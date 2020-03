Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Es jueves. ¿También te sentís como Bill Murray en El día de la marmota? Yo un poco sí. Si no viste esta película, qué mejor momento para hacerlo. Pero basta de cháchara cinematográfica y vayamos a lo que nos compete: lo que pasó hoy con el COVID-19.

Rebajas salariales para el "Fondo Coronavirus"

El presidente Luis Lacalle Pou anunció esta noche en conferencia de prensa la creación del "Fondo Coronavirus" para hacer frente al avance del COVID-19 en el país. Entre otros, ese fondo se nutrirá del descuento que se hará -oscilará entre 5% y 20%, dijo el mandatario- a los salarios y jubilaciones de funcionarios públicos que superen los $80.000 líquidos.

"Es momento que todos hagamos un esfuerzo", dijo.

Se les va a pedir un “esfuerzo” a los que “ganan más”, afirmó Lacalle Pou, quien añadió: "No son para aquellos que no pueden parar la olla. Si bien no va a haber un aplauso, estoy seguro que se va a entender que el Uruguay lo necesita". Todo lo que dijo el presidente en la noche de este jueves está en esta nota.

En la conferencia también se informó que hoy se realizaron 245 tests y 21 resultaron positivos, con lo que la cantidad de casos confirmados en el país asciende a 238. Hay 18 personas internadas, dos de ellas en CTI.

El objetivo: financiar en 12 cuotas

Desde hace días se metió en todas nuestras charlas pero, ¿cuántos de nosotros tenemos claro cómo podría haberse generado el nuevo coronavirus? Este video ahonda en eso, en por qué es tan importante el distanciamiento social y en el ya famoso “achatamiento” de la curva de contagio. Si lo mirás vas a entender por qué, como explica una de las expertas entrevistadas, es fundamental que logremos financiar el costo de esta pandemia en 12 cuotas y no pagar todo de una.

Recorrida por el laboratorio

Así se trabaja dentro uno de los cinco laboratorios que en Uruguay realiza exámenes para determinar si una persona tiene COVID-19 o no. ATGen –visitado por un equipo de El País- solamente el martes analizó 168 de estas muestras. La bioquímica Sofía Tedesco, directora técnica del laboratorio, contó que “todos los días hay al menos” un resultado positivo, y agregó que “hasta una familia entera dio positivo”, aunque por supuesto no puede revelar ninguna información acerca de a quiénes pertenecen las muestras analizadas.

Pichones de Narda Lepes

Muchos de nosotros estamos cocinando más que de costumbre por estos días. Al menos ese es mi caso. Si tu imaginación en este terreno ya se secó o si tus talentos culinarios son un poco toscos (me siento representada por ambos escenarios) la nutricionista Lorena Balerio armó esta nota con cinco recetas buenas, bonitas y baratas para preparar en tiempos de coronavirus.

Me despido por hoy. Si podés, quedate en tu casa. Si no podés, tomá todas las precauciones –ya sabés cuáles son-. Y lavate las manos.

