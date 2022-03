Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volvió a caer la cantidad de enfermos activos en Uruguay. A nivel mundial, la semana pasada se produjo la menor cantidad de fallecidos con diagnóstico de covid-19 en dos años.

Los datos de hoy: dos fallecidos, 1.855 casos nuevos y 9.705 personas enfermas, de las que 43 está en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 15.904 test y se detectaron 1.855 casos nuevos de covid-19 frente a los 11.426 y 1.363 de ayer respectivamente. La positividad se redujo levemente de 11,93% a 11,66%.



En esta jornada fallecieron dos pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera había sido solo uno. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país, los decesos así caracterizados llegan a 7.144. Aquí hay más detalles sobre los fallecidos.



La cantidad de personas cursando la enfermedad volvió a bajar hasta 9.705 desde las 9.781 de ayer. De ellas 43 están internadas en CTI frente a las 44 del día previo. Hoy se recuperaron 1.929 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo 0,72 situándose en 43,10 para todo el país. Al día de hoy hay personas infectadas en todos los departamentos.

Ministros de Salud del Mercosur reunidos en Montevideo acordaron unificar las medidas anticovid



Se reunieron en Montevideo los ministros de Salud del Mercosur para analizar el estado de la pandemia de covid-19 en la región y la posibilidad de unificar medidas para el control de la pandemia, requisitos de ingreso a cada país y la posibilidad de avanzar en la producción de vacunas.



El ministro Daniel Salinas dijo en conferencia de prensa que “se trató de comparar” la situación “y buscar un punto de convergencia en las exigencias” donde “cada país irá adoptando a su tiempo y a su medida con la independencia que corresponde”.



“La situación es de control estable”, recalcó el ministro de Salud, lo que permite tener una línea clara de definiciones para avanzar en decisiones.

“Se reafirmaron conceptos como la importancia de la vacunación y de las dosis de refuerzo, así como la ventilación de los lugares cerrados.



Además, se dialogó sobre la capacidad productiva de vacunas de ARN en Argentina y Brasil así como de los avances para elaborar una estrategia de transición para la región. "Vamos a trabajar en conjunto, como región y como bloque, para tratar sistemas de compras que mejoren la accesibilidad a estos fármacos”, indicó.



En la reunión participaron, además de Salinas, la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti; el ministro de Brasil, Marcelo Queiroga; la titular de Chile, María Begoña; y su homólogo de Paraguay, Julio Borba. También concurrió Hernán Montenegro, representante de la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) en Uruguay.



Las muertes por covid en el mundo caen a su cifra más baja en dos años

El mundo registró la semana pasada una caída del 23% en el número de muertes por covid-19 (32.959), lo que supone la cifra más baja desde finales de marzo de 2020, pese a que los contagios globales volvieron a aumentar, según indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) e informó la agencia de noticias Efe.



Desde hace dos años, poco después de que la OMS declarara que el covid se había convertido en una pandemia, solo en otra ocasión (la tercera semana de mayo de 2020) se había estado por debajo de los 33.000 casos globales, con cifras de contagios entonces casi idénticas a las del último informe epidemiológico semanal de la OMS.



En América los fallecimientos cayeron un 42% la semana pasada (8.800), mientras que Europa, África y sur de Asia la bajada fue de casi el 20% (14.000 muertos entre las tres regiones), en Oriente Medio del 38% (1.000 fallecidos) y sólo en Asia Oriental hubo un aumento del 5%, hasta casi 7.000 decesos.



Los países que más muertes registraron del 14 al 20 de marzo, 3.600 cada uno, fueron Rusia y Estados Unidos, seguidos de Brasil (2.200), Corea del Sur (2.000) y China (1.900).



En contraste con la bajada en los casos graves y las muertes, los contagios globales por covid subieron por segunda semana consecutiva y llegaron a 12,3 millones, un 7% más que en los siete días anteriores.



Una cifra que la propia OMS estima que en la realidad podría ser mucho mayor, ya que muchos países han reducido en gran medida la realización de test, por la proliferación de casos leves y asintomáticos.



El ascenso en los casos confirmados está ligado a la ola de contagios vinculados a la variante ómicron en Asia Oriental y el Pacífico, donde los positivos aumentaron un 21% la semana pasada y superaron los seis millones, mientras que en Europa se registraron 5,2 millones de casos, casi la misma cifra de la semana anterior.



En el resto de regiones sumadas se superó apenas el millón de casos, con descensos del 17% en los contagios registrados en América, del 23% en el sur de Asia, del 41% en Oriente Medio y del 33% en África.



Desde el principio de la pandemia se han contabilizado al menos 470 millones de casos de covid, con más de seis millones de muertes.



Tedros: Por mucho que lo deseemos, la pandemia "aún no ha terminado"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió hoy miércoles en que la pandemia de covid sigue siendo una amenaza global, pese al descenso de muertes y el cambio de la atención mediática hacia eventos como la actual guerra en Ucrania.



"Todos queremos dejar atrás la pandemia, pero no importa cuánto lo deseemos, aún no ha terminado", aseguró en su rueda de prensa semanal el experto etíope, según informó la agencia de noticias Efe.



Tedros subrayó que la ola de contagios en Asia, unida al repunte de casos en Europa, está provocando que a nivel global las cifras de positivos vuelvan a subir, tras un mes de descensos.



"Hasta que no logremos una alta tasa de vacunación en todos los países, seguiremos corriendo el riesgo de un alza de infecciones, con posibilidad de que surjan nuevas variantes capaces de esquivar las vacunas", advirtió.



Las estadísticas de las redes sanitarias nacionales indican que un 64% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de las 11.000 millones de vacunas administradas en el planeta, si bien ese porcentaje baja al 14% en países de bajos ingresos.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



