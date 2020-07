Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Hoy es lunes y ya hace cuatro meses (sí, cuatro) que Uruguay confirmó los primeros casos de COVID-19, el gobierno decretó la emergencia sanitaria y todo cambió para todos, desde cómo saludamos hasta la manera en que viajamos en ómnibus. Hoy, más de 120 días después de ese 13 de marzo, llego a tu casilla con lo que pasó este lunes con el COVID-19.

Dos casos nuevos, en Maldonado y Canelones

Este lunes se detectaron dos casos nuevos de COVID-19, uno en Maldonado y otro en Canelones. Al momento son 55 las personas enfermas en Uruguay, según el último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) divulgado esta noche.

En los cuatro meses desde que se detectaron los primeros casos del nuevo coronavirus en el país, 989 se contagiaron, de los cuales 903 ya se recuperaron y 31 murieron. El resto de la información del Sinae de hoy está acá.

La vacuna BCG y su incidencia en el COVID-19

Un estudio publicado en la revista especializada Nature sugiere el posible efecto de dos factores -la vacuna BCG y la exposición a la cloroquina- en la susceptibilidad al COVID-19. Hace meses que se maneja la posibilidad de que esta vacuna explique al menos en parte por qué algunos países –entre ellos, Uruguay, donde es obligatoria- han sufrido menos el impacto del nuevo coronavirus.

Este grupo de investigadores presenta información que indica que esta vacuna –originalmente contra la tuberculosis- tiene una correlación con una incidencia y una gravedad más bajas del COVID-19 en diferentes países, incluso cuando esta inmunización fue realizada en la infancia. El resto de la información acerca de esta investigación lo encontrás en esta nota.

La advertencia de Cohen

"No queremos creernos que esto está superado y ya terminó, tiramos la esponja y nos liberamos, porque nos va a ir mal. Eso no es lo que queremos. No queremos pecar de no haber avisado y decir: estos son los puntos que tenemos que tener control", dijo hoy en Desayunos Informales de Canal 12 el médico Henry Cohen e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario.

"Está bien, podemos estar entre los países mejores del mundo, pero nuestros ojos están en los países que les está yendo bien y de golpe las curvas empezaron a cambiar", dijo el experto.

“No podemos dudar de las cifras uruguayas, esta es la realidad y no queremos que nos salte. Hay que tener mucho cuidado con las fiestas acá”, dijo Cohen. En las últimas semanas las autoridades de varios departamentos han alertado por la realización de fiestas, algo que va en el sentido contrario a la emergencia sanitaria que hay en el país.

Las fiestas (otra vez) de Salto

Otra vez el departamento de Salto es noticia por las fiestas que se registraron allí en los últimos días. Este lunes el intendente de Salto, Alejandro Noboa, dijo que hubo varias fiestas clandestinas en casas y locales dispuestos como pubs o restaurantes. "Nosotros logramos con la intendencia, el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y la Policía establecer una brigada de inspecciones el fin de semana para concurrir a todos los lugares", dijo a Radio Monte Carlo el jefe comunal.

"Es de no creer, hemos hecho bastante hincapié en que no se realicen", dijo Noboa. "La gente entiende que está saliendo de la pandemia y que puede hacer ese tipo de cosas, pero nosotros sostenemos la vigencia del decreto", indicó en referencia a la normativa que prohíbe los eventos tanto públicos como privados que impliquen aglomeración de personas.

Arbeleche: no se puede "cantar victoria"

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, habló con el medio chileno Diario Financiero y, entre otros, dijo que nadie sabe cuánto durará la pandemia ni cuán profundos serán sus efectos, por lo cual "lo que se hace tanto desde lo sanitario en primer lugar, como desde lo económico, es ir monitoreando y dando respuestas lo más rápido posible".

Le jerarca dijo que Uruguay no puede "cantar victoria" y que hay "que ser muy cautelosos con cómo evoluciona la pandemia". "Los resultados, hasta el momento, son satisfactorios, pero hay que medirlos con mucha cautela", añadió.

Además, Arbeleche dijo que "el foco y el desafío ha estado en aumentar las inversiones", para de esa manera volver a poner en pie al mercado laboral.

Lo que dijo la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que el mundo no recuperará la "vieja normalidad en un futuro previsible". Ayer hubo un récord de 230.000 nuevos contagios de COVID-19 en un día.

"El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pese a que las acciones de muchos gobiernos y personas no lo reflejan", dijo a periodistas el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien agregó que "muchos países van en la mala dirección".

"Demasiados países están yendo en la dirección equivocada", sostuvo Tedros, y añadió que "si no se siguen las normas básicas, la única dirección en la que va esta pandemia es a peor".

La vacuna rusa

Otra noticia sobre la (posible) vacuna contra el COVID-19 que muchos persiguen y que, por ahora, no se ha obtenido. Es que este lunes un instituto ruso que desarrolla una de esas potenciales vacunas dijo que espera iniciar la fase final de pruebas en un grupo reducido de personas a mitad de agosto.

Los primeros resultados del ensayo de pequeña escala en humanos de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en Moscú han mostrado que su uso es seguro, de acuerdo a lo publicado ayer por la agencia rusa RIA.

"Los datos disponibles actualmente (...) muestran que los voluntarios han desarrollado una respuesta inmune a la vacuna del coronavirus", señaló hoy el Ministerio de Defensa ruso, involucrado en los ensayos.

Me despido hasta mañana. Cuidate y ojo con la ola de frío que pronosticaron para estos días. UTE ya dijo que espera un pico de demanda energética por las bajas temperaturas. ¡Adiós!

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.