Coronavirus, lo último

Por segundo día consecutivo aumentó la cantidad de enfermos cursando la enfermedad y el índice que mide el promedio de los pacientes activos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes. El presidente Lacalle Pou descartó, al menos por ahora, levantar la emergencia sanitaria.

Los datos de hoy: siete fallecidos, 1.863 casos nuevos y 10.196 enfermos, de los que 52 están internados en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 12.220 test detectándose 1.863 casos nuevos de covid-19 frente a los 13.151 y 2.138 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 16,25% a 15,24%.



En esta jornada fallecieron siete personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera fueron cuatro. De esta manera, desde que se declaró la pandemia en Uruguay las defunciones así caracterizadas llegan a las 7.127. Aquí hay más detalles sobre los fallecidos de hoy.



La cantidad de enfermos volvió a subir, al igual que ayer, llegando a los 10.196 desde los 9.900 del día previo. De ellos, 52 están internados en CTI y en la víspera eran 54. Ho se recuperaron 1.554 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, volvió a aumentar, esta vez 1,41 llegando a 43,67 para todo el país. Al día de hoy hay personas infectadas en todos los departamentos.

El presidente Lacalle Pou descartó que la emergencia sanitaria vaya a levantarse en el corto plazo

El presidente Luis Lacalle Pou descartó, al menos por ahora, cesar la emergencia sanitaria que fue declarada el 13 de marzo de 2020 cuando se comprobó la llegada al país de los primeros casos de covid-19.



En una rueda de prensa realizada esta tarde, el mandatario sostuvo que tiene "igual de ganas que todos" de que cese la emergencia sanitaria, pero aclaró que en el gobierno quieren "estar seguros" antes de hacerlo.



"Levantar la emergencia sanitaria ahora con el riesgo de tener que volver, no sería lo mejor", indicó en rueda de prensa en Río Branco (Cerro Largo), y agregó que para eso quieren "estar seguros".



"Algunas restricciones todavía existen", recordó el mandatario. De todas formas, reconoció que tiene "igual de ganas que todo el mundo" de cesar la emergencia sanitaria.



Por último, Lacalle señaló que para ver el tema de la pandemia "integralmente" hay que mirar al resto del mundo y puso el ejemplo de China donde están confinando a millones de ciudadanos por brotes de Covid-19.



Los anticuerpos naturales ante el covid duran al menos siete meses en los niños, según estudio de EE.UU.

Los niños infectados con covid-19 desarrollan anticuerpos naturales circulantes que duran al menos siete meses, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de UTHealth Houston (Estados Unidos) y que publica Pedriatrics.



La investigación señala que el 96% de los infectados estudiados seguía teniendo anticuerpos hasta siete meses después, pero un 58% de la muestra dio negativo para los anticuerpos inducidos por la infección en su tercera y última medición, informó la agencia de noticias Efe.



Estos resultados no incluyen el impacto de la protección de la vacuna.

Los resultados de los niños que habían pasado el coronavirus no se diferenciaba "en absoluto" en función de si el menor fue asintomático, la gravedad de los síntomas, cuándo contrajo el virus, o si tenía un peso saludable o el sexo. "Era lo mismo para todos", indicó la autora principal Sarah Messiah, de la UTHealth Houston.



La literatura médica sobre adultos indica que la infección natural más protección inducida por la vacuna proporcionan la mejor defensa frente a la covid-19. Sin embargo, algunos padres piensan que solo porque su hijo haya pasado la enfermedad ya está protegido y no necesita vacunarse, señaló Messiah.



Aunque este estudio "es alentador" en el sentido de que una cierta cantidad de anticuerpos naturales dura al menos seis meses en los niños, todavía no se conoce el umbral de protección absoluto, por lo que Messiah animó a la vacunación, pues se trata de una protección adicional.



El equipo examinó datos de 218 niños en el estado de Texas de entre 5 y 19 años en el marco del estudio Care, que comenzó en octubre de 2020 para examinar el estado de los anticuerpos frente a la covid-19 a lo largo del tiempo.



Una portavoz de la OMS volvió a subrayar que el final de la pandemia sigue estando muy lejano

Una portavoz de la Organización Mundial de la Salud (MS) volvió a asegurar este viernes que el final de la pandemia de covid-19 está muy lejos, con un importante aumento de casos en sus últimos datos semanales.



Cuando un periodista le ha preguntado en una conferencia de prensa en Ginebra sobre el momento del final de la pandemia, Margaret Harris confirmó que está "lejos de terminar". "Definitivamente, estamos en medio de la pandemia", agregó, según informa el portal de El Mundo de España.



Por su parte, el director general de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido del aumento de casos de Covid-19 en estos últimos días, e instó a los países a "permanecer vigilantes".



"Tras varias semanas de descensos, los casos notificados de covid-19 vuelven a aumentar en todo el mundo, especialmente en partes de Asia. Estos aumentos se producen a pesar de la reducción de las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que estamos viendo son solo la punta del iceberg", advirtió el director general de la OMS.



Según Tedros, es "de esperar" que continúen los brotes y repuntes locales, sobre todo en zonas donde se han levantado las medidas para evitar la transmisión. Así, ha alertado de que este aumento de casos se traducirá en un aumento de muertes. "Hacemos un llamamiento a todos los países para que permanezcan vigilantes", pidió.



