Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. Pasaron un montón de cosas este martes con el COVID-19, así que empecemos sin más preámbulos.

Cinco casos nuevos este martes

Este martes se detectaron cinco casos nuevos de COVID-19 en Uruguay. ¿Dónde? Uno es en Montevideo, otro en Soriano, dos en Tacuarembó y uno en Treinta en Tres, según la información que esta noche divulgó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Al día de hoy la cantidad de personas enfermas en el país es 71 y están en Canelones, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. Todo lo que comunicó el Sinae hoy está en esta nota.

Radiografía del coronavirus uruguayo

Los uruguayos ya tenemos grabada a fuego la fecha a esta altura, pero por las dudas la repito: el 13 de marzo Uruguay confirmó los primeros casos del nuevo coronavirus y decretó la emergencia sanitaria. Desde ese momento, los expertos tratan de entender cómo se comporta la pandemia en el país para trazar la estrategia más eficiente para enfrentarla. El País accedió a un informe del Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública que muestra cómo se comportó el COVID-19 en Uruguay hasta el 23 de junio (día hasta el que tiene información este reporte).

Con ese insumo, esta nota detalla diez datos de cómo se movió la enfermedad en Uruguay: cómo se contagiaron los que la contrajeron, la cantidad de menores que tuvo el virus, qué factor aumenta las posibilidades de internación entre los enfermos y cuál fue el síntoma más frecuente entre los infectados, entre otros.

Lo que pasa en Tacuarembó

En Caraguatá, en el departamento de Tacuarembó, las autoridades sanitarias aislaron a un hombre de 27 años y a su madre de 60, luego de que se confirmara que habían contraído la enfermedad. El hombre estuvo en Buzios (Brasil), llegó en ómnibus a la frontera con Uruguay y luego siguió el trayecto en un auto hasta Caraguatá. Tanto él como su madre están en cuarentena hace 11 días y ahora se trabaja en rastrear a todos los contactos de estas dos personas. Hasta el lunes de noche Tacuarembó no tenía casos activos de COVID-19.

“La situación está controlada y esperemos que continúe de esa manera", dijo a El País el intendente de Tacuarembó, José Menéndez, luego de conocerse estos dos casos.

Menéndez dijo que por ahora no se evalúa suspender las clases presenciales ni otras medidas de esa naturaleza: "No, porque no estamos hablando de un foco como Treinta y Tres. Estos son casos importados que vinieron de Brasil y donde además se tomó el resguardo de individualizarlos inmediatamente y ponerlos en cuarentena".

El "secreto" de Uruguay, según la OPS

Hoy la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó la respuesta de Uruguay al COVID-19 y habló del "secreto" del país para contener la propagación del virus.

"Uruguay es el único país de América del Sur que tiene una tasa de incidencia que baja de manera regular durante las últimas semanas", dijo Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para COVID-19 de la OPS, este martes.

Entre otros, el experto destacó la implementación "muy temprana" de medidas recomendadas por los organismos especializados, como el distanciamiento social, el cierre de escuelas, la cancelación de eventos masivos, y las restricciones de viajes internacionales.

El positivo de Bolsonaro

En la newsletter que envié ayer comenté que por esas horas se sabía que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tenía síntomas de COVID-19 y que se había realizado un test. Bueno, este martes se supo que el mandatario tiene la enfermedad.

"Comencé el domingo con una breve indisposición", dijo Bolsonaro hoy a periodistas en su residencia oficial, pero agregó que se siente "perfectamente bien". Para demostrar lo bien que se sentía, el presidente dijo "aléjense, aléjense para ver mi cara”, mientras se retiraba el tapabocas que tenía.

"Voy a seguir el protocolo como cualquier ciudadano, trabajando por videoconferencia y raramente recibiendo a otras personas para firmar documentos", dijo Bolsonaro, quien está tomando hidroxicloroquina incluso desde antes de conocer el resultado del examen que se realizó ayer.

El coronavirus, el aire y la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció hoy la "evidencia emergente" de contagio del nuevo coronavirus por propagación por aire, después de que un grupo de científicos divulgara una carta abierta en la que pedía al organismo que cambiara sus guías relativas a cómo se transmite el COVID-19.

La experta de la OMS Benedetta Allegranzi dijo que la organización cree que ha "estado abierta a la evidencia sobre los modos de transmisión" del virus.

Ayer un grupo de 239 científicos de 32 países pidieron a las autoridades sanitarias que reconozcan que el coronavirus puede transmitirse por vía aérea. Hasta ahora, la OMS -como otros organismos- cree que la principal vía de transmisión son las gotas de saliva que alguien expulsa cuando tose, estornuda o habla.

Me despido, hoy hasta el jueves (ya aprovecho para avisar que mañana no llegará la newsletter). Antes de irme recuerdo que hoy cumple años -80, nada más y nada menos- que el baterista más grande de todo los tiempos: Ringo Starr. El más viejo y el último en sumarse a The Beatles, Ringo dijo en más de una entrevista que la canción que más le divertía tocar junto a Lennon, McCartney y Harrison era Rain, así que acá la dejo.

