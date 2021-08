Cronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy 131 contagios nuevos, un fallecido, 1.521 enfermos y 30 personas internadas en CTI

Según los datos divulgados por el Sinae hoy se validaron 9.913 test y se detectaron 131 nuevos contagios frente a los 7.709 y 112 de ayer respectivamente. El porcentaje de exámenes positivos alcanzó hoy a 1,32% y ayer había sido 1,45%.



En la jornada de hoy se produjo una muerte por COVID-19 y en la víspera habían sido tres. Desde la declaratoria de la emergencia sanitaria han fallecido 5.990 personas.



Al día de hoy hay 1.521 personas cursando la enfermedad y ayer eran 1.541. De ellas 30 están internadas en CTI y en la pasada jornada eran 29.



Por otro lado, el Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,09, ubicándose en 3,91. El departamento de Salto pasó al color verde de ese indicador, sumándose a Durazno, Flores y Lavalleja. El resto del país está en amarillo.



Mañana cierra la agenda para que extranjeros sin cédula puedan vacunarse contra el COVID-19



El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que mañana miércoles se cerrará la posibilidad de que inmigrantes o solicitantes de refugio sin cédula puedan ser incluidos en el sistema de agenda de la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19.



El comunicado incluye a los extranjeros que no tengan cédula ni hayan iniciado trámites de residencia, y lleven "más de 90 días" en el territorio nacional.



Una vez inscrito, el MSP aclara que la aprobación de la solicitud “no implica la asignación inmediata de fecha y vacunatorio, sino que será habilitado a ingresar al sistema de agenda cumpliendo los mismos criterios que el resto de la población habilitada”.



La agenda estará abierta hasta las 21 de mañana miércoles, ya que luego de esa hora se dará de baja al link que habilita la inscripción.



Los requisitos para agendarse pueden verse aquí.

Defensa mantendrá los controles fronterizos sanitarios y también comerciales con Aduanas,

El ministro de Defensa, Javier García, dijo que "la apertura de fronteras no quiere decir descontrol, quiere decir apertura de fronteras con cumplimiento de protocolos sanitarios" y también del contrabando para lo que dicha cartera trabajará con la Dirección Nacional de Aduanas.



"Vamos a trabajar en coordinación con las instituciones para que esta apertura de fronteras escalonada tenga los controles y el cumplimiento de los protocolos sanitarios tanto de PCR como de control de la doble vacunación. Abrimos fronteras de forma escalonada para un país que brinda seguridad y salud. Uruguay es seguro y saludable", dijo García.



El ministro afirmó que se dan dos realidades diferentes en las fronteras con Brasil y Argentina. En el último caso, dado que ese país prevé abrir sus fronteras, eso implicará trabajar en dos áreas, dijo García. "Uno los controles fronterizos y los protocolos sanitarios de ciudadanos argentinos que cumplan con las condiciones y puedan ingresar al país y por el otro lado otro tema que nos es menor y es que la apertura de fronteras no signifique desde el punto de vista comercial para los comercios del litoral en virtud de la diferencia de precios que tenemos con Argentina, un golpe. Vamos a trabajar con la aduana para evitarlo. hay que proteger al trabajador y pequeño comerciante del litoral fronterizo con Argentina".



García participó esta mañana de la conmemoración del día de los Mártires de la Aviación Militar, ceremonia a la que acudió también el presidente Luis Lacalle Pou en el cementerio del Norte.



El mandatario anunció anoche en conferencia de prensa que a partir del 1° de setiembre podrán ingresar los extranjeros que acrediten tener propiedades, y además tengan completada la inmunización. Además, se les exigirá un test negativo de COVID-19. Podrán entrar con su núcleo familiar: cónyuges, concubinos e hijos.



A partir del 1° de noviembre, en tanto, quedará habilitado el ingreso de extranjeros sin excepciones, a los que también se les exigirá tener las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y un test negativo de PCR.

Experto de Oxford ve la inmunidad de grupo imposible con la variante Delta

El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew Pollard, advirtió este martes de que lograr la inmunidad de grupo ante el coronavirus "no es una posibilidad" una vez la variante Delta se hace dominante, informó la agencia de noticias Efe.



Pollard, que lideró el diseño de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 junto con la inmunóloga Sarah Gilbert, sostuvo ante un comité parlamentario que los programas de vacunación no deben basarse en la idea de lograr esa "inmunidad de rebaño"



"Sabemos claramente que con la actual variante del coronavirus, la Delta, (el virus) continuará infectando a las personas que se han vacunado, y eso significa que cualquiera que todavía no se haya vacunado, en algún momento se encontrará con el virus", dijo el científico a los diputados.



Declaró además que en el futuro podría surgir "una variante que quizás incluso se transmita mejor entre poblaciones vacunadas", por lo que "eso otorga todavía más razones para no hacer girar los programas de vacunación en torno a la inmunidad de grupo".



A seis meses vista, Pollard piensa que se producirá en el Reino Unido una "fase de consolidación" en la lucha contra el virus y que el COVID pasará de "epidemia" a un mal "endémico".



La agencia de salud pública de Inglaterra (NHS England), publicó la semana pasada un informe en el que advierte que hay indicios de que "los niveles del virus en aquellas personas vacunadas que se infectan con la delta pueden ser similares a los que se detectan en personas sin vacunar", lo que afecta a la facilidad de transmisión del patógeno.



Entre cerca de 1.500 pacientes hospitalizados con la variante Delta en el Reino Unido desde el 19 de julio, el 55,1 % no estaban vacunados, mientras que el 34,9 % habían recibido la pauta completa, señaló ese informe.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



