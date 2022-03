Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya se superaron los seis millones de muertos con diagnóstico de covid-19 desde que se desató la pandemia a nivel mundial. En Uruguay se mantiene la caída de la cantidad de enfermos activos.

Los datos de hoy: cinco fallecidos, 1.508 casos nuevos, 13.427 enfermos y 104 internados en CTI

El informe diario del Sinae da cuenta que hoy se validaron 7.242 test y se detectaron 1.508 nuevos casos de covid-19. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados pasó de de 20,01% ayer a 20,82%.



En esta jornada se produjeron cinco fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Desde que se declaró la pandemia en Uruguay, los decesos así caracterizados llegan a 7.051. Aquí hay más información sobre los fallecimientos.



La cantidad de enfermos activos cayó hoy a 13.427 desde las 13.605 de ayer. De ellos, 104 están internados en CTI frente a las 110 del domingo. Hoy se recuperaron 1.681 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo hoy 1,79 para situarse en 54,11 para todo el país. Al día de hoy hay personas infectadas en todos los departamentos.



La pandemia del covid-19 deja ya más de seis millones de muertos en todo el mundo



La pandemia del covid-19 ha dejado ya más de seis millones de fallecidos en todo el mundo cuando se entra en el tercer año de esta crisis sanitaria, según el recuento independiente de este lunes de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, informó la agencia de noticias Efe.



Este trágico hito coincide con el levantamiento de las restricciones en numerosos países de Europa Occidental y el continente americano respecto al uso de mascarillas y limitaciones de viajes internacionales, después de la irrupción de la variante ómicron a finales de 2021; mientras que en otras zonas, como Asia y el Pacífico, se siguen registrando un alto número de casos.



En total, se han confirmado más de 450 millones de contagios en todo el mundo de este nuevo coronavirus.



Por países, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con casi más de 950.000 fallecidos; seguido por Brasil, con más de 650.000 decesos; e India con más de 500.000.



Aunque las vacunas se han mostrado efectivas contra los casos más graves, aún persisten importantes disparidades globales.



En los países de bajos ingresos apenas el 7 % de la población está completamente vacunada, mientras que en el caso de los de altos ingresos el porcentaje es superior al 70 % de la población, según los datos compilados por el portal Our World in Data.



El 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas informaban a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la aparición de casos de una enfermedad neumónica entonces desconocida en la ciudad de Wuhan, y la organización con sede en Ginebra informaba de ello a sus miembros en los primeros días de enero.



Un mes después, el 30 de enero de 2020, el organismo declaraba una emergencia internacional por el coronavirus, al empezar a declararse casos en otros países del planeta, aunque no consideraría la crisis sanitaria una pandemia propiamente dicha hasta el 11 de marzo.



En Uruguay la emergencia sanitaria fue declarada el 13 de marzo de ese mismo año.



Descubren más de 20 variantes genéticas que predisponen a sufrir una versión grave del coronavirus

El mayor estudio genético mundial sobre covid, en el que han participado más de 57.000 personas, ha revelado más de 20 variantes genéticas que predisponen a sufrir la forma grave de la enfermedad, unos hallazgos que ayudarán a desarrollar nuevos tratamientos y a priorizar algunas terapias.

Los resultados de la investigación se publicaron hoy lunes en la revista científica "Nature" y fueron divulgados por la agencia de noticias Efe.



La forma grave del covid-19 provoca unos daños pulmonares mediados por el sistema inmunitario del paciente, pero mientras que unas personas mueren, otras no desarrollan ningún síntoma. La diferencia entre unos y otros está en unos factores genéticos que los científicos apenas empiezan a entender.



Para este estudio, investigadores del consorcio GenOMICC -una colaboración mundial para el estudio genético de enfermedades-, dirigido por la Universidad de Edimburgo en colaboración con Genomics England, secuenciaron los genomas de 7.491 pacientes de 224 unidades de cuidados intensivos del Reino Unido.



Después, los compararon con los de otras 48.400 personas que no habían padecido covid-19, participantes en el proyecto 100.000 genomas de Genomics England, y con los de otras 1.630 personas que habían sufrido covid leve.



Esto les permitió identificar 16 nuevas variaciones genéticas vinculadas a la forma grave de covid, algunas de ellas relacionadas con la coagulación de la sangre, la respuesta inmunitaria y la intensidad de la inflamación. Además, confirmaron la implicación de otras siete formas genéticas que habían sido descubiertas en estudios anteriores.



"El estudio explica por qué algunas personas desarrollan covid grave y otras no presentan ningún síntoma, pero lo más importante es que nos proporciona un profundo conocimiento del proceso de la enfermedad y supone un gran paso adelante para encontrar tratamientos más eficaces", destaca Kenneth Baillie, experto en Medicina de Cuidados Críticos en la Universidad de Edimburgo.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



