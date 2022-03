Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades sanitarias esperan que una nueva variante del covi-19, la BA.2, destrone a ómicron y se vuelva dominante en Uruguay en los próximos meses.



Los datos de hoy: cuatro fallecidos, 2.138 casos nuevos y 9.900 enfermos activos, de los que 54 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 13.151 detectándose 2.138 casos nuevos de covid-19 frente a los 10.932 y 1.676 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados subió de 15,33% a 16,25%.



En esta jornada fallecieron cuatro pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-5 y en la víspera fueron seis. Desde que se declaró la pandemia en el país las defunciones así caracterizadas llegan a 7.120. Aquí hay más datos sobre los fallecidos de hoy.



La cantidad de enfermos activos subió hoy desde 9.453 en la víspera a 9.900. De ellos 54 están internados en CTI y ayer eran 63. Hoy se recuperaron 1.678 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de pacientes activos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió en esta jornada 2,58 ubicándose en 42,26 para todo el país. Al día de hoy todos los departamentos tienen personas infectadas.

La nueva variante del covid-19, BA.2, es más contagiosa que ómicron, pero sensible a vacunas y anticuerpos

Todo parece indicar que en poco tiempo la variante ómicron del covid-s9 pase a ser un recuerdo y haya que empezar a acostumbrase a a hablar de un nuevo linaje, el BA.2. Las autoridades sanitarias esperan que esta variante destrone a ómicron y se vuelva dominante en Uruguay en los próximos meses. De momento, se sabe que es más contagiosa, pero vulnerable a las vacunas y a los anticuerpos generados en una infección previa con ómicron.



En noviembre se descubrió la variante ómicron y ya entonces se sabía que tenía sublinajes. La rama más común ha sido la BA.1, pero a principio de 2022 comenzó a propagarse con más rapidez la BA.2.



Estudios hechos en Dinamarca e Inglaterra probaron que es mucho más probable que una persona contagie a otra si está infectada con la variante BA.2 en comparación con la subvariante predecesora, detalla el New York Times.



Algo que ocurrió al aparecer ómicron fue la gran cantidad de contagios posteriores a haber recibido la vacuna. Sin embargo, la vacunación siguió evitando que la gente enfermara de gravedad y por lo tanto disminuyendo la cantidad de hospitalizaciones y muertes.



Esta nueva subvariante es vulnerable a las vacunas, en especial cuando la persona tiene una dosis de refuerzo.



Otro dato de interés es la sensibilidad de BA.2 a los anticuerpos generados por una infección previa con ómicron. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los datos iniciales de los estudios de reinfección a nivel poblacional sugieren que la infección con BA.1 brinda una fuerte protección contra la reinfección con BA.2”.



Por más datos del del nuevo linaje ver aquí.



Los contagios y muertes por el coronavirus bajan en América, excepto en el Caribe, informó la OPS

Los contagios del covid-19 descendieron durante la última semana en todo el continente americano excepto en el Caribe, donde también aumentaron las muertes por esta enfermedad, explicó ayer miércoles el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.



Durante la rueda de prensa semanal de este organismo, recogida por la agencia de noticias Efe, Barbosa detalló que América registró 901.000 nuevos contagios, un 19% menos que la semana anterior, pero en el Caribe y en las islas del Atlántico aumentaron un 56,6%.



Además, hubo 15.523 decesos en todo el continente, una caída del 18,4% respecto a la semana pasada, pero en el Caribe se incrementaron un 6,9%.



En total, América ha detectado 149 millones de casos y 2,6 millones de muertes desde que comenzó la pandemia de la covid-19 hace dos años.



"Los contagios y las muertes por covid-19 están bajando en gran parte de nuestra región, pero todavía hay demasiados casos y decesos registrados, un claro indicador de que la transmisión no está todavía bajo control", dijo el subdirector de la OPS.



Barbosa advirtió de que en la última semana los contagios aumentaron en el Pacífico Occidental (28,9 %), en África (12,3 %) y en Europa (2 %), por lo que pidió a los países americanos estar en alerta.



Por otra parte, Barbosa expresó preocupación por los rezagos en la vacunación contra la polio, el sarampión, la rubéola y la difteria debido a los esfuerzos que ha requerido el combate contra la covid-19. Señaló especialmente que la vacunación contra la polio en los países americanos ha retrocedido a niveles de 1994.



Relacionan el covid persistente con una enfermedad de las vías respiratorias



El llamado covid persistente puede tener como efecto potencialmente duradero una enfermedad de las vías respiratorias pequeñas por la que los pulmones no se vacían totalmente de aire y que se produciría independientemente de la gravedad inicial de la infección con SARS-CoV-2.



Una investigación que publica la revista Radiology y firma la Universidad de Iowa (EE.UU), divulgada también por la agencia Efe, estudió este atrapamiento del aire en los pulmones entre pacientes recuperados del covid, pero que sufrían efectos de forma persistente.



El director del estudio, Alejandro Comellas, señaló que aún tienen que realizar investigaciones para establecer si se trata de un efecto transitorio o permanente.



Diversos informes indican que más de la mitad de los adultos que superan el SARS-CoV-2 experimenta covid persistente y, de ellos, el 30 % presenta síntomas respiratorios como tos y disnea.



El equipo comparó los resultados de diversas pruebas médicas entre un grupo de 100 pacientes con covid persistente y 106 personas sanas. Las personas que habían superado el covid tenían una edad media de 48 años y, de ellas, 67 no necesitaron hospitalización, 17 sí y 16 pasaron por la UCI.



El atrapamiento de aire se da en muchas enfermedades obstructivas de las vías respiratorias, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).



En el grupo de pacientes que habían tenido covid-19 el porcentaje medio del pulmón total afectado por el atrapamiento de aire oscilaba entre algo más del 25% en el grupo ambulatorio y casi el 35% en el grupo hospitalizado, en comparación con solo el 7,2 % en las personas sanas. El atrapamiento de aire persistía en ocho de los nueve participantes que se sometieron a la obtención de imágenes más de 200 días después del diagnóstico.



El análisis de las pruebas con ayuda de un tipo de inteligencia artificial conocido como aprendizaje automático supervisado, mostró indicios de enfermedad de las vías respiratorias pequeñas.



Aunque esta enfermedad no se conoce el todo, los datos sugieren que puede estar relacionada con la inflamación o la remodelación de las vías respiratorias pequeñas que impiden que el aire pueda ser exhalado de los pulmones.



Comellas destacó que "algo está ocurriendo en las vías respiratorias distales relacionado con la inflamación o la fibrosis que nos está dando una señal de atrapamiento de aire".



