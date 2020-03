Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Ya es viernes, pero bien podría ser martes o domingo, ¿no? Hoy también pasaron muchas cosas relacionadas al coronavirus, así que allá vamos antes que empiece el fin de semana.

Recorte salarial para 15.000 por US$ 12 millones

Este viernes hubo una nueva conferencia de jerarcas del gobierno. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, brindó detalles acerca de lo que había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou 24 horas antes: el recorte de salarios y jubilaciones para funcionarios y ex funcionarios públicos que ganen por encima de los $80.000 líquidos.

Arbeleche explicó que la medida alcanzará a 15.000 personas y se estima recaudar con ella US$ 12 millones en los dos meses que –en principio- regirá.

Se aplicará una tasa que va aumentando según una escala de 5%, 10% y 15%, dijo la ministra.

Para los cargos políticos y de confianza que también perciban más de $80.000 el recorte será de 20%. La "semana que viene" anunciarán "cuál va a ser el porcentaje" de descuento para los jubilados del Estado con ingresos más altos, comentó la jerarca.

Además, el llamado Fondo Coronavirus -anunciado un día antes por el presidente- se nutrirá de las utilidades de empresas y bancos públicos y de desembolsos de préstamos con organismos multilaterales de crédito.

Por otro lado, también se dieron a conocer las últimas cifras de casos confirmados, que llegan a 274 en el país. Este viernes se realizaron 451 tests, de los cuales 36 resultaron positivos.



Mujica y la propina

El expresidente José Mujica dedicó su columna radial de este viernes a comentar la decisión de rebaja salarial para sueldos y jubilaciones de públicos que superen los $80.000 líquidos. "Nos parece que es una propina ante las necesidades que va a tener el Estado uruguayo”, dijo el actual senador.



"Es sabido que cuando hay crisis, es cierto que los trabajadores privados son los que más sufren, pero entendamos: los trabajadores comunes y corrientes, porque en la actividad privada en la jerarquías se pagan sueldos muy por encima de lo que paga el Estado", agregó Mujica.

El audio de Molina, su explicación y la respuesta del directorio blanco

A esta altura del partido seguro lo escuchaste. Gabriel Molina, presidente del sindicato de Antel, envió un audio de WhatsApp en la noche del jueves en el que comenta los anuncios de Lacalle Pou. "Fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo", se le escucha decir en un momento al también responsable de la Secretaría de Prensa y Propaganda del Pit-Cnt. “Espero que este audio quede por acá y que no ande circulando, porque en todo caso se lo diré en la cara cuando me encuentre con él", agregó el dirigente sindical, que no tuvo suerte porque al poco rato su audio estaba en los celulares de medio país.

Este viernes Molina se refirió a su ya famoso audio, y sostuvo: “Lo que uno dice entre compañeros y lo mismo le sucederá a ministros, parlamentarios, empresarios o gente de todos los ámbitos, muchas veces se habla en términos que no son los que se utilizan para los medios de comunicación".

Pero la cosa no quedó por ahí. Los comentarios de Molina generaron que el Directorio del Partido Nacional emitiera un comunicado en el que se afirma, entre otros, que las palabras del dirigente sindical “no solo agreden a la persona de quien ejerce la Presidencia de la República sino también, a su embestidura, por lo que constituyen un ataque soez a la institución presidencial y, por extensión, a la institucionalidad republicana”.

Las propuestas económicas del FA

El Frente Amplio elaboró una serie de propuestas económicas para hacer frente al avance del COVID-19 en Uruguay. El documento incluye varios planteos, como la creación de un "subsidio equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena, para aquellos trabajadoras y trabajadores que no se encuentran registrada/os en el MTSS y en la Seguridad Social". La oposición también propone "diferir vencimientos en las tarifas de OSE y UTE a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la crisis sanitaria, familias de bajos ingresos y trabajadora/es enviada/os a seguro de paro". Cada una de las medidas planteadas las encontrás en esta nota.

Los números de Italia

El número de fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzó hoy los 9.134, al registrarse 969 en las últimas 24 horas, un aumento récord en el cómputo de víctimas de la pandemia. La cifra total de infectados desde la detección del virus en Italia el 20 de febrero es de 86.489, lo que supera todos los casos registrados en China, cerca de 82.000.

Esto ha sido todo por esta semana. Esta newsletter se despide hasta el lunes no sin antes mencionar –si estás buscando qué hacer por estos días- que este viernes Netflix estrenó la tercera temporada de Ozark. Así que si te gustan las series con familias disfuncionales, narcotráfico y buena banda sonora, hoy es tu día de suerte.

PD: Lavate las manos.

