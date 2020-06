Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Llegó el viernes y también este mail, el último que mando esta semana. ¡Así que empecemos!

Dejamos el 0 y el 1: este viernes hubo 3 casos nuevos

Este viernes se registraron tres casos nuevos de COVID-19. Es una cifra a la que nos habíamos desacostumbrado porque desde el 6 de junio -cuando hubo 11 casos nuevos- no había un número tan elevado en un solo día (alternamos entre uno o ninguno entre el 7 y ayer, 18 de junio).

Esto hizo crecer la cantidad de personas enfermas, que se ubica ahora en 15 en todo el país.

¿Dónde están esos tres casos nuevos comunicados hoy? En los departamentos de Rivera, San José y Treinta y Tres.

Hoy se procesaron 338 exámenes. Toda la información brindada por el Sinae este viernes la encontrás acá.

La carta de Tim Cook a Lacalle

Ya hablé varias veces de la aplicación CoronavirusUY, ideada por desarrolladores uruguayos pero cuya última actualización incluye la notificación de exposición de personas a casos de COVID-19, un proyecto de los titanes tecnológicos Apple y Google al que Uruguay se plegó.

Días atrás el CEO de Google, Sundar Pichai, le había escrito una carta al presidente Luis Lacalle Pou a raíz del lanzamiento de esta tecnología en Uruguay. Este viernes fue el turno del número uno de Apple, Tim Cook, quien escribió al mandatario: "Esperamos que la tecnología pueda ayudar a los ciudadanos uruguayos a mantenerse seguros y que la economía uruguaya continúe avanzando".

Apple "espera trabajar estrechamente con gobiernos como el suyo en este proyecto a medida que continuamos nuestros esfuerzos colectivos para combatir el virus COVID-19", añadió en su carta el sucesor de Steve Jobs.

Lo que pasa en Nueva Zelanda

Varias veces he hablado de cómo Nueva Zelanda estaba gestionando la pandemia y de los elogios que eso le había ganado. El 9 de junio el país anunció con bombos y platillos que no tenía casos activos de la enfermedad. Sin embargo, días atrás esta alegría se disipó cuando su primera ministra, Jacinda Ardern, comunicó que se habían detectado nuevos casos, lo calificó de un "fallo inaceptable del sistema" e informó que reforzaría los controles fronterizos.

¿Qué pasó en el país oceánico para que en cuestión de una semana la victoria dejara de ser tal? Esta nota cuenta cómo fallas en el protocolo para las personas que retornaron del exterior fueron clave para la reaparición de casos, nombra qué pasos decidió dar el gobierno tras la detección del rebrote y termina con un dato alentador: este viernes no se registró ningún nuevo caso.

La alerta de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes que el mundo entró en una “fase peligrosa” de la pandemia debido al desconfinamiento que empezaron a atravesar muchos países.

"El mundo entró en una fase nueva y peligrosa. Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Brasil superó el millón de contagios

Este viernes Brasil superó el millón de casos de COVID-19, de acuerdo al relevamiento que llevan adelante los principales medios de ese país (que no confían en las cifras oficiales y por eso armaron sus propias estadísticas).

Brasil de esta manera se mantiene como el segundo país del mundo en cantidad de contagios y también en total de muertos.

También hoy salió a hablar el exministro brasileño de Salud Luiz Henrique Mandetta (¿te acordás que Brasil ya va por su tercer ministro de Salud desde el comienzo del brote?). Mandetta –que fue destituido por Jair Bolsonaro a mediados de abril por diferencias en el manejo de la emergencia sanitaria- se refirió al ministro interino, el general Eduardo Pazuello, y dijo: “Los médicos no saben de guerra y los generales no saben de salud”.

Además, consultado acerca de si lo peor ya había pasado en el país vecino, respondió: “Depende de la ciudad”. Agregó –pienso en nuestra frontera con ese país- que “en el sur no comenzó aún”.

Muslera, Talvi, Fantino y Artigas

Ya saben que cada viernes sale una nueva edición de “Permiso, me lo robo”, el resumen de lo mejorcito en ver la luz en las redes sociales esta semana. Bueno, hoy no es una excepción. Esta vez aparecen Fernando Muslera, el (ya no tan) niño Juan –aquel argentino al que le gustaba el arte y sobre todo Liniers-, el canciller Talvi y sus dotes para el canto y el intento de apropiación de Artigas de Fantino.

Me fui. Cuidate y que tengas un muy buen fin de semana.

