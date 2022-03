Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se mantiene la caída constante en la cantidad de enfermos activos de covid-19 y también es sostenida la baja de la positividad.

Los datos de hoy: nueve fallecidos, 2.182 casos nuevos, 16.991 enfermos y 126 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.008 test y se detectaron 2.182 nuevos casos de covid-19 frente a los 10.036 y 2.468 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total efectuado bajó de 24,6% a 21,8%.



En esta jornada se produjeron nueve fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera fueron 14. Desde que se declaró la pandemia en Uruguay, las defunciones así caracterizadas llegan a 7.014. Aquí hay más información sobre los fallecimientos.



La cantidad de enfermos bajó a 16.991 desde los 18.594 de ayer. De ellos, 126 están internados en CTI y en la jornada pasada eran 116. Hoy se recuperaron 3.775 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 7,88 para ubicarse en 68.95 para todo el pís. AL día de hoy hay enfermos activos en todos los departamentos.

Codicen resolvió que ante brote de covid-19 en aulas, cuarentena será de cinco días para todos los alumnos



El Codicen, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, resolvió que, en caso de generarse un brote del covid-19 en el aula de un centro de estudios, la cuarentena será la misma para todos los estudiantes, sin importar si transitaron la infección o están vacunados, en cuyo caso el aislamiento será solo de cinco días.



Además no hay que testearse luego del quinto día para volver a clases siempre y cuando no persistan los síntomas.



En cuanto al tapabocas, se definió quitar la obligatoriedad del uso del tapabocas en todos los niveles.



Hasta la finalización del año lectivo 2021, ante un único caso positivo en una clase, todos los alumnos debían testearse y cuarentenarse por un período superior a los cinco días actuales.



Con la nueva disposición se busca saldar las diferencias que surgieron en las últimas semanas tras las recomendaciones del grupo de expertos del MSP, ya que el Codicen no estaba afín a una distinción entre los alumnos vacunados y no vacunados.



El MSP instrumentó en enero un protocolo que estipulaba que si había un brote, en caso de estar completamente vacunado el aislamiento sería de siete días y si no estaba vacunado o lo estaba incompletamente sería de 10 días.



Luego, en febrero, el MSP planteó que no se iban a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron covid-19 en los últimos 60 días, y tampoco si tenían dos o tres vacunas según el esquema para su edad y estado de comorbilidad, indicó el ministro de Salud Daniel Salinas el 23 de febrero. En tanto, para los alumnos que contaran con una dosis anticovid, no estén vacunados o hayan pasado los 60 días de infección podrían "reintegrarse al día octavo de la última exposición". A nivel terciario no se pediría cuarentena.



Pero ninguna de estas disposiciones prosperó en su totalidad y Codicen y MSP acordaron el nuevo protocolo.



Se mantienen restricciones para no vacunados en espacios cerrados para evitar que éstos se contagien



José Luis Satdjian, subsecretario de Salud Pública, dijo este jueves que los protocolos distintos para vacunados y no vacunados establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) son para “tratar de impedir que el no vacunado se contagie”.



Consultado sobre por qué se mantienen actividades solo para vacunados en espacios cerrados cuando la variante ómicron demostró contagiar también a los inoculados, el jerarca dijo que lo que se busca es “tratar de impedir que el no vacunado se contagie”.



“Está demostrado que un no vacunado tiene mil chances más de terminar en un CTI o fallecer que un vacunado con tres dosis”, explicó en entrevista con Las cosas en su sitio (Radio Sarandí).



“La manera de cuidar a los no vacunados es que no haya tanta circulación del virus, y para que no haya tanta circulación del virus tratemos de bajar los contagios”, precisó.



La OMS da luz verde al molnupiravir, primer tratamiento oral contra el covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy jueves la inclusión del antiviral molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra el covid-19, por lo que se convierte en el primer fármaco por vía oral recomendado por este organismo contra la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública lo había aprobado ayer.



La recomienda sin embargo su utilización sólo entre pacientes de covid-19 que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que sin embargo corran un muy alto riesgo de hospitalización, tales como personas no vacunadas, de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas, informó la agencia de noticias Efe.



La Organización al mismo tiempo desaconseja su uso entre niños y mujeres embarazadas o lactantes.



El fármaco, producido por la firma alemana Merck, se consume en pastillas, y según la OMS si se utiliza con los primeros síntomas de infección puede evitar hospitalizaciones.



La OMS recomienda el consumo de cuatro pastillas (800 milígramos) del fármaco dos veces al día durante cinco jornadas, el tiempo habitual de desarrollo de síntomas de la enfermedad.



Las recomendaciones de la ONU se basan en datos obtenidos de seis ensayos aleatorios en los que participaron 4.796 pacientes.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



