Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. Es miércoles, seguimos dentro de esta película de ciencia ficción llamada coronavirus. Hay muchas cosas para leer sobre el COVID-19 hoy, así que arranquemos.

217 casos confirmados en ocho departamentos

Este miércoles no hubo conferencia de prensa del gobierno. En lugar de eso, a través de un comunicado del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) se indicó que hoy se confirmaron 28 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 217. Cuatro personas se encuentran en cuidados intensivos, dos en cuidados intermedios y seis en sala.

Hoy se procesaron 320 análisis y ya se han registrado casos en Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha, Salto y -por primera vez- Soriano.

Cuidado con las tarjetas

En los últimos días los bancos que operan en la plaza local anunciaron una serie de medidas para aliviar tanto a las personas como a las empresas uruguayas que están viendo cómo el avance del COVID-19 pega en sus bolsillos. Entre otros, esto implica prorrogar los vencimientos de las cuotas de los préstamos sin que ello genere intereses adicionales.

Pero esta nota señala que, más allá de los préstamos, hay que tener cuidado con los plásticos. Es que para los pagos de las cuotas de las tarjetas de crédito no corren las mismas flexibilidades que para los préstamos, por lo que hay que tener en cuenta varias cosas para evitar, de ser posible, el endeudamiento.

"Innovación charrúa"

Un grupo de uruguayos liderados por los doctores Roberto Canessa y Daniel Murillo busca desarrollar un motor para que un resucitador manual se convierta en un resucitador mecánico de transición para ventilación invasiva (endotraqueal).

Esta creación, llamada "Innovación charrúa", permitirá que el paciente reciba el oxígeno que necesita de manera automática y por tanto no será necesaria la presencia de los médicos en la tarea, según indica un comunicado divulgado este miércoles.

Dos versiones de la cuarentena: desde el aire y en casa con niños

El equipo Multimedia del diario publico este miércoles dos videos. Para uno ignoró el miedo a las alturas y sobrevoló la zona costera de Montevideo en una aeronave de la Unidad de la Policía Aérea Nacional que exhorta a la población a evitar las aglomeraciones. El director de la Policía Aérea Nacional, Eduardo Cheker, dijo a El País “ayer y hoy se vio menos gente” que el fin de semana.

Este otro video trae la palabra de tres expertos en diferentes áreas para transitar la cuarentena con niños en casa de la mejor manera posible, tanto para los chicos como para los adultos.

Lo que pasó en el Hospital Español

Jerarcas del Hospital Español se encuentran en cuarentena luego de haber mantenido una reunión con una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (MSP) que se realizó un test que confirmó que tiene COVID-19. Ahora están a la espera de los resultados para saber si alguno de ellos se contagió el virus. Este centro de salud fue mencionado el sábado pasado por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien dijo que se estaba “preparando al Hospital Español como el centro COVID-19, con camas de cuidados intermedios e intensivos".

Esto fue todo por hoy. Si estás buscando sacar la cabeza un rato de este vehículo al que estamos todos subidos llamado COVID-19, la Biblioteca Nacional tiene disponible en su página web la colección de fotografías que perteneció al historiador e historiógrafo uruguayo Aníbal Barrios Pintos. Son más de 10.000 fotos que muestran la vida entre la década de 1940 y 1980 en los 19 departamentos del país. Toda la colección, departamento por departamento, la encontrás acá.



Ayer me olvidé, pero hoy no se me pasa: ¡lavate las manos!

