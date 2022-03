Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir del jueves la Universidad de la República instalará un vacunatorio móvil para mayores de 12 años que quieran inocularse contra el covid-19. Un nuevo estudio realizado en Estados Unidos indica que los niños tienen una mayor respuesta de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 que los adultos.

Los datos de hoy: un fallecido, 1.363 casos nuevos y 9.781 enfermos activos, de los que 44 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 11.426 test y se detectaron 1.363 nuevos casos de covid-19 frente a los 8.224 y 1.087 de ayer respectivamente. La positividad se redujo de 13,21% a 11,93%.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de solo un paciente con diagnóstico de SARS-CoV-2, mientras que ayer fueron tres. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país los decesos así caracterizados son 7.142. Aquí hay más datos del fallecido de hoy



La cantidad de enfermos activos bajó de 10.206 a 9.781. De ellos 44 están internados en CTI y en la víspera eran 45. Hoy se recuperaron 1.787.



El índice p7, que mide el promedio de personas que vienen cursando infección durante los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 1,15 ubicándose en 42,38 para todo el país. Hay enfermos activos en todo el país.

Los servicios universitarios de todo el país contarán desde el jueves próximo con vacunatorio móvil anticovid

Desde el jueves todos los servicios universitarios en Montevideo y el interior contarán con la presencia de un vacunatorio móvil, de acceso libre y abierto, para las personas mayores a 12 años que deseen iniciar o completar el esquema de vacunación con la primera, segunda o tercera dosis.



La Universidad informó que la iniciativa es posible gracias al apoyo del Ministerio de Salud Pública, la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, y la Intendencia de Montevideo junto a diversos servicios universitarios.



"Vení, Vacunate, Volvé" es una propuesta que surge al detectar que cerca de la mitad de la población en la franja etaria universitaria aún no había recibido la dosis de refuerzo al momento del retorno de las clases presenciales, informó la Universidad de la República.



Para acceder al vacunatorio bastará presentar cédula de identidad, no es preciso agendarse previamente.



Los niños tienen una mayor respuesta de anticuerpos contra el covid, indica nuevo estudio realizado en EE.UU.

Los niños infectados con el SARS-CoV-2 tienen un nivel de anticuerpos significativamente mayor contra el virus que los adultos, según un estudio liderado por la escuela Johns Hopkins de Salud en colaboración con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (EE.UU), informó la agencia de noticias Efe.



Estos resultados, publicados por JCI Insight, difieren de investigaciones previas que apuntaban a una respuesta más baja de los anticuerpos de los niños.



La investigación se basa en las muestras tomadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 en hogares de Maryland (Estados Unidos) a 682 niños y adultos que aún no habían sido vacunados.



Los investigadores hallaron evidencias de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo que indicaba que ya habían sido infectadas, en 56 personas cuando comenzó el estudio.



Los anticuerpos dirigidos a la zona específica del virus que se une al receptor humano, llamada RBD, estaban presentes en niveles mucho más altos en los niños en comparación con los adultos: más de 13 veces más de 0 a 4 años y casi 9 veces más en los de 5 a 17 años.



Además, los niveles de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2, que pueden ayudar a predecir la protección contra la infección grave por covid, eran casi el doble en los niños de 0 a 4 años en comparación con los adultos.



Este estudio demuestra que los niños, incluso durante su primer año de vida, tienen la capacidad de desarrollar una fuerte respuesta de anticuerpos contra la infección por SARS-CoV-2, que en algunos casos excede a la de los adultos, dijo Ruth Karron, de la Johns Hopkins.



La OMS se muestra optimista, pero "alerta" ante la subida de contagios en Europa

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, se mostró este martes "optimista, pero alerta" por la subida de los contagios de coronavirus en Europa después de varias semanas de descensos.



La incidencia de nuevos casos de covid-19 a 14 días, con datos hasta el 13 de marzo, subió un 4,6 % y alcanzó los 1.565 casos por 100.000 habitantes, según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), indicó la agencia de noticias Efe.



Kluge resaltó durante una visita a Moldavia que 18 de los 53 países que conforman la región europea de la OMS, que incluye a Rusia y a antiguas repúblicas soviéticas, han registrado un alza de los casos mientras la mortalidad sigue bajando.



El director de OMS-Europa mencionó explícitamente a países como Alemania, Reino Unido, Irlanda y Holanda, y explicó la subida por la mayor transmisibilidad de la variante BA2 de ómicron y por el "brutal" levantamiento de las restricciones en estos.



Factores como el "gran capital" de inmunidad global logrado por las vacunas y las infecciones, el final del invierno y que ómicron sea menos severa hacen no obstante que la OMS mantenga el optimismo, si bien Kluge recordó que el virus mató a 22.000 personas en la región la semana pasada, sobre todo en países con baja vacunación.



"Tendremos que convivir con la covid-19 durante un tiempo, pero eso no significa que no podamos terminar con la pandemia", afirmó Kluge en una rueda de prensa.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



