Coronavirus, lo último

Se promulgó el decreto que da por terminada la emergencia sanitaria y en las próximas horas shoppings, transporte, cines y teatros deciden si relajan el uso de tapabocas, lo que seguramente harán. Después que termine la Semana de Turismo se eliminarán las cuarentenas para centros educativos donde haya casos de covid-19 y dejará de informarse diariamente sobre las cifras de la pandemia pasando a hacerlo diariamente.

El último reporte diario sobre la marcha del covid-19 saldrá el 17 de abril, desde ahí pasarán ser semanales

Ayer lunes, tras el anuncio de que se levantará la emergencia sanitaria, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, adelantó que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ya no realizará el reporte diario de testeos, casos nuevos y muertes por covid-19.



El decreto se conoció esta nochecita y según pudo saber El País, ese último informe diario será el domingo 17 de abril. Así, luego de la Semana de Turismo los casos se informarán semanalmente y no a diario, como hasta ahora.



Dicho esto, te comento que el informe de hoy del Sinae da cuenta de que se validaron 8.784 test y se detectaron 840 casos nuevos de covid-19 frente a los 6.038 y 627 de ayer respectivamente. La positividad pasó de 10,38% a 9,56%.



En esta jornada se produjeron dos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera fueron tres. Desde que se decretó la emergencia sanitaria los decesos así caracterizados totalizan 7.171. Aquí hay más detalles de las defunciones del día.



La cantidad de enfermos activos mantiene su caída llegando hoy a 4.933 desde los 5.176 de la jornada pasada. De ellos 35 están internados en CTI y ayer eran 38. Hoy se recuperaron 1.081 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de personas que cursan la enfermedad en los últimos siete días cada 100.000 habitantes bajó 1,61 ubicándose en 20,16 para todo el país. Hay enfermos en todos los departamentos.

Después de la Semana de Turismo, se elimina la cuarentena obligatoria en centros educativos

Las autoridades de la educación decidieron eliminar la cuarentena obligatoria ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos después que termine la Semana de Turismo.



Este mediodía se reunieron el ministro Salinas; su par de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente de Codicen, Robert Silva, y tomaron esa decisión que comenzará a aplicarse después de la Semana de Turismo. "No hay más cuarentena. A la persona que tiene síntomas (de haber contraído la infección) se le pide idealmente que no vaya a clases y si no que vaya con tapabocas mientras tenga síntomas y el resto siguen asistiendo normalmente", anunció da Silveira en diálogo con El País.



La medida "aplica a todos los centros educativos del país, públicos y privados, para todos los niveles", detalló en conferencia de prensa tras la reunión Robert Silva.



En lo que refiere al uso de tapabocas, "los únicos que tienen uso obligatorio son los funcionarios que manipulan alimentos. Para el resto es recomendado, no obligatorio", explicó el ministro Da Silveira.



Shoppings, Transporte, cines y teatros decidirán en las próximas horas si relajan el uso de tapabocas

Los shoppings, el transporte y las salas de espectáculos esperaban que se divulgase el decreto estableciendo al fin de la emergencia sanitaria para decidir si dejan de exigir, o no, el uso de tapabocas para hacer uso de ellos. El mismo se conoció esta nochecita.



Carlos Lecueder, director del Estudio Lecueder, que administra varios shopping centers, indicó a El País que se aguardaba el texto del decreto para tomar una definición al respecto.



En la misma línea se expresó Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU). En diálogo con El País, dijo que desde que se conoció la noticia no se han reunido por este tema. Planteó además que sin una obligación establecida por parte del gobierno, "cada supermercado puede tomar la decisión que quiera".



Por su parte, Daniel Fernández, presidente de Cambadu, indicó a El País: "Estamos totalmente de acuerdo con la medida, volveremos a la normalidad. Estamos con protocolo de aforo, tapabocas… Volveríamos a la normalidad".



Otro servicio que también exige tapabocas al día de hoy es el transporte colectivo. Juan Salgado, presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay y de la empresa Cutcsa, indicó a El País que en la gremial también esperaban el decreto y la comunicación del gobierno para el transporte colectivo de todo el país.



De todos modos, el dirigente del transporte adelantó que se "exhortará" al uso de tapabocas y puntualizó que "no será obligatorio tanto para pasajeros como para el trabajador del ómnibus" una vez se active el cese de la emergencia sanitaria.



En el caso de los espacios culturales, las cadenas de cine y el teatro Solís fueron consultados por El País por las medidas que tomarán y todos expresaron estar a la espera del decreto. Martín Inthamoussu, presidente del Sodre, detalló a El País que tras conocerse el mismo “no habrá más aforos, el uso del tapabocas se recomendará pero no será obligatorio y no se controlarán las vacunas”.

