida". ¿Cómo? Convierte árboles en tumbas. Ya hay unos 6.000 disponibles en un bosque de 32 hectáreas y miles ya fueron vendidos a los "muertos del futuro", según este informe de The New York Times que recogimos en El Empresario.

A esta altura nada sorprende si de Silicon Valley se trata. Hace unos 10 días estuve por esa "meca de la innovación" y visité una empresa donde no faltaba ningún condimento trendy: comida y snacks gratuitos para los empleados, baños inclusivos (sin género), zonas especiales para tomar siestas y hasta una política amigable con las mascotas (sí, los empleados se paseaban con sus perros por la oficina).

Pero si de ser "dog friendly" se trata, Bark —una startup que vende cajas de suscripción de juguetes para perros— llevó las cosas a otro nivel, según informó la revista Fast Company (en inglés). Sus estaciones de trabajo tienen incluso sillones especialmente diseñados para que los perritos de los empleados puedan sentarse a su lado. Según algunos estudios, esa política podría mejorar la productividad, precisamente lo que se necesita con urgencia en América Latina, según advirtió la Cepal. Ya sé, probablemente no sea este el camino que elijamos en Uruguay para llegar a destino.

Las mieles del éxito

La fiebre celeste nos tiene tomados desde antes de ganarle a Chile y el viernes publicamos en El Empresario una entrevista a Nicolás Lerner, gerente comercial de Panini, que le contó al periodista Diego Ferreira muchos detalles del negocio de los álbumes de figuritas y hasta del vínculo que generó con madres de futbolistas que se volvieron coleccionistas en el Mundial de Sudáfrica.

Este mercado de nicho está de parabienes a nivel local: la Copa América aún no terminó y Panini ya vendió en promedio una figurita por cada uruguayo. Lerner estima que el volumen continuará creciendo si la selección sigue avanzando en las sucesivas fases del torneo.

Los deportes y las noticias mantienen vivos a los canales de aire, que batallan contra las plataformas de streaming (como Netflix, que se concentra en ficción y documentales). Sobre la creatividad en tiempos de "guerra de pantallas" habló Diego Ferreira también con el productor y guionista argentino Sebastián Ortega, el padre de varios hits de la televisión argentina de los últimos años, quien visitó Montevideo la semana pasada.

Una celda en el panal

Espero que en tu agenda tengas marcado darte una vuelta por el Montevideo Fintech Forum. Si bien el evento principal tendrá lugar mañana, hay varios paneles paralelos que comienzan hoy. Tratan temáticas variadas, como el rol de la mujer en el mundo de las finanzas y la innovación, la aplicación de tecnología para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas del sector fintech; y las oportunidades y desafíos que trae la banca digital a Uruguay. ¿Lo mejor de todo? Son gratuitos (solo se exige inscripción previa).

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

