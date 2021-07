Croronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: cinco fallecidos, 164 nuevos casos, 2.467 personas enfermas y 81 internadas en CTI

Los datos divulgados hoy por el Sinae indican que se validaron 7.688 test y se constataron 164 contagios nuevos,. Ayer habían sido 5.544 y 126 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados llegó a 2,13% frente al 2,27% de la víspera.



Los fallecimientos de hoy fueron cinco y en la víspera habían sido cuatro.



La cantidad de enfermos llegó a las 2.467 personas frente, el menor número desde el 16 de octubre de 2020, a las 2.678 de ayer. De ellos 81 están internados en CTI frente a los 82 del día previo.



Por otro lado, el Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,22, ubicándose en 6,31.



El departamento de Flores está en verde de dicho índice, Paysandú y Treinta y Tres en naranja y el resto del país en amarillo.

Flores es el primer departamento que tiene al 70% de su población vacuna con dos dosis anticovid

A pocos días de haberse transformado en el primer departamento en volver al color verde del Índice de la Universidad de Harvard -que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días- Flores se convirtió en ser el primero en llegar al 70% de su población vacunada con las dos dosis.



El logro se produce en un día particular: 500 días desde que se identificaron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, y cuando se cumplen 150 jornadas de la campaña de inmunización contra el virus, como destacó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado en su cuenta de Twitter esta tarde.



Al momento de conocerse la noticia, Flores contaba con 70,36% de la población con dos dosis (a nivel país era de 60,51%) y 78,90% con una, según el monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública.



De los vacunados con dos dosis, el 60,58% ya pasó los 15 días desde la última vacuna, por lo que alcanzó la inmunización contra el virus. Además, hay 191 personas con fecha asignada en ese departamento para vacunarse.



Hasta el último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Flores registró desde el 13 de marzo de 2020 1.400 casos, de los cuales 16 fallecieron. Desde el 17 de julio no registra casos nuevos de coronavirus.



El País informó en su edición del 24 de julio, que a pesar de que Flores y Durazno (otro departamento muy cercano al 70% de población con dos dosis) lleguen a esa meta, los científicos parecen no estar seguros de que ese porcentaje represente que la pandemia esté controlada.



Según el inmunólogo Álvaro Díaz, la llegada de la variante Delta, detectada en Uruguay días atrás-, hace que “el umbral para la inmunidad de rebaño seguramente esté más arriba que 70%”.



En el mismo sentido, el integrante del grupo ad hoc de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, Gualberto González, dijo que “la consigna es vacunar a la mayor cantidad de personas posible, más allá de los números específicos”.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comparte esa visión y ayer entrevistado en el programa Santo y Seña (Canal 4), dijo: "Ahora me puse loco, en vez de 70%, vamos a 75%. Es una nueva meta que tenemos que superar, ¿por qué? Porque cuanto más mejor, porque los vacunados protegen solidariamente a los no vacunados porque disminuye la circulación viral".



Hoy se cumplen 500 días desde que se declaró la pandemia y así ha sido su evolución

Hoy se cumplen 500 días desde que se declaró, el 13 de marzo de 2020, la emergencia sanitaria por el coronavirus. Desde ese día, en que se registraron cuatro casos de COVID-19 en Uruguay, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reporta diariamente los números en el país y estos son los seis datos claves de la pandemia:



De los 500 días de pandemia en Uruguay, en 197 no hubo pacientes fallecidos. Es decir, en el 39,4% de los días, desde que se declaró la emergencia sanitaria, el país no registró muertes por el COVID-19.



El 21 de junio de 2020, Uruguay presentó una tasa de reproducción -cantidad de contagios por persona infectada- de 3,04, transformándose en la cifra más alta de la pandemia desde el 1° de abril de ese año, fecha en la que el monitor COVID R comenzó a registrar el dato.



El día con promedio más bajo también fue en junio de 2020: el 13 de ese mes, Uruguay presentó una tasa de reproducción de 0,19.



En julio del año pasado, hubo seis días con cero internados en CTI por el COVID-19. En setiembre, a su vez, también hubo seis días sin tener personas en cuidados intensivos por el virus. En contraposición, el 1° de mayo de 2021, se presentó el mayor número de contagiados en CTI: 559.



