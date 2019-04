Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El PIB, la "estupidez normal" y el "Alibaba" de África

¡Muy buenos días! Para tomar decisiones que afectan al bolsillo mejor informados, en la newsletter de hoy abordaremos: economía uruguaya estancada, balance de Ancap, precios que paga el consumidor, batalla de monopatines, "unicornios" en la bolsa, pobreza en el Banco Mundial, criptomonedas y la irracionalidad que nos hace tomar riesgos.

Atención, aguijón

La economía uruguaya, al decir de los economistas, está estancada. Justo es decir que en 2018 completó 16 años consecutivos de crecimiento (el período más largo de expansión en la historia del país), pero para tomar decisiones necesitamos poner el foco en los factores que más preocupan a los expertos a la luz de los datos oficiales del cuarto trimestre divulgados el jueves por el Banco Central.El problema de la economía es que perdió uno de sus motores de crecimiento (las exportaciones de bienes y servicios) y el otro estuvo empujando con menos fuerza (el consumo de las empresas y las familias).

El dato que más preocupa a los analistas es la caída de la inversión del sector privado, que llevó la tasa de inversión al nivel más bajo en los últimos 14 años, advirtió el economista Marcelo Sibille, de la consultora KPMG. Aunque parezca una cuestión alejada de nuestra vida cotidiana, esto explica en buena medida la destrucción de empleos que se palpita en el mercado laboral y es motivo de "desvelo" del ministro de Economía, Danilo Astori.

Otro dato que preocupa es la suba del déficit fiscal a 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo más alto desde el 6,2% de 1989. Eso fue en los 12 meses cerrados a febrero, mientras que a enero era de 4,3% y a diciembre de 4,1%. Pese a que el gobierno ha reconocido que este es "el problema más importante" que enfrenta, en el Poder Ejecutivo se entiende que recortar el gasto en un momento en que la economía crece a menor ritmo puede llevar a una recesión como ocurre en Argentina. Así que, como pasa en cualquier hogar que gasta más que los ingresos que genera, el Estado asume deuda para cubrir la diferencia.

Pero, como también les sucede a las empresas, cuando los "números rojos" son tan elevados y persistentes se requieren medidas más contundentes que achiquen el gasto o aumenten los ingresos. Cuál será el camino para ordenar las cuentas públicas aún no está claro, pero será una de las principales tareas del próximo gobierno en materia económica. Sobre este desafío trata la columna del economista Javier de Haedo en la sección Economía y Mercado (contenido cerrado a suscriptores).

Danza de números

Los resultados positivos de las empresas públicas han permitido en varias ocasiones financiar el déficit fiscal, dado que vierten parte de sus ganancias a Rentas Generales (es decir, al Estado). La semana pasada, la que despertó sonrisas y autocomplacencia en el gobierno fue Ancap.

El ente cerró el 2018 con una ganancia de US$ 88 millones. El resultado fue presentado en una conferencia de prensa encabezada por quien preside la empresa desde 2016, Marta Jara.Seguramente todos nos preguntamos: ¿ayudará este tercer año consecutivo de balance positivo a de una vez por todas ver una rebaja en el precio de los combustibles para dejar de ser uno de los países de la región que los paga más caro? A juzgar por lo que dijeron las autoridades, mejor no hacerse ilusiones.

El que no se mostró tan contento con los números de Ancap fue el expresidente del ente, Raúl Sendic, pero los temas de política dejo que los analice Martín Aguirre en su newsletter Siete. Al respecto, solo aporto un dato: cuando el ente era dirigido por Sendic (junto a José Coya) perdió US$ 800 millones en cinco años y requirió una capitalización del gobierno por US$ 622 millones.

Zumba en tu bolsillo...

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el dato de inflación de marzo, es decir, de la suba generalizada de los precios en la economía durante ese mes. En concreto, lo que reporta el instituto es cuánto varió el precio de una canasta de bienes y servicios (integrada por 374 artículos) que refleja el gasto de un hogar uruguayo típico. Es lo que se conoce como Índice de Precios del Consumo (IPC).

Desde que la composición de este índice se actualizó en 2010, la inflación media fue de aproximadamente 8% anual. Alquileres, servicio doméstico y enseñanza son algunos grupos de bienes y servicios que más se encarecieron, por lo que el peso que tienen en el presupuesto del hogar es cada vez mayor. Al mismo tiempo, la medición del INE aún tiene en cuenta productos y servicios que han caído en desuso, como "alquiler de DVD" y "ficha de teléfono público". ¿Se requerirá actualizar la base de cálculo del IPC para que refleje mejor la inflación? El tema fue desarrollado en esta columna de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin.



Uno de los grandes responsables del control de la inflación es el Banco Central del Uruguay (BCU) y, por ende, es un tema que ocupa a su presidente, Alberto Graña. En una extensa entrevista con el editor de Economía de El País, Fabián Tiscornia, Graña indicó que combatirla es "fundamental para la competitividad de Uruguay" (contenido exclusivo para suscriptores). Esa frase responde a quienes han reclamado al gobierno que se necesita que el dólar suba aún más de lo que ya trepó en el último mes. "A veces se confunde competitividad con rentabilidad", remató el jerarca.

Por otra parte, este martes se reúne el Comité de Política Monetaria (el Copom, que integran técnicos y jerarcas del BCU). Como suele hacer cada tres meses, evaluará el contexto macroeconómico, analizará la inflación y los fundamentos y metas de la política monetaria. El comunicado que surge de esa reunión suele dar señales sobre qué hará el BCU con la cantidad de pesos que circulan en el mercado, un factor que puede incidir en las tasas de interés con las que se rige el sistema financiero y en la evolución de los precios.

