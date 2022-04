Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se mantiene la constante baja de la cantidad de enfermos y la positividad acompaña esa tendencia hoy. Los viajeros que quieran entrar a Uruguay y estén vacunados no deberán presentar más un test negativo de covi-19, al igual que quienes hayan cursado la enfermedad.

Los datos de hoy: dos fallecidos, 704 casos nuevos y 6.143 enfermos activos, de los que 39 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 7.602 test y se detectaron 704 casos nuevos de covid-19 frente a los 8.607 y 907 de ayer respectivamente. La positividad pasó de 10,54% a 9,26%.



En esta jornada se produjeron dos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera fueron tres. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país los decesos así caracterizados llegan a 7.161. Aquí hay más información sobre las defunciones de hoy.



La cantidad de enfermos volvió a bajar pasando de 6.648 a 6.143. De ellos, 39 están internados en CTI frente a los 42 de ayer. Hoy se recuperaron 1.366 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo hoy 2,53 para situarse en 27,35 en todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Ya no es necesario el test de covid-19 para ingresar al país en caso de estar vacunado o haberse enfermado



A partir de este viernes ya no será necesario presentar un test PCR ni de antígenos para ingresar al país para quienes están vacunados con el viruos o hayan cursado la enfermedad .



Según el decreto firmado este viernes por el presidente Luis Lacalle Pou , el gobierno considera que "resulta necesario y conveniente actualizar el marco normativo referido, adecuándolo a la evaluación de las medidas adoptadas y la evolución de la pandemia que motiva la situación de emergencia nacional sanitaria".



El documento indica que se sustituye parte del decreto 195/020, de 15 de julio de 2020, que rige las normas de ingreso al país en el marco de la emergencia sanitaria.



El presidente Luis Lacalle Pou había adelantado este jueves en el evento Latin Annual Meeting que había hablado con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, para ver si firmaba el decreto este viernes o el lunes, "y cuáles son las razones de demorarlo o no demorarlo".



El 24 de marzo, El País informó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) analizaba una “serie de datos específicos” de la pandemia que marcaban la tendencia a la baja y que el día 31 de ese mes se reunirán los técnicos de la cartera en conjunto con los jerarcas para dar el visto bueno a la resolución.



Además, el pasado miércoles en la ciudad de Mercedes, el presidente anunció que se reunirá el próximo lunes con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas para analizar la situación de la emergencia sanitaria y es posible que pueda ser levantada en los próximos días.

Excoordinador del GACH está de acuerdo con flexibilizar medidas, "pero recordando que el covid está"



Uno de los excoordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Henry Cohen, dijo este viernes que le "parece bien que sigan disminuyendo las medidas obligatorias" de precaución de contagios del covid, pero aclaró que se debe recordar que "el covid está".



Cohen aclaró que él ya no está trabajando de forma constante con temas vinculados a la pandemia. Entrevistado en el programa Buen Día (Canal 4) Señaló que "por suerte está metido 100% en la gastroenterología, como en los años previos".



De todos modos, indicó: "La sociedad dio por superada la pandemia a nivel social, tenemos menos casos, tenemos menos casos graves, menos fallecimientos. ¿Se pueden liberar medidas? Claro, pero recordando que el covid está y cada uno sabrá qué medidas tomar. lavarse las manos, ventilar los lugares".



El experto señaló además que le parece bien usar tapabocas en espacios cerrados. "Yo cuando voy a lugares cerrados me pongo tapaboca", contó.



"Hay gente que opina que salimos igual de la pandemia, yo soy optimista, creo que nos ayudó a ser un poco mejores y espero que para próximas instancias similares que vivan nuestros hijos o nietos el mundo esté mejor preparado", agregó.



Argentina normaliza los requisitos de ingreso a previos a la pandemia de covid-19



El gobierno de Argentina informó este viernes que normalizará los requisitos de ingreso al país a las condiciones previas a la pandemia de covid-19, ya que realizará la apertura de todos los pasos fronterizos y pasará a exigir una declaración jurada a residentes y no residentes y un seguro covid-19 a los turistas internacionales.



La medida comunicada por el Ministerio del Interior implica la simplificación de todos los trámites de ingreso, prevé la eliminación de las categorías de "corredores seguros" y los requisitos de análisis de PCR y de vacunación contra la covid-19 para el ingreso a la Argentina que se habían impuesto debido a la pandemia de coronavirus.



La nueva reglamentación, que se hará efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial, estima que los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento operen bajo las nuevas condiciones establecidas y que se realice una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento.



A partir de este viernes, los extranjeros no residentes deberán completar una Declaración Jurada Electrónica al menos 48 horas antes del viaje y contar con seguro de salud covid-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario, según informó Interior.



Aquí pueden verse más detalles de las nuevas condiciones de ingreso.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que pases un buen fin de semana y no dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.