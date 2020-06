Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. En un día de turbonadas, autos absorbidos por el pavimento y diputadas que teorizan sobre cómo los femicidios pueden tener su origen en un “exceso de amor” llego con un tema que no tiene nada que ver con nada de eso: el COVID-19 y cómo nos sigue afectando la vida a cada uno de nosotros.

Un caso nuevo y 12 personas enfermas

Este jueves se registró solamente un nuevo caso de COVID-19 en todo el país. Específicamente, este caso es en el departamento de Canelones, según la información divulgada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) esta noche.

La cantidad de personas enfermas en Uruguay sigue bajando y al día de hoy son 12 los casos activos. Todos los datos que comunicó el Sinae los encontrás acá.

Un incentivo al empleo

El empleo es uno de los desvelos del gobierno. Es que el mercado de trabajo recibió un duro golpe de la pandemia. En busca de incentivar que las empresas retomen trabajadores que fueron enviados al seguro de paro o que se contrate nuevo personal, este jueves el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, informó que se decidió establecer un “beneficio” de $5.000 por mes durante tres meses por cada trabajador que un empleador reincorpore o contrate.

Mieres agregó que todavía falta definir detalles de esta herramienta, pero añadió que funcionará de la siguiente manera: por cada trabajador se generará un crédito laboral por $5.000 que luego el empleador podrá descontar de los aportes patronales que deba hacer.

Argentina y Brasil: la lupa sobre los vecinos

Nadie canta victoria, pero los números de la pandemia en Uruguay que se conocen día a día son esperanzadores y hacen pensar que en poco tiempo el país no tendrá casos activos de COVID-19. Todo sería mucho mejor si los vecinos nos dieran una mano y ayudaran a nuestra calma. Es que tanto Argentina como Brasil –en especial el segundo- están siendo golpeados con dureza por el nuevo coronavirus.

Esta nota profundiza en cuál es la situación en las naciones que limitan con Uruguay: cuántos casos tienen, cómo es el nivel de testeo, cómo está la ocupación de las camas de los hospitales, y qué medidas han tomado sus gobernantes, entre otros.

El rastreo de los contactos de alguien con COVID-19

Cada persona enferma de COVID-19 en Uruguay generó, en promedio, 12,8 “contactos”. Esto quiere decir que cada uno de los enfermos del nuevo coronavirus en el país “expuso” a casi 13 personas al contagio.

Esta nota cuenta el trabajo “detectivesco” –participan el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, parte de las Direcciones Departamentales de Salud del MSP, los prestadores sanitarios y hasta “fuentes anónimas”- que se realiza para dar con cada uno de los contactos de alguien enfermo de COVID-19.

“En la fase que está Uruguay, con solo 15 casos activos, el minucioso seguimiento de contactos se valora aún más porque es fundamental para apagar cualquier posible foco”, explica el epidemiólogo Julio Vignolo.

La historia de Óscar Silva

Óscar Silva es un uruguayo que trabaja como cocinero en Ourense, una ciudad de Galicia. Óscar aterrizó en España junto a su esposa hace 20 años y estos días su historia llegó a los diarios porque fue dado de alta tras contraer coronavirus y pasar 71 días en CTI.

Ivonne Bazano, su esposa, dijo: "Ha sido muy duro. Los primeros días parecía que su organismo iba bien hasta que me llamaron y me dijeron que estaba grave y que no le daban más de tres o cuatro días de vida". Pero esto no fue así y Óscar –unos días después de celebrar su cumpleaños 58 en la cama del hospital- logró volver a su casa.

Me voy. Antes te cuento que hoy cumple años el mejor de todos nosotros: sí, Paul McCartney. Eso me sirve de excusa para compartir por acá una de las (tantas) canciones hermosas que le ha regalado a este mundo, Every Night.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.