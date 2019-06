Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agendas, ajustes y el deporte como negocio

¡Buenos días! Si leyeron el Enjambre anterior sabrán que su autora intelectual, Marcela Dobal está participando en Estados Unidos de un programa de intercambio del Departamento de Estado. Así que me presento, soy Fabián Tiscornia, editor de Economía y el canal Negocios y esta semana estoy a cargo de la newsletter. Así que vamos al Enjambre de hoy: hay entrevistas jugosas (como la carne que volvió a subir de precio tal cual informó el periodista Pablo Antúnez), problemas en un sector histórico de Uruguay, analistas que no creen en el menú de los precandidatos para ajustar las cuentas del Estado, mucho del negocio (incluso el oscuro mundo de las apuestas) del deporte y hasta un error que llegó a consultoras y la DGI salió a aclarar.

Danza de números

Un tema que se robó la atención en la semana fue la situación de la economía uruguaya: sus motores apagándose, qué tuercas deberá apretar el próximo gobierno, cuáles son las ruedas que deberá cambiar y hasta qué posibilidades hay de que esos cambios se den según quien sea el elegido para hacerlo.

El primero que disparó fue el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori quien disertó ante empresarios el miércoles pasado. Allí, reconoció que "hace meses que la economía uruguaya no crece y esa es la realidad que no podemos ocultar” y comentó que “una caída tan notable” de la inversión en Uruguay como la que se viene procesando, va acompañada con un descenso en la tasa de empleo.



También se refirió a que el desequilibrio fiscal es "alto e importante”. Eso tiene otra consecuencia: limita la inversión pública, como señalaron Horacio Bafico y Gustavo Michelin en su Tema de Análisis. De hecho, la inversión pública es clave "para que ocurra la inversión privada, como queda claro en el planteo que realizó UPM", señalaron los economistas.



Hablando de economistas, el banco español BBVA organizó el jueves un foro que contó con la participación de Gabriel Oddone, Javier de Haedo y Tamara Schandy, además del economista jefe del banco para América Latina, Juan Ruiz y la economista jefe de BBVA para Argentina y Uruguay, Gloria Sorensen. Los analistas coincidieron que no hay en el horizonte una crisis, como ocurrió en 1982 o 2002. Pero sí varios problemas económicos que no pudo resolver la actual administración y deberá encarar quien asuma el gobierno en marzo de 2020.

Los economistas coincidieron en que el próximo gobierno no podrá escapar a un ajuste fiscal y es más, señalaron que ese ajuste vendrá por el lado del gasto y de los impuestos, a diferencia de lo que sostienen los precandidatos a la Presidencia de los diferentes partidos.



Sobre eso profundizó Oddone en la entrevista que le hicimos con Pablo Sebastián Fernández, donde además se refirió a la agenda procrecimiento que necesita Uruguay y por qué cree que tanto el oficialismo como la oposición no podrán implementarla en su totalidad. El economista también respondió a varias versiones que lo ubican como eventual ministro de Economía y Finanzas en caso de que Daniel Martínez gane la elección. ¿Qué dijo? ¡Hay que leer la entrevista!

La colmena

La industria de las curtiembres fue el sector que se destacó en la semana y no por buenas razones. Todo comenzó el martes, cuando la curtiembre París (con 95% de su personal en seguro de paro) denunció que el sindicato de la empresa rompió un preacuerdo y que aparecieron amenazas contra algunos ejecutivos.



Mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se aprestaba a mediar en el conflicto, le salió otra bomba para desactivar en el sector.

La curtiembre Zenda (propiedad de la firma brasileña JBS) anunció que cerraba dos de las tres plantas que tiene y despedía a 370 trabajadores (casi el 80% de su personal). Incluso, desde el sindicato de trabajadores del sector (la Unión de Obreros Curtidores) se señalaba que la intención de la empresa era irse en un año y medio.



Como hay que poner las cosas en contexto, vale recordar que la industria del cuero existe en Uruguay desde 1840 y Zenda (anteriormente curtiembre Branaa) es una de las más longevas en el sector.



Por estas horas se conocen novedades de la situación de ambas curtiembres: en París se llegó a un acuerdo entre el sindicato y la empresa, mientras que en Zenda se postergaron los despidos (pero la empresa insiste en que cerrará sus plantas).

De alto vuelo

Al momento de estar leyendo esta newsletter, sabrá si New Balance sumó otra estrella a su palmarés. Es que al momento de escribirla se está disputando el quinto partido de las Finales de la NBA y si los Raptors le ganan en Toronto a los Golden State Warriors se coronarán campeones (un hecho histórico para el basquetbol estadounidense). Y ¿qué tiene que ver New Balance en esto? La marca estadounidense auspicia a la principal estrella de los Raptors —y MVP, es decir jugador más valioso de las Finales (esto es un pronóstico)— Kahwi Leonard. Pero además, es quien viste al Liverpool, reciente ganador de la Champions League. En esta nota, el periodista de El Empresario/Negocios Diego Ferreira cuenta como la marca tercia entre Adidas y Nike.



