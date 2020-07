Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Llegó el viernes y con él la última newsletter de la semana, para que antes de que arranque el sábado tengas en tu casilla lo más fresquito en esta tierra de COVID-19. ¡Comencemos!

Cinco casos nuevos este viernes

Este viernes se detectaron cinco casos nuevos de COVID-19 en el país, cuatro en Treinta y Tres -el departamento con más casos- y uno en Montevideo, según la última información del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

En todo el país hay 87 personas enfermas. El resto de los datos divulgados esta noche están en esta nota. ​

Las vacaciones en los privados

Ayer comenté que el Codicen había fijado finalmente vacaciones de julio, que comenzarán el 20 de julio y se extenderán por dos semanas para todos los niveles. Pero, ¿esto corre también para los centros de educación privados? A éstos se les recomendó plegarse a estas fechas, pero pueden fijar otros días y también otra extensión para este receso.

"Si algún colegio quiere cambiar el asueto, lo cambia. Eso es lo que establece la normativa. Este año, como las vacaciones están tan coordinadas con el Ministerio de Salud Pública (MSP) creo que no va a haber mucha diferencia, pero no tengo información concreta. Todos los años lo que sucede es que los colegios resuelven de acuerdo a las necesidades de su comunidad, entonces a veces las corren, a veces hacen coincidir una semana para que los docentes que trabajan en el público y el privado tengan por lo menos una semana de vacaciones. Es una recomendación de cortar todo por dos semanas, pero no hay nada que los obligue", dijo a El País el consejero de Primaria Pablo Caggiani.

Desde 2016 Primaria había achicado las vacaciones de invierno a solamente una semana pero, dado lo excepcional de este año lectivo, el Codicen decidió que este descanso sea de dos semanas.

El presidente del Codicen, Robert Silva, explicó además por qué se tomó la decisión de tener este receso a esta altura del año.

Rompió la cuarentena para ir al banco

Desde hace días Treinta y Tres es el departamento con más casos de COVID-19 del país. Esto implica que son varias las personas que están obligadas a hacer cuarentena para reducir las chances de una propagación del virus. Bueno, o eso deberían. Es que este viernes se conoció que una mujer a la que se le había indicado la cuarentena rompió el confinamiento, fue a un banco y tuvo que ser retirada del lugar por un policía.

"Ayer un policía del Banco República tuvo que mandar a una señora a su casa, que tenía que estar en cuarentena y estaba en la fila del banco", contó Quintín Olano, director de Salud del departamento en el programa Doble Click de FM Del Sol. "Esta es una comunidad pequeña, todos nos conocemos. La vio en la fila y tenía que estar en cuarentena. Es una familia que nos ha dado mucho trabajo", agregó.

El director de Salud dijo que al día de hoy son alrededor de 380 las personas en cuarentena en Treinta y Tres.

"Estricto control sanitario" para pasajeros y tripulantes

Uruguay endurece los controles sanitarios y exigirá a quienes ingresen al país un examen de COVID-19 con resultado negativo, de acuerdo a lo que informó este viernes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.



El ministro de Turismo, Germán Cardoso, había anunciado más temprano este viernes que se había coordinado con Salinas que desde hoy se aplicaría “un estricto control sanitario a todos los pasajeros y tripulantes” que entren a Uruguay por puertos y aeropuertos.

El anuncio del jerarca llegó después de que esta semana se conociera que el viernes pasado ingresaron al país en un barco de la empresa Buquebus dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay quienes, una vez instalados en Maldonado, se realizaron tests de COVID-19 que arrojaron resultados positivos.



Lo que dijo López Mena

El propietario de la empresa naviera Buquebus, Juan Carlos López Mena, dijo este viernes que se generó un “malentendido” cuando el martes, luego de una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou, dijo “no van a pasar 10, 15 días que vamos a estar con frecuencias regulares”.

"Fue un malentendido porque yo cuando dije lo de '15 días' era decir lo 'antes posible'. Tendría que haber dicho 'lo antes posible', pero en ese momento me salió '15 días' y después no podía estar rectificando eso. Me parece que el presidente estuvo muy bien", dijo al programa Buen día de Canal 4.

De todas maneras, López Mena agregó: "Creo que estamos en condiciones de retomarla hoy. Vengo de una reunión del día martes en la ciudad de Buenos Aires donde se está proyectando por idea nuestra hacer un corredor sanitario turístico. Creo que los empresarios tenemos la obligación de darle soluciones a los problemas que tenga la sociedad y hasta el mismo Estado. No hay ninguna ley que prohíba al empresario hacer cosas dentro de lo que nos corresponde".

Ayer, consultado por las palabras de López Mena tras el encuentro que mantuvo con él, Lacalle Pou había dicho: "En nuestro país y en nuestro gobierno el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo, así que los anuncios sobre cuándo se retoman las frecuencias no los va a hacer una persona ajena".

Los shoppings tras su reapertura

Días después de que el gobierno decretara la emergencia sanitaria, en marzo, los shoppings del país cerraron sus puertas, que volvieron a abrirse casi tres meses más tarde, el 9 de junio. Desde que ese día volvió el público, estos centros comerciales tuvieron una caída en sus ventas de entre 20% y 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a lo que dijo el empresario y administrador de shoppings Carlos Lecueder en el marco de la tercera conferencia del ciclo de encuentros virtuales “Viviendo en el futuro” de El País y El Empresario, realizada ayer.

La concurrencia, en tanto, se contrajo un 50% respecto a lo que ocurría antes de la pandemia. “Si pensamos en el largo plazo, este shock nos movió el piso para ver más claras cosas que ya estábamos viendo todos los días, pero antes quizás nos costaba más ver”, dijo Lecueder.

Me despido hasta el lunes. Que tengas un muy buen fin de semana. Cuidate vos y al resto.

