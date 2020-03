Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Otro día en el planeta coronavirus. Aparezco a esta hora en tu casilla para que tengas en un solo lugar lo más relevante que pasó este martes con el Covid-19. ¡Empecemos!

Trabajadores mayores de 65 años para su casa

Uruguay confirmó al día de hoy 189 casos de Covid-19. Desde que comenzó el brote en el país, en tanto, se analizó a 1.538 personas. Estos datos fueron brindados en la noche de este martes en una nueva conferencia de prensa. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, comentó además en ese marco que desde mañana los funcionarios públicos mayores de 65 años deberán permanecer en sus casas.



En el caso de los trabajadores dependientes en la actividad privada “vamos a generar el mecanismo de subsidio por enfermedad, vamos a pedirle que también se queden en sus casas”. Finalmente, los mayores de 65 años que son empleadores también podrán utilizar el mecanismo de subsidio por enfermedad, dijo Delgado, quien agregó que lo que se busca es “proteger” y “preservar” a esta población. Esto será obligatorio. Quienes puedan realizar teletrabajo lo tienen permitido, y quienes no se podrán amparar en el subsidio.



Además, el gobierno decidió suspender la salida de uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay con fines turísticos hasta el lunes 13 de abril. Todo lo que comunicó el gobierno hoy está en esta nota.



Un rato antes el canciller Ernesto Talvi había dado otra conferencia, en la que anunció el cierre de fronteras. "Los ciudadanos uruguayos pueden ingresar al país", pero "está prohibido el ingreso de los ciudadanos extranjeros por cualquier medio de transporte y a través de cualquier frontera”. Hay algunas excepciones a esto: los extranjeros que residen en Uruguay, los "ciudadanos del Mercosur que estén en tránsito en el aeropuerto camino a sus países de origen", los "extranjeros que se beneficien del corredor sanitario que estableció el Uruguay desde el domingo” y "las tripulaciones de las aeronaves, prácticos de buques y choferes de medios que se dedican al transporte de mercaderías".

“También están excepcionados de esta norma los ciudadanos brasileños y uruguayos que sean habitantes de la frontera, para asegurar que ciudades que son binacionales puedan seguir funcionando con normalidad", dijo Talvi.



Qué hacer cuando no queda otra que salir

Esta nota me vino ideal para hoy más temprano cuando tuve que salir a comprar algunas cosas. Era eso o sucumbir a la deshidratación. El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una serie de recomendaciones para este tipo de expediciones al mundo exterior. Algunas ya las había escuchado –pagar con tarjeta en lugar de dinero en efectivo de ser posible- pero otras ni me las había imaginado –como usar el pelo atado y no llevar caravanas ni otros accesorios-.

El caso taiwanés

Taiwán, una isla asiática que tiene 23,78 millones de habitantes y está a tan solo 130 kilómetros de China continental, registró 195 casos y 2 muertes por el brote de Covid-19. ¿Cuál es su receta? Vigilancia temprana, medidas proactivas e intercambio de información con el público, así como la aplicación de tecnología en forma de análisis de big data y plataformas en línea, según lo que se detalla en esta nota.

El país ha sido crítico, por otro lado, con los jerarcas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Funcionarios de la salud en Taipei, la capital taiwanesa, dijeron que alertaron al organismo a fines de diciembre sobre el riesgo de transmisión del nuevo virus de humano a humano, pero que sus preocupaciones no se comunicaron a otros países.

Esto fue todo por hoy. Si pasás en tu casa más de lo normal estos días y ya estás rascando el fondo de la olla cultural en busca de qué leer o mirar, hoy tengo una muy buena noticia. La productora Mutante Cine subió este martes la película 25 Watts. Por una semana estará disponible acá de manera gratuita. Si no la viste, es la oportunidad perfecta para hacerlo. Y si ya la viste, qué mejor que volver a mirar esta joya del cine nacional (con música de Los Mockers incluida).