Salvo por la vuelta de Zinedine Zidane a la dirección técnica (y la aparición de Federico Valverde en el primer equipo, sí uruguayismo al palo) este no fue un buen año para el Real Madrid. Claro, que si uno deja de lado la parte deportiva y se enfoca en el negocio que el equipo blanco genera, no puede decir lo mismo. El periodista de Economía/Negocios Mathías Da Silva cuenta cómo el Real y los equipos ingleses dominan entre los que ofrecen mejores "oportunidades comerciales" y mayor valor empresarial.



Pero, como pasa en otros negocios, el deporte también tiene su lado oscuro.

El tenista argentino Marco Trungelliti protagonizó una de las historias de Roland Garros en 2018, luego que se abrió un lugar en el cuadro principal para algún jugador que hubiera perdido en la ronda clasificatoria previa del torneo; una modalidad conocida como lucky loser, o perdedor afortunado. En primera ronda, derrotó sorpresivamente al australiano Bernard Tomic.



Pero, la mayor sorpresa vendría fuera de los courts. En mayo, el argentino Nicolás Kicker, por ese entonces 84° en el ranking de ATP fue encontrado "culpable" de arreglar partidos (al menos, de no denunciar que eso le fue ofrecido para ganar dinero con apuestas). Una de las claves, fue el testimonio que dio Trungelliti (que también determinó que otros dos tenistas argentinos fueran declarados culpables).



Ahora, el New York Times realizó este muy bien perfil del argentino que denunció la trama y cómo luego no tuvo ningún apoyo. “Alguien puso en Twitter que fue un suicidio profesional hacer un reporte”, dijo. “Pero yo no tengo problema, porque para mí estaba claro: mataría mi carrera 700 veces antes que ser parte de ese sistema. Para muchos jugadores parece ser completamente lo opuesto”, dijo Trungelliti.



Su majestad la(s) frase(s)

Si de Roland Garros se trata, el torneo está asociado a un nombre: Rafael Nadal. El español sumó su 12° título en el torneo por excelencia en polvo de ladrillo el domingo. ¿Pero qué tiene que ver Nadal con los negocios? Fácil, la charla TED recomendada de esta semana es de quien fue su entrenador durante casi toda su carrera: su tío Toni Nadal.



Toni, deja una de las frases de este segmento (sí, esta semana son dos): “Nunca una excusa nos hizo ganar un partido" es una de las que le repitió a su sobrino (y a otros tenistas que entrenó). Es que Toni se enfoca en el valor del esfuerzo para lograr los objetivos. “Cuando uno no se sabe suficientemente bueno y conoce la realidad, es el primer paso, el punto de partida para alcanzar los propósitos”, afirmó.



La otra frase inspiradora tiene que ver también con el esfuerzo: "El primer trabajo de un emprendedor es replicarse a sí mismo, contagiar a otros con el mismo sueño, y coordinarnos para capturar las oportunidades". La dijo el cofundador de Globant, Guibert Englebienne en esta entrevista que le hizo Diego Ferreira. No fue lo único que dijo (vale tomarse unos minutos para leerla) quien va a ser el orador de la Mega Experiencia Endeavor, este jueves en el LATU.

Atención, aguijón

En tiempos de WhatsApp la información falsa suele correr más rápido que Rafael Nadal tras una volea cruzada en Roland Garros. Eso pasó durante la semana anterior, cuando incluso consultoras y hasta empresas se hicieron eco de un mensaje viral sobre que todos los trabajadores a partir del 10 de junio (ayer) estaban obligados a constituir domicilio electrónico ante la Dirección General Impositiva. Incluso se mencionaba que de no hacerlo, habría multas y sanciones.



Ante la consulta de El País, la DGI emitió un comunicado en el que clarificó quiénes están obligados y que no hay multas ni sanciones para aquellos que no lo hagan.

Las mieles del éxito

Para terminar, dos economistas uruguayos reconocidos internacionalmente en esta semana. Uno, Carlos Végh, deja su cargo de economista jefe para América Latina del Banco Mundial ya que tiene que volver a la universidad donde estaba con licencia. Pero, lo destacado es que su reemplazante será otro uruguayo, Martín Rama, quien hace más de 25 años está en el organismo, tal como lo adelantó El País.



A propósito de Rama, escribió un libro muy recomendado entre economistas: “El país de los vivos: un enfoque económico” que el analista Aldo Lema repasa a 20 años de su aparición en este blog.

¡Hasta el próximo martes! (Con Marcela Dobal a cargo otra vez).

Fabián Tiscornia, editor de Economía y del canal Negocios

Enjambre es una de siete newsletters de autor gratuitas de El País.