El mes de junio del año anterior se convirtió en el mejor mes de la emergencia sanitaria y el de este año fue el por. En 2020, se transformó en el mes con mayor descenso de casos, llegando a tener 12 casos activos en todo el país, la cifra más baja después del 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros cuatro casos en el país.



En todo ese mes 113 fueron los casos reportados y 5 personas las fallecidas por el virus. Los primeros días de junio había cuatro personas internadas en CTI y al finalizar junio del 2020 la cifra descendía a dos.



En tanto, el 1° de junio último se informaba que el total de fallecidos a esa fecha era de 4.342 pacientes. Al finalizar el mes, la cifra trepó a 5.593 muertos por coronavirus. Fue el peor mes de toda la pandemia: 1.251 uruguayos fallecieron en 30 días. Esto significó un promedio de 41 fallecidos diarios. El 1 de junio fue el peor día de todos: fallecieron 68 pacientes en 24 horas.



De estos 500 días los últimos 149 fueron de una intensa campaña de vacunación. A las 18:25 de de hoy había 4.691,792 de dosis administradas de vacunas contra el coronavirus. El 71,82$ % de la población ya tenía las dos dosis y el 60,61%% una de ellas. Los expertos aseguran que el impacto de la vacunación se traduce en la baja de casos y fallecimientos en los últimos días. Por ejemplo, desde el 21 de julio de 2021 no se registran fallecimientos en el personal de salud.



El 11 de diciembre de 2020 la positividad (porcentaje de resultados positivos en el total de exámenes realizados) fue de 6,3%, el registro más alto desde el 8 de abril de 2020 cuando la cantidad de test no superaba los 500 diarios y la positividad era de 7,14%.



Desde ese día el registro no hizo más que aumentar y con la positividad por encima del 5% el rastreo de los casos se hacía cada vez más difícil. Así la positividad estuvo 212 jornadas -es decir el 42,4% de los días- por encima de 5% hasta que finalmente el 11 de julio de 2021 registró un valor de 5,2% y desde entonces comenzó a descender nuevamente. Hoy la positividad es de 2,13% de los test realizados.



Aquí se pueden ver las gráficas que muestran la evolución de los indicadores mencionados en esta nota.

Gonzalo Moratorio recomendó qué precauciones se deben tomar en caso de viajar al exterior

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, al frente del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo, advirtió hoy acerca de las precauciones que hay que tomar en caso de viajar al exterior en este momento.



Preguntado acerca de si él viajaría hoy al exterior, el científico respondió:

"Yo me iría de viaje en este momento si fuese por algo totalmente necesario. Tenemos que empezar a aprender de una vez por todas a convivir con este virus. Claramente, la población mundial está muy cansada, pero eso no quiere decir tirar la toalla".



"Si realmente hay un plan de irse de viaje, se lo va a hacer con todos los cuidados, se va a hacer los testeos necesarios de salida y vuelta, y se va a hacer la cuarentena como si fuese obligatoria hasta tener ese segundo PCR negativo, creo que uno puede tomar esas consideraciones e ir de viaje", señaló Moratorio en diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal).



De todos modos, el científico matizó que "hay destinos y destinos (...) Yo miraría mucho cómo está la vacunación, cómo están los números de casos y la infraestructura. Si tuviese que ir a muchas partes de Brasil, no me iría, pero si tuviese que ir a lugares de Estados Unidos que están muy bien en vacunación, a Reino Unido, más allá de que la Delta está empezando, sí, creo que hay una infraestructura, un andamiaje montado", aseguró.



Sobre la variante Delta, Moratorio destacó que "básicamente logra un predominio global, expandirse en todos los continentes, y eso no lo hizo ninguna otra variante".



Explicó que "eso conlleva a que sea la variante con mayor capacidad de transmisión. Un individuo con Delta puede infectar hasta nueve individuos. Eso no lo habíamos visto nunca", dijo.



Respecto a cuándo Uruguay se podría acercar a la "nueva normalidad", el experto respondió: "Creo que llegada la primavera, de acá a dos meses, tres meses, si todo va como está yendo, es posible de a poco acercarse, más allá de mantener cuidados por lo menos por un tiempo".



