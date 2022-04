Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras casi 25 meses llegó el momento de despedirnos

Se terminó la emergencia sanitaria y con ella también llega a su fin nuestro contacto diario a través de esta newsletter. Fueron casi 25 meses en los que, primero Mayte de León y luego yo -cuando ella partió hacia otros proyectos profesionales- diariamente procuramos traerles las novedades acerca de la marcha de la pandemia que cambió nuestras vidas a lo largo de los últimos dos años.



Desde las primeras muertes y el encierro autoimpuesto hasta la llegada de las primeras vacunas. Desde el afloje de los casos nuevos allá por setiembre del año pasado, hasta la irrupción de la variante ómicron que hizo que los contagios volaran, llevando el récord previo de enfermos a la categoría de un juego de niños. Todos esos episodios y más estuvieron reflejados en nuestro contacto diario.



Por supuesto podrán seguir informándose de las novedades vinculadas al coronavirus a través de El País.



Y si algo tuvo de bueno para nosotros esta comunicación con ustedes es que fue de ida y vuelta. Casi no hubo día en que algún lector no nos escribiera para hacernos una sugerencia, una consulta, una crítica, marcarnos errores y, de vez en cuando, regalarnos algún elogio.



De esa forma nos sentimos más cerca. Así que no duden en contactarme de nuevo. No olviden que mi casilla de correo electrónico es [email protected] por si quieren hacerlo.



Les agradezco que hayan estado ahí durante todo este tiempo y les pido que no dejen de cuidarse y cuidar a los demás porque lo que terminó fue la emergencia sanitaria, pero el virus sigue ahí.



PD: Acá va el link donde pueden encontrar el informe de hoy.