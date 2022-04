Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Trabajo informó que quedaron sin efecto los protocolos covid a nivel laboral



El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que preside la Inspección General del Trabajo resolvió este jueves que "quedan sin efecto" las medidas de prevención del contagio de covid-19 en el ámbito laboral, informó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.



"Esto significa que el tapabocas deja de ser obligatorio en los lugares de trabajo y dejan de estar vigentes los aforos y la limitación de los espacios de trabajo", agregó el ministro en referencia a esta medida que se toma tras el cese de la emergencia sanitaria.



Mieres señaló que puede haber lugares en los que puede mantenerse la necesidad de tapaboca o distanciamiento, pero que eso queda librado a las recomendaciones que pueda establecer el Ministerio de Salud Pública.



El ministro indicó también que "al no haber obligatoriedad no debería haber sanciones" para trabajadores que no utilicen tapaboca en su lugar de empleo. "Salvo que en un lugar tenga características que lleven a que sea necesario mantenerlo", sostuvo.



Consultado sobre la obligatoriedad de tapaboca para clientes de comercios o asistentes a eventos o espectáculos, Mieres dijo que ya no se les debe exigir. "No debería haber limitaciones al respecto", señaló.



Deja de ser obligatorio el uso de tapabocas en la UdelaR, pero "se mantiene como recomendación"



La Universidad de la República (UdelaR) informó que “se levantan todas las restricciones a las actividades presenciales” en la institución, luego del decreto emitido por el gobierno el martes poniendo fin a la emergencia sanitaria.



La casa de estudios también definió que “se mantiene como recomendación la utilización de tapabocas en espacios cerrados”, aunque su uso deja de ser obligatorio.



A su vez, “se exhorta a la comunidad universitaria a seguir las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud Pública para la vigilancia y control del covid-19”, concluye la misiva.



Los datos de hoy: tres fallecidos, 654 casos nuevos y 4.353 enfermos activos, de los que 33 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 7.348 test y se detectaron 654 casos nuevos de covid-19 frente a los 8.451 y 820 de ayer respectivamente. La positividad también se redujo pasando de 9.70% a 8,90%.



En esta jornada se produjeron tres fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y ayer habían sido cinco. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país las muertes así caracterizadas alcanzan a 7.179. Aquí hay más información sobre los fallecidos del día de hoy.



La cantidad de enfermos activos volvió a bajar desde los 4.616 de ayer a 4.353 hoy. De ellos, 33 están internados en CTI y en la víspera eran 35. Hoy se recuperaron 914 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de personas enfermas de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, también se redujo, esta vez 1,02 situándose en 18,22 para todos el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás que aunque ya no haya emergencia sanitaria el virus sigue entre nosotros.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.