Coronavirus, lo último

La buena noticia del día es que hoy no hubo ninguna muerte de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que no sucedía desde el pasado 26 de diciembre. La cantidad de enfermos activos continúa a la baja.

Los datos de hoy: sin fallecidos, 1,048 casos nuevos y 7.110 enfermos activos, de los que 42 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.378 test y se detectaron 1.048 casos nuevos de covid-19 frente a los 12.258 y 1.238 de ayer respectivamente. La positividad casi no varió pasando de 10,09% a 10,10%.



Hoy no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que no sucedía desde el 26 de diciembre último.



La cantidad de enfermos activos bajó de 7.557 a 7.110. De ellos hay 42 internados en CTI, mientras que en la víspera eran 37. Hoy se recuperaron 1.495 personas.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 3,25 ubicándose en 29,88 para todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.



La OMS esboza escenarios donde el coronavirus evoluciona, pero pierde fuerza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que ha esbozado tres escenarios sobre la pandemia, entre los cuales el más probable es que el coronavirus evolucione, pero la enfermedad que produce pierda fuerza debido a la alta inmunidad de la población, sea por la vacuna o por haber pasado la infección.



"Pueden ocurrir picos de casos y muertes a medida que la inmunidad declina, lo que requerirá refuerzos (de vacunas) periódicos para las poblaciones vulnerables", dijo en una conferencia de prensa el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó la agencia de noticias Efe.



De todos los escenarios, el mejor sería en el que surjan variantes menos graves y no se necesiten nuevos refuerzos ni reformular las actuales vacunas; mientras que el peor sería ver variantes más agresivas y muy transmisibles, lo que provocaría una rápida caída de la inmunidad.



Estos escenarios forman parte del tercer plan de preparación y respuesta estratégica para el covid-19 de la OMS, difundido hoy y que Tedros dijo que espera sea el último antes de dar por terminada la fase aguda de la pandemia.



Argentina iniciará ensayos en humanos de una nueva vacuna contra el covid-19

El gobierno de Argentina anunció este miércoles el inicio de la etapa de ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el covid-19 desarrollada en el país vecino.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina aprobó la realización de estudios de fase 1 con la "ARVAC Cecilia Grierson", desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el laboratorio privado argentino Cassará.



"Estamos en un momento histórico para la investigación y el desarrollo en Argentina para hacer una fase 1 de una vacuna candidata argentina", destacó en rueda de prensa la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti.



El objetivo de los estudios de fase 1 es evaluar en humanos la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna, con vistas a que la ARVAC Cecilia Grierson esté disponible como refuerzo de las vacunas actuales.

La vacuna, que se basa en proteínas recombinantes, comenzó su desarrollo en junio de 2020.



Los estudios preclínicos en animales concluyeron en diciembre pasado y determinaron que el prototipo de la vacuna, además de ser seguro, induce la generación de anticuerpos neutralizantes contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan en Argentina.



En la fase 1, que demandará unos tres meses, participarán ochenta voluntarios sanos que ya hayan recibido un esquema de vacunación previo completo. Los investigadores planean realizar luego las fases 2 y 3, con unas 4.000 personas, con vistas a tener los resultados de los ensayos en octubre próximo.



El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Daniel Filmus, destacó que éste es uno de los cuatro proyectos de desarrollo de vacunas contra el covid-19 que son financiados por el Estado argentino.



Unos 147 millones de niños han perdido más de la mitad de su escolarización presencial durante la pandemia

El Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) alertó este miércoles que, a causa de la pandemia de covid-19, las escuelas de 23 naciones, donde habitan un total de 405 millones de niños en edad escolar, continúan sin abrir sus puertas por completo y que muchos de estos estudiantes corren el riesgo de abandonar sus estudios.



El nuevo informe de la Unicef titulado "¿Están aprendiendo realmente los niños?" analiza el impacto de la epidemia del cierre de escuelas a nivel de país en 32 países y territorios de renta baja y media, así como un análisis actualizado del estado de aprendizaje de los niños antes de la aparición del coronavirus.



Uno de los hallazgos más insólitos del estudio indica que 147 millones de niños han perdido más de la mitad de su escolarización presencial durante los dos últimos años. Este registro equivale a un total de 2 billones de horas de aprendizaje presencial perdidas en todo el mundo.



"Cuando los niños no pueden interactuar directamente con sus profesores y sus compañeros, su aprendizaje se resiente. Cuando no tienen la posibilidad de interactuar de ningún modo con sus maestros y sus compañeros, la pérdida de aprendizaje puede ser permanente", dijo Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.