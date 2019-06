Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Impuestos, la competitividad y el nuevo "unicornio"

¡Muy buenos días! Esta vez escribo desde Washington, ya que por dos semanas estoy participando en EE.UU. de un programa de intercambio del Departamento de Estado sobre comercio e inversiones. Por ese motivo, le paso la posta de la newsletter de la semana próxima al colega Fabián Tiscornia, editor de Economía. Pero antes, en el Enjambre de hoy, comentaré: pago de impuestos, dólar bajo control, políticas contracíclicas, vulnerabilidad comercial y la suerte y verdad de los consumidores despegados..

Danza de números

Una nueva instrucción de la Fiscalía declaró de interés público la defraudación, para así dar prioridad a los delitos de "cuello blanco", como informó el periodista Mathías Da Silva. Esto permite, además, que si hay un caso de "escasa entidad fiscal" se deba fiscalizar de todos modos (hasta ahora, era opcional).

Como en esa noticia, la última semana tuvo a los impuestos como grandes protagonistas. La Dirección General Impositiva (DGI) indaga a uruguayos que, según presume, habrían subdeclarado sus rentas del capital en el extranjero para pagar menos Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). (Si tenés dudas sobre cómo hacer la declaración jurada de ese impuesto, leé esta detallada nota.)

También la DGI comenzó a fiscalizar el Impuesto a Primaria y en los primeros cuatro meses del año hizo reliquidaciones a contribuyentes con “deudas de más de cinco años y por montos importantes”. Y, ya de paso, corroboró que estuvieran en orden sus pagos de Impuesto al Patrimonio (contenido exclusivo para suscriptores).Todo suma, si se tiene en cuenta que la recaudación impositiva está estancada.

En paralelo, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley para poner Imesi a los envases de plástico no retornable, que está en la Comisión del Senado. Con el dinero que se podría recaudar se prevé financiar sistemas de recolección selectiva, lo que implicaría un cambio de modelo en la gestión de residuos (contenido exclusivo para suscriptores).

Zumba en tu bolsillo

El presidente del Banco Central (BCU), Alberto Graña, respondió al reclamo por "atraso cambiario" de la Confederación de Cámaras Empresariales y aclaró que la autoridad monetaria no permitirá que el dólar "se hunda" ni que "vuele como un cohete", como expresó en su disertación en un almuerzo de ADM el miércoles. Isaac Alfie, columnista de Economía y Mercado, cuestiona que el BCU haya buscado ponerle un "techo" a la divisa.

Hasta ahora, el BCU ha trabajado de forma "contracíclica" y por eso debería ser la envidia del Ministerio de Economía y Finanzas, que "lucha para hacer descender el déficit fiscal" (4,8% del Producto Interno Bruto). Parte del problema es que aumentó más el gasto público de lo que aumentaron sus ingresos en tiempos de bonanza (el gasto fue "procíclico").

Atención, aguijón

El director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, llamó ayer la atención sobre la "vulnerabilidad comercial" de Uruguay en su columna de Economía y Mercado titulada "El mundo sigue avanzando, pero Uruguay no" (exclusiva para suscriptores). El rezago es claro si se compara con Chile, Australia y Nueva Zelanda.

Mientras, las potencias siguen avivando la guerra comercial. China ya respondió a la lista negra de empresas no fiables de Donald Trump con la misma moneda. También se especula sobre cómo las batallas podrían extenderse a los mercados financieros, como contamos en El Empresario, y ayer Bloomberg informó sobre cómo está afectando a los estudiantes chinos de universidades de élite (en inglés).

¿Cómo impactaría en Uruguay esta guerra? Ese fue el tema principal de la entrevista de Luis Custodio al académico uruguayo Lorenzo Caliendo, quien actualmente es profesor en la Universidad de Yale.

Su majestad, la frase

"Fuimos a Silicon Valley un año después de haber arrancado, en 2013, y no nos dieron ni bola". La frase no tendría nada de significativa si no fuera porque la dijo Matías Woloski, uno de los cofundadores de Auth0, la empresa que acaba de convertirse en el quinto "unicornio" argentino (superó los US$ 1.000 millones de valuación de mercado).

Sobre los retos de crear una empresa de seguridad informática que simplifique las contraseñas y la necesidad de mejorar las políticas de innovación se explayó en esta entrevista.

Esa empresa, como Uber y Airbnb, fue muy buena en su idea y en su ejecución, pero las startups que logran ser tan exitosas lo hacen debido a otro factor que explica en buena medida la diferencia entre triunfar o fracasar. La charla TED de Bill Gross, creador de la incubadora Idealab, ahonda en ese ingrediente clave (dura 7 minutos).

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

