Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien continúa cayendo la cantidad de personas que cursan el covid-19 en Uruguay, hoy se superaron los 7.000 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-Cov-2 desde que se declaró la pandemia. También creció el número de contagios nuevos, debido a que se efectuaron más test de los que se venían haciendo durante el fin de semana largo por el feriado de Carnaval.

Los datos de hoy: 14 fallecidos, 2.468 casos nuevos, 18.594 enfermos activos y 116 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.036 test y se detectaron 2.468 contagios nuevos de covid-19 frente a los 7.632 y 1.938 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos bajó de 25,39% ayer a 24,6% en esta jornada.



La cantidad de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 fallecidos dio un salto hoy a a 14 desde los seis de ayer. Con ello, el total de decesos desde que se desató la pandemia alcanza a los 7.005. Aquí hay más detalles sobre los fallecimientos.



El número de personas que cursan la enfermedad mantiene una marcada tendencia a la baja, situándose hoy en 18.594 mientras que en la víspera eran 20.435. De ellas, hay 116 internadas en CTI, al igual que ayer. En esta jornada se recuperaron 4.296 infectados.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo hoy 6,30 para ubicarse en 76,83 para todo el país. En todos los departamentos hay personas infectadas.

Salud Pública habilita el uso de la primera pastilla antiviral para tratar el covid-19





El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó el antiviral oral molnupiravir, fabricado por el laboratorio Merck, desarrollado para el tratamiento de casos leves y moderados de covid-19.



El fármaco, que fue aprobado en más de diez países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, todavía no tiene regulado su uso en Uruguay, según informó el MSP.



Según los últimos ensayos, "el molnupiravir tiene una actividad antivírica consistente contra ómicron, la variante principal que circula en todo el mundo", dijo el doctor Dean Y Li, presidente de los Laboratorios de Investigación Merck, en un comunicado, según informó AFP.



En Uruguay, en el fármaco no se venderá en farmacias y solo será administrado por orden médica, se explicó.



Según explicó Merck, la píldora ataca la enzima que utiliza el virus para replicarse, e introduce así errores en su código genético. El molnupiravir bloquea la habilidad del coronavirus de replicar copias de sí mismo dentro del cuerpo. Esta acción prevendría su multiplicación, manteniendo baja la carga viral y reduciendo la gravedad de la enfermedad.



Las pruebas clínicas demostraron que, en un 30% de los casos de quienes recibieron el tratamiento, pacientes adultos con enfermedades graves, se evitaron las hospitalizaciones y los decesos.



A partir de mañana los viajeros provenientes de Uruguay podrán volver a ingresar a territorio alemán

Los más de sesenta países que figuran todavía en la lista de zonas de alto riesgo por covid, entre ellos Uruguay, dejarán de constar como tales a partir de la próxima medianoche, lo que facilitará la estancia en Alemania a los viajeros procedentes de esas regiones.



La lista, que quedará eliminada a partir de las 00.00 horas del 3 de febrero incluía, además de Uruguay, a Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Venezuela, y numerosos países europeos, entre otros.



El Instituto Robert Koch (RKI) de virología apoya su decisión en que la capacidad de la variante ómicron de causar una evolución grave de la enfermedad es mucho menor en comparación con mutaciones anteriormente dominantes.



Se considerarán zonas de alto riesgo por covid sólo aquellas regiones con una elevada incidencia en términos de prevalencia de variantes con una virulencia comparativamente mayor a ómicron, precisa en su comunicado.



Por lo tanto ningún país será considerado ya zona de alto riesgo por covid por la variante ómicron, indica.



De esta manera, los viajeros no inmunizados ya no tendrán que cumplir una cuarentena de diez días tras el ingreso en Alemania contemplada para las zonas de alto riesgo y que podía acortarse presentando un test negativo a los cinco días de la llegada.



Debido a la propagación en todo el mundo y el fácil contagio con variantes del SARS-CoV-2, se mantiene, no obstante, la obligación para las personas a partir de los 12 años de presentar a su ingreso en Alemania un certificado de vacunación contra la covid o de haber pasado la enfermedad, o bien un test negativo.



Los contagios y las muertes por covid-19 siguen bajando en América

Los nuevos casos de covid-19 se redujeron considerablemente en el continente americano la semana pasada, con una reducción del 32% en el número de contagios y del 10% en el caso de los fallecimientos, según los datos facilitados este miércoles por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La directora de la OPS, Carissa Etienne, facilitó estos datos según los cuales la semana pasada murieron 24.650 personas a causa de la pandemia, informó la agencia de noticias Efe.



"La tendencia decreciente en los casos fue, en términos generales, coherente en todas las Américas, aunque cuatro países informaron un aumento de los casos de covid-19 esta semana", agregó Etienne. "Esto muestra que seguimos estando en una situación fluida de la pandemia", añadió.



Etienne dijo que, si bien disminuyeron en términos generales en la región las muertes por covid-19, hubo diez países americanos que registraron un aumento de fallecimientos, y en América Central las muertes aumentaron casi un 16% en comparación con la semana anterior.



Por otra parte, la directora de la OPS señaló que en esta región "plagada de desigualdades", las mujeres han sido una vez más "afectadas de manera desproporcionada".



El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que en dos años de pandemia ha habido más de 2,5 millones de casos de covid-19 entre el personal médico del continente a todos los niveles, y han fallecido