Coronavirus, lo último

Después de varias semanas de caída constante el número de nuevos casos de covid-19 subió levemente hoy, al igual que lo hizo la positividad. Mientras, China confina millones de personas en varias ciudades debido al surgimiento del mayor brote de la enfermedad desde que se declaró la pandemia allí.

Los datos de hoy: ocho fallecidos, 1.273 casos nuevos, 9.574 enfermos activos y 70 pacientes internados en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 7.567 test y se constataron 1.273 nuevos casos de covid-19. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados subió de 15,38% a 16,82%.



En esta jornada fallecieron ocho personas con diagnóstico de SARS-Cov-2 con lo que el total de decesos así caracterizados desde que se declaró la pandemia llega a 7.103. Aquí hay más información sobre los fallecimientos diarios.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad subió levemente, tras varias semanas de caídas seguidas, desde 9.488 en la víspera a 9.574. De ellos, 70 están internados en CTI y ayer eran 72. Hoy se recuperaron 1.174 enfermos.



El índice p7, que mide la cantidad de enfermos de los últimos siete días por cada 100.000 habitantes se redujo 0,95 para ubicarse en 39,51 para todo el país. Al día de hoy hay pacientes activos en todos los departamentos.

El ministro Daniel Salinas sostuvo que Uruguay está en una “salida progresiva” de la pandemia



A dos años de que el gobierno de Luis Lacalle Pou declarara la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de covid-19, el ministro de Salud, Daniel Salinas, manifestó su agradecimiento al personal sanitario y a la población por “la sensatez y las ganas de salir adelante” y sostuvo que ello llevó a estar, en la actualidad, “rumbo a una normalidad mayor”.



“La evaluación es que el Uruguay ha tenido un comportamiento extraordinario, merced de la conducción política del presidente de la República y una buena respuesta de la población de tal manera que hemos logrado sortear una crisis sin precedentes desde el punto de vista sanitario, con muchísimas menos restricciones que otros países que sufrieron de grandes encierros”, dijo el ministro en rueda de prensa.



Salinas afirmó que “grandes agoreros pedían a gritos el encierro obligatorio pero acá se hizo la libertad responsable (...) Donde muchos vaticinaron que no iba a haber vacunas, donde muchos decían que los CTI iban a colapsar, eso no pasó; que los test de antígenos o los test de PCR no iban a alcanzar; y lo último es la alharaca que se hizo en enero con la atención primaria, que es cierto que estuvo tensionada, pero en ningún momento colapsó”.



El ministro de Salud expresó su agradecimiento para con el personal sanitario y la población. “Es una construcción colectiva de toda la población que puso la sensatez y las ganas de salir adelante, y hoy poquito a poco se va reafirmando en esta salida progresiva que se confirma; vamos rumbo a una normalidad cada vez mayor”.



Salinas resaltó que en este momento el país tiene “una situación controlada, con muy buena vacunación y presencialidad plena en todas las áreas educativas”.

“Solo la alta vacunación y una pronta cuarta dosis puede minimizar un rebrote” en Uruguay

En momentos en los que China atraviesa el mayor brote de covid-19 desde que se desató la pandemia igual que Hong Kong, y con Alemania y el Reino Unido mostrando tasas altísimas de nuevos contagios el infectólogo Eduardo Savio aseguró que “la vacuna sigue siendo lo único que nos puede evitar enfermar gravemente o morir”.



"Uruguay en este momento está descendiendo de la segunda ola, con un alto porcentaje de vacunados e iniciando la administración de la cuarta dosis, algo imprescindible para todos los mayores de 18 años a lo largo de este año”, detalló Savio sobre el panorama de estos rebrotes y la preparación de Uruguay para enfrentarlos.



“La vacuna sigue siendo lo único que nos puede evitar enfermar gravemente o morir. En estos momentos el entorno mundial es muy desfavorable. Además de estar cursando China el más extenso brote que tuvo en toda su historia pandémica, lo mismo está pasando en Hong Kong, Alemania tiene una tasa altísima y con un porcentaje de vacunación similar al nuestro. También Reino Unido”, explicó el infectólogo, con base en los últimos datos.



“Esto está pasando porque las medidas de prevención fueron liberadas muy rápidamente, como comenta el entorno científico. Los vacunados no se cuidan porque tienen la percepción de que no les va a pasar nada. A dos años de la pandemia estamos asistiendo a un rebrote en múltiples focos”, agregó.



