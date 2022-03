Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Organización Panamericana de la Salud emitió un alerta señalando que los casos de covid-19 retomaron el aumento en varias partes del mundol. En Israel se detectó una variante desconocida del virus que combina dos subvariantes de ómicron.

Los datos de hoy: seis fallecidos, 1.676 casos nuevos y 9.453 enfermos activos, de los que 63 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.932 test detectándose 1.676 casos nuevos de covid-19 frente a los 11.164 y 1.647 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos subió desde 14,75% en la víspera a 15,33%.



En esta jornada fallecieron seis pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y ayer fueron siete, con lo que desde que se declaró la pandemia en Uruguay los decesos así caracterizados totalizan 7.116. Aquí hay más datos sobre los fallecidos de hoy.



La cantidad de personas enfermas bajó levemente desde 9.474 en la víspera a 9.453. De ellas 63 están internadas en CTI y ayer eran 65. Hoy se recuperaron 1.685 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 0,59 ubicándose en 39,68 para todo el país. Al día de hoy hay personas infectadas en todos los departamentos.

Casos de covid-19 están aumentando en varias partes del mundo, advierte la Organización Panamericana de la Salud



El aumento de las infecciones de covid-19 en varias partes del mundo es una "advertencia" para las Américas de que el virus no está bajo control a pesar de la disminución de contagios en la región, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltó que las infecciones del nuevo coronavirus se incrementaron la semana pasada un 28,9% en la región del Pacífico Occidental, que incluye a China; un 12,3% en África; y casi un 2% en Europa con relación a la semana anterior, informó la agencia de noticias AFP.



"Los casos están aumentando nuevamente en otras partes del mundo, sirviendo de advertencia para nuestra región", dijo en rueda de prensa el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.



En las Américas, los contagios de covid-19 continuaron bajando por octava semana consecutiva con más 901.000 casos nuevos reportados en la semana del 6 marzo, una caída del 19% en comparación con la semana anterior.



Las muertes semanales también siguieron una trayectoria descendente por quinta semana consecutiva, con 15.523 nuevos decesos reportados (-18,4%), dijo la OPS.



Pero Barbosa indicó que aunque la mayoría de los países y territorios americanos reportó una reducción de nuevos contagios, en el Caribe y en las islas del Océano Atlántico los casos aumentaron en un 56,6%.



"Las infecciones y muertes por covid-19 están disminuyendo en la mayor parte de nuestra región, pero todavía se notifican demasiados casos y muertes todos los días, una clara indicación de que la transmisión aún no está bajo control", recordó.



Dos años después de que la OMS declarara una pandemia por el nuevo coronavirus, reportado por primera vez en China a finales de 2019, en las Américas se notificaron unos 149 millones de casos de covid-19, incluidas 2,6 millones de muertes, según cifras oficiales al 15 de marzo.



Israel descubrió una variante desconocida del covid que combina subvariantes de ómicron



El ministerio israelí de Salud anunció hoy miércoles que detectó dos casos de contaminación por una variante no identificada del coronavirus, sin gravedad aparente y que combina las subvariantes BA.1 y BA.2.



"Esta variante no es aún conocida en el mundo y los dos casos fueron descubiertos gracias a test PCR efectuados en el aeropuerto Ben Gurión a la entrada de Israel", indica un comunicado del ministerio.



"Las personas contaminadas presentaron ligeros síntomas de fiebre, dolores de cabeza y musculares y no requirieron cuidados médicos especiales" prosigue.



Según el jefe de la estrategia anticovid del gobierno israelí, Salman Zarka, "el fenómeno de las variantes combinadas es bien conocido" y "de momento no estamos preocupados" de que la nueva variante pueda conducir "a casos graves", dijo a la radio militar israelí.



En el contexto de un nuevo aumento de casos en el mundo, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, prevé celebrar una reunión el miércoles con responsables del ministerio de Salud, indicó su oficina.



La situación sanitaria se ha degradado en varios países debido a la propagación de la subvariante BA.2, particularmente contagiosa, pero que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no provoca formas más graves del coronavirus que la BA.1.



La OMS observa que la nueva variante "deltacron" tiene una bajo nivel de circulación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha observado que el nuevo virus detectado en tres países europeos - Francia, Países Bajos y Dinamarca-, que combina las variantes delta y ómicron, y se le empieza a conocer como "deltacron", tiene "un bajo nivel de circulación".



La OMS no descarta, sin embargo, que esta impresión inicial esté relacionada con la caída en el número de test de covid-19 en la mayor parte de mundo, informó esta tarde la agencia de noticias Efe.



"En vista de la disminución de test en el mundo estamos en una desventaja para seguir este virus de forma tan efectiva como deberíamos", comentó en una rueda de prensa la jefa de la unidad técnica anticovid de la OMS, Maria Van Kerkhove.



Recordó que tras dos años de pandemia existe una capacidad global de diagnóstico y de secuenciación genética del coronavirus muy importante, la que se está subutilizando por la impresión que existe de que la pandemia ha terminado o que ha dejado de ser grave.



Van Kerkhove dijo que es importante mantener y utilizar esas capacidades "porque como lo hemos venido diciendo, mientras este virus siga circulando tendrá más oportunidades de cambiar. La posibilidad de una recombinación (de variantes) siempre estuvo en la mesa".



La OMS no tiene un nombre para la recombinación que se ha detectado en un número contado de casos en Francia, Países Bajos y Dinamarca, aunque ya ha empezado a conocerse como "deltacron".



Las autoridades sanitarias de Brasil informaron ayer martes que habían confirmado dos contagios con deltacron, pero hoy rectificaron y dijeron que se trata de casos que aún se están investigando.



La recombinación de virus se produce cuando dos virus diferentes -en este caso las variantes delta y ómicron- logran intercambiar grandes cantidades de información genética, lo que produce un nuevo virus.



"La mayoría de esos virus debido al enorme cambio en sus códigos no son viables, no son buenos para infectar a otro humano, pero en ocasiones aparece uno que sí lo es", explicó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