La colmena

En El Empresario solemos estar atentos a la llegada de nuevos jugadores al mercado, en especial aquellos que son innovadores o generan disrupción en sus sectores. Sin ir muy lejos, fuimos los primeros en hablar de la "batalla de apps de delivery" (por la llegada de Rappi, Glovo y Uber Eats). Y el viernes pasado el periodista Antonio Larronda reveló que se viene el desembarco de la empresa española de monopatines eléctricos Movo. En principio solo operará en tres barrios de Montevideo y prevé desplegar una flota de 300 unidades.

Su llegada, prevista para mediados de año, parece ser una suerte de largada en la carrera de esta categoría de vehículos por conquistar la movilidad urbana en Uruguay. Su contrincante por el momento es la mexicana Grin, que se instaló hace tres meses en el país y a las pocas semanas su impacto fue tal que suscitó el debate sobre si es necesario regular o no este medio de transporte (contenido exclusivo para suscriptores).

Las mieles del éxito

El viernes fue un día muy esperado en Wall Street, ya que Lyft abría su capital en la bolsa neoyorquina. La principal rival de Uber en EE.UU. terminó la sesión en algo más de US$ 78 por acción, con una suba de 8,74%. Esa Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones fue una prueba del interés inversor por los llamados "unicornios" (startups con valorización superior a US$ 1.000 millones, según surge de las rondas de levantamiento de capital de las que han participado). Con su desempeño el viernes, Lyft ya logró una capitalización de mercado de US$ 24.700 millones.

Se prevé que este año varios "unicornios" salgan a la bolsa (como Slack, Pinterest, Airbnb y Uber). Esto dio lugar a otra nueva metáfora en las páginas de The New York Times: la del pavo real. Como contamos en El Empresario, se trata de los inversores que confiaron en el futuro prometedor de estos emprendimientos en etapas tempranas. Estos inversores de capital de riesgo ahora decidieron deshacerse de la falsa modestia y están contratando a agencias de relaciones públicas para poder contar sus historias y "sacar chapa".



Los "unicornios" no solo son reales en el primer mundo. En América Latina unas cuantas startups ya alcanzaron esa categoría o están próximas a hacerlo. En estos días me sorprendí al enterarme de que hay uno en África: se llama Jumia, muchos ya lo comparan con el gigante asiático de comercio electrónico Alibaba y también está próximo a abrir su capital accionario en Wall Street, según consignó el portal TechCrunch a mediados de marzo (artículo en inglés).

De alto vuelo

En Uruguay hay cerca de 284.000 personas pobres, según estimaciones del INE dadas a conocer el viernes. La pobreza —medida por el método del ingreso— subió levemente en 2018 (de 7,9% a 8,1% de las personas), lo que representa unos 7.000 pobres más que en 2017, cuando se había registrado un mínimo desde que existen datos (1985). La indigencia, en tanto, se mantuvo estable en 0,1%. Los datos contrastan con los de Argentina, donde la pobreza asciende a 32% y la indigencia a 6,7%, según se supo el jueves.

Salvando las enormes distancias, en los dos países hay especial preocupación por cómo estas situaciones de vulnerabilidad económica y social impactan en la niñez. En Argentina un 46,5% de los niños es pobre y en Uruguay lo es el 17,2% de los menores de 6 años y el 15% de quienes tienen 6 a 12 años de edad.

A quienes deseen profundizar en este tema con una mirada inspiradora y constructiva, les recomiendo la charla TED de Jim Yong Kim, quien nació en el país más pobre del mundo, se recibió de médico y en 2012 se convirtió en el presidente del Banco Mundial (renunció a inicios de 2019, antes de que terminara su segundo mandato) para llevar a ese organismo una "opción preferencial por los pobres". Son 22 minutos sin desperdicio. Tiene subtítulos en español y también está disponible la transcripción.

¡Polen en el aire!

El profesor de Finanzas de la Universidad de Santa Clara (California, EE.UU.) Meir Statman visitó Uruguay la semana y, en entrevista con el periodista Mathías Da Silva para la sección Finanzas de Bolsillo, profundizó sobre las desviaciones del pensamiento racional que tenemos los consumidores (por ejemplo, al comprar un boleto de lotería con la ilusión de resultar favorecidos) y sobre la "inteligencia y la estupidez normal" al momento de tomar riesgos.

“He escuchado a gente decir que el bitcoin será su fondo de pensiones y entonces compraron cuando el precio rondaba los US$ 27.000, pero ahora está en US$ 3.000. Eso es muy loco. Diría que es aún mejor comprar un boleto de lotería que al menos solo cuesta un dólar”, dijo Statman.

Sobre este auge de las criptomonedas, que tiene defensores y detractores, Fabián Tiscornia consultó al presidente del BCU, Alberto Graña, quien contestó que no las ve como "una amenaza" y que "no está en la agenda" regularlas, pero "se crearon grupos interdisciplinarios de estudio del tema". También le contó sobre qué pasará de ahora en más con el e-peso que emitió el BCU en un plan piloto. Todo eso se desarrolla en el artículo principal de Economía de hoy (exclusivo para suscriptores).

Una celda en el panal

Encontrar expertos en tecnología es desde hace algunos años el mayor desafío con el que lidian los profesionales de gestión humana. La cita para trabajar a fondo en ello es este jueves en la tercera edición de RecruITers Forum, un evento creado por la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana (Adpugh) y PRO Universitarios, con el apoyo de El País. No se lo pierdan, los oradores son de primer nivel.