Para Savio, la guerra en Ucrania también tendrá un efecto en los contagios de covid, puesto que “Ucrania es un país con un 30% de vacunados y ahora en medio de la guerra el covid-19 claramente va a aumentar por el flujo migratorio Ni que hablar. El escenario de los próximos meses va a ser difícil para todo el mundo. Nadie tuvo en cuenta el impacto de ómicron”.



Carmela Hontou, a dos años del inicio de la pandemiade covid-19: “Me trataron de genocida”

Ayer domingo se cumplieron dos años de la declaratoria de la emergencia sanitaria a raíz de la propagación de la pandemia de coronavirus en Uruguay. También hace dos años que se viralizó una serie de audios de WhatsApp los que individualizaban a a la empresaria Carmela Hontou como “vector” de la enfermedad y responsable del ingreso del virus al país.



“Es el día donde todo lo que había construido se desmoronó”, sostuvo hoy Hontou en una carta abierta que se hizo pública.



Tras un viaje a Europa, la diseñadora volvió a Uruguay y concurrió a un casamiento con 500 invitados. El domingo 8 de marzo comenzó a sentir los primeros síntomas y el 13 de marzo su médico personal le avisó que estaba contagiada de coronavirus.



Al conocerse su caso, Hontou cargó con las críticas de ser la responsable de ingresar la enfermedad al país, a pesar de que se comprobó que el virus ya circulaba por el país desde febrero de 2020.



“Muchos dedos acusadores comenzaron a señalar sin saber que había ocurrido, y luego de comprobarse que el virus estaba en nuestro país antes de mi llegada, continuaron alimentando este disparate. Me trataron de genocida, de Nazi, de asesina y tantas cosas más que difícilmente pueda reproducir”, dice ahora en su carta que puede leerse completa aquí.



Hontou afirma que seguirá viviendo en Uruguay, donde espera encontrar “los mecanismos de sanación” que la lleven a construir una nueva realidad.

China decreta confinamiento de millones de personas en grandes ciudades y cierra fábricas por brote de covid-19

Los 17 millones de residentes de la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, se encontraron hoy lunes confinados por un brote de covid-19 que obligó a suspender la actividad de una fábrica de iPhone y a imponer restricciones a otras grandes metrópolis como Shanghái, informó la agencia de noticias AFP.



Las autoridades de Shenzhen anunciaron el domingo el nuevo confinamiento, cuando aparecieron en la ciudad brotes relacionados con la vecina Hong Kong, donde el virus está causando estragos.



El gigante taiwanés de la electrónica Foxconn, principal proveedor de Apple, anunció el lunes que suspendía sus operaciones en Shenzhen porque el confinamiento afectaba al funcionamiento de sus fábricas. Foxconn, que emplea a decenas de miles de trabajadores en la ciudad, dijo que había trasladado la producción a otros centros.



Shenzhen es una de las diez ciudades de China que se encuentran actualmente confinadas.



Las autoridades sanitarias han advertido que podrían tomarse medidas aún más estrictas pese a que la política de "cero covid" de Pekín parece estar generando cansancio en la población, en particular ante la variante ómciron, con menos casos graves.



Las autoridades contabilizaron el lunes 2.300 nuevos casos en todo el país. El día anterior se habían notificado casi 3.400, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.



"Ha habido muchos pequeños brotes en barrios y fábricas", dijo Huang Qiang, un funcionario de las autoridades locales en Shenzhen hoy. "Esto sugiere que hay un alto riesgo de propagación entre la población y que aún se necesitan más medidas de precaución".



En Shanghái, la metrópolis más poblada de China, se confinaron zonas residenciales y las autoridades están haciendo todo lo posible para evitar un confinamiento general.



Aunque el número de casos sigue siendo bajo en comparación con otros países, es importante en el contexto de China, donde las autoridades aplican desde 2020 una política de tolerancia cero con la pandemia.



Hasta ahora, China ha conseguido controlar los brotes esporádicos mediante confinamientos locales, test masivos y el control de su población con aplicaciones de seguimiento. Las fronteras del país permanecen prácticamente cerradas.



Pero la aparición de la variante ómicron pone en duda este enfoque drástico, en un momento en que la mayoría de los demás países han optado por convivir con el virus.