Tres medicamentos contra el COVID-19 ya están en carrera; uno se podría vender este año



La carrera entre varias farmacéuticas para desarrollar un tratamiento con pastillas contra el COVID-19 se acelera, con la japonesa Shionogi iniciando los ensayos clínicos y sumándose a gigantes como Pfizer y MSD (Merck Sharp & Dohme), informó la agencia de noticias Efe.



Shionogi comenzó las pruebas con humanos de su pastilla, que sería de una dosis diaria, y que busca neutralizar el virus en un plazo de días una vez que una persona se contagia, según informó ayer domingo The Wall Street Journal. “Nuestro objetivo es un producto oral seguro, como Tamiflu, como Xofluza”, dijo al diario el consejero delegado de la compañía, Isao Teshirogi, al referirse a dos medicamentos contra la gripe.



Con la atención en las vacunas, en el último año no se ha avanzado demasiado en este ámbito y los tratamientos habituales apenas han cambiado.



En el caso de Pfizer, la empresa ha dicho que su pastilla, que se tomaría dos veces al día, podría estar lista para salir al mercado tan pronto como este año.



MSD, mientras, utiliza una fórmula estudiada hace años como posible respuesta al ébola y ha dicho que por ahora se ha demostrado efectiva a la hora de reducir la carga viral de los pacientes de COVID-19 y podría reducir el riesgo de hospitalización.

Las farmacéuticas Pfizer/BioNtech y Moderna amplían estudios de la vacuna en niños entre 5 y 11 años

Las farmacéuticas Pfizer y Moderna están ampliando el tamaño de sus estudios clínicos de sus vacunas contra el coronavirus en niños de entre 5 y 11 años a petición de los reguladores estadounidenses, con el objetivo de investigar efectos secundarios poco comunes, entre ellos inflamación del corazón, informó la agencia de noticias Efe en base a New York Times.



El matutino estadounidense, que cita a personas conocedoras de los ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de EE.UU. indicó tanto a Pfizer-BioNTech como a Moderna que el tamaño y el alcance de sus estudios pediátricos inicialmente planteados no son adecuados para la detección de efectos secundarios como la miocarditis y pericarditis.



La información se conoce poco después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmara en un evento televisado que la aprobación de emergencia de las vacunas de covid para niños se produciría "pronto", aunque la Casa Blanca no ha dado una fecha específica.

El medio señala que se desconoce si la petición de la ampliación de los ensayos clínicos de la vacuna afectará al calendario previsto para su aprobación.



Anteriormente, miembros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), consideraron que los beneficios de la vacuna para los mayores de 12 años superan los riesgos, entre ellos problemas de corazón.



La FDA ha solicitado a las compañías que incluyan a 3.000 niños de entre 5 y 11 años en sus ensayos clínicos, el doble del número de pacientes que las farmacéuticas se planteaban, según una fuente que quiso permanecer en el anonimato.



Un portavoz de Moderna, Ray Jordan, confirmó al Times que la compañía pretende expandir sus estudios para aumentar la posibilidad de detectar efectos secundarios poco comunes, y señaló que se espera solicitar una autorización de emergencia a finales de 2021 o principios de 2022.



El ensayo de Moderna comenzó a incluir a pacientes menores de 12 años en marzo, con el objetivo de incorporar a cerca de 6.800 personas de entre 6 meses y 12 años de edad.



Pfizer, por su parte, podría cumplir con los nuevos requisitos de la FDA, y pese a los cambios tiene previsto presentar su solicitud de expansión del uso de su vacuna a finales de septiembre.



En junio, los CDC publicaron datos que mostraban que las dos vacunas podrían haber causado miocarditis y periocarditis en más de 1.200 estadounidenses, entre ellos más de 500 personas menores de 30 años.



Los efectos secundarios normalmente aparecían unas dos semanas después de haber recibido la vacuna, y eran más comunes en hombres jóvenes.

El porcentaje de incidencia, aun así, es bajo, puesto que solo se dieron 13 casos por cada millón de segundas dosis administradas.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.