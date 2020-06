Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Es jueves y ya ayer Inumet advirtió que el fin de semana va a estar muy frío. Pero antes de eso faltan un par de días y también falta que llegue este mail, el penúltimo de la semana, con todo lo que tenés que conocer del coronavirus hoy, un día marcado en Uruguay por la comparación entre las feministas y los cachalotes (sí, en 2020, qué cansancio) y el sismo político que provocó el anuncio de la salida del canciller Talvi. ¡Arranquemos!

Sin casos nuevos este jueves

Los últimos días los boletines del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) han traído buenas noticias. Es que este jueves no hubo casos nuevos de COVID-19, al igual que el domingo (primera vez que sucedió esto desde el arranque del brote el 13 de marzo) y el lunes.

Además, la cantidad de personas enfermas en el país sigue bajando: al día de hoy son 52.

El resto de la información divulgada esta noche aparece acá.

Lo último de CoronavirusUY

El ministro de Industria, Omar Paganini, anunció este jueves que Google aprobó para su tienda la nueva versión de la aplicación CoronavirusUY, que incluye las alertas de exposición. Esto significa que a partir del próximo lunes quienes tengan sistema operativo Android van a poder actualizar la aplicación —o descargarla si no la tienen todavía— y verán habilitada la nueva funcionalidad.

A finales de marzo el gobierno lanzó una aplicación dirigida a aquellas personas que consideraran que podían tener coronavirus. Luego, en mayo se comunicó que Uruguay había sido invitado a participar en un proyecto de Google y Apple. En ese momento Paganini explicó que, en caso de que se implementara, sería "un agregado dentro" la aplicación llamada Coronavirus UY.



¿Y los espectáculos públicos?

Esta semana reabrieron los shoppings. Las clases presenciales también se van retomando y muchos empleados que habían dejado sus puestos están volviendo. Pero hay otros que todavía no han regresado y esta nota detalla cómo los trabajadores involucrados en los espectáculos públicos piden al gobierno retomar sus actividades.

Esto incluye a los futbolistas, que quieren adelantar la reanudación del Apertura, prevista para el 15 de agosto.

Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dijo a El País que “todos los sectores quieren reabrir y todos tienen razones”. Pero los expertos que asesoran al gobierno piden cautela. “No todos juntos, no todos juntos, no todos juntos, no todos juntos”, dijo Alfie. Lo que se busca es ir “escalonando” los regresos y estudiar los protocolos, añadió.

Una nueva historia de Casa Cerrada

Casa Cerrada es una iniciativa de El País para contar historias de personas en la pandemia que a todos nos toca vivir. Este jueves se publicó la historia de Marcelo, que el 13 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos de coronavirus, perdió su trabajo en un boliche de la Ciudad Vieja. A los pocos días, su pareja corrió la misma (mala) suerte, y los dos tuvieron que idear cómo conseguir otra fuente de ingresos. La fabricación de productos de limpieza artesanales fue la salida que encontraron.

“Me gustaría que nuestra historia sirviera de ejemplo para las personas que hoy en día la están pasando mal, las que sufren o no saben para dónde salir, que entiendan que la mejor empresa está en las manos de uno, en la iniciativa, en poder usar las herramientas que uno tenga”, escribió Marcelo. Toda su historia la encontrás acá.

San Pablo anuncia acuerdo con laboratorio chino

Antes de irme, una noticia acerca de un posible tratamiento contra el nuevo coronavirus. Este jueves se conoció que el estado de San Pablo en Brasil anunció la firma de un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac Biotech para producir una vacuna contra el virus, que se probará en 9.000 voluntarios a partir de julio.

"Los estudios muestran que esa vacuna podría ser distribuida de aquí a junio de 2021" si las pruebas son exitosas, dijo el gobernador Joao Doria. "Ese acuerdo nos permitirá producirla a gran escala e inmunizar a millones de brasileños", añadió.

Adiós, hasta mañana y cuidate.

