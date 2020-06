Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Es la mitad de la semana –laboral-, por suerte hoy salió el sol y tres millones de uruguayos prendieron el lavarropas. Pero no estoy acá para hablar de las tareas domésticas de nadie y sí para traer todo lo que pasó este miércoles con el COVID-19.

Más de 50.000 tests, un caso nuevo y 66 personas enfermas

Este miércoles Uruguay pasó la barrera de los 50.000 tests de COVID-19 realizados desde el comienzo del brote, allá por mediados de marzo. En concreto, se llevan hechos 50.473 exámenes.

Además, hoy hubo solamente un caso nuevo y volvió a caer la cantidad de personas enfermas: son 66 en todo el país. El resto de la información divulgada esta noche la encontrás acá.

La vuelta de la educación inicial privada

El gobierno divulgó el protocolo que establece cómo deberá ser la vuelta de las clases presenciales en los centros de educación infantil privados, que reabrirán el próximo 16 de junio.

Todo aparece detallado en esta nota -que incluye además el documento- pero adelanto que los trabajadores deberán usar tapabocas, que también se recomienda para el caso de los niños mayores de tres años si es que no se puede respetar la distancia física sugerida. Además, los recreos serán por clase y se abolirá por el momento el "cuaderno viajero".

El presupuesto, el déficit y el empleo

Este miércoles se reunió el Consejo de Ministros para conocer los lineamientos de cómo será el presupuesto que regirá estos cinco años. En conferencia de prensa después de esa instancia, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que la meta de achicar el déficit fiscal –el último registro lo situó en 4,6% del producto- que el gobierno se había propuesto salió de la lista de prioridades debido a la emergencia sanitaria que vive el país. “El objetivo este año no es bajar el déficit fiscal. Sí seguimos con que hay que ahorrar”, comentó la jerarca, quien agregó que la promesa de campaña de ahorrar US$ 900 millones por año “queda en un segundo plano”.

Arbeleche dijo que "el principal desafío desde la política económica es generar empleo”. “Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo en un conjunto de medidas para apoyar que se pueda aumentar la plantilla de trabajadores en las empresa”, añadió, pero dijo que por el momento no podía adelantar en qué consistía.

Las vacaciones de julio

Hasta hace unas semanas atrás, la gran interrogante alrededor de la educación era cuándo volverían las clases presenciales. Ahora, que ya se sabe cómo es esta vuelta –en tres etapas y voluntaria, entre otros- surgió la pregunta de qué pasará con las vacaciones de julio.

El presidente del Codicen, Robert Silva, habló este miércoles sobre el tema y dijo que todavía no está definido qué sucederá con este descanso de mitad de año. "No quiere decir que las vacaciones estén suspendidas, que no haya. Lo que sí quiere decir es que el 29 de junio no hay vacaciones. Seguimos como venimos en el calendario. Veremos luego cuándo tendremos", dijo Silva hoy luego de afirmar que el 29 –fecha original de comienzo de las vacaciones en un mundo sin pandemia- estaba descartado como inicio.



En tanto, el consejero de Codicen Óscar Pedrozo dijo a El País: “Si todo marcha bien el escenario más probable es que las vacaciones sean en la segunda quincena de julio”.

Las vacunas contra el COVID-19

Antes de irme, dos noticias de vacunas. Por un lado, este miércoles la empresa Johnson & Johnson anunció que empezará ensayos en humanos para una vacuna del coronavirus en la segunda quincena de julio. Adelantará así sus planes iniciales, que marcaban que haría esto pero en setiembre. En este primer ensayo en humanos la vacuna se probará con 1.045 adultos sanos de entre 18 y 55 años, así como en personas de más de 65 años, y se realizará en Estados Unidos y Bélgica.

Además, hoy se conoció que las autoridades europeas quieren acelerar las pruebas de las vacunas contra el coronavirus que contienen organismos genéticamente modificados. Los detalles sobre esto los encontrás acá.

Esto fue todo por hoy. Cuidate vos, al resto y seguí lavándote las manos.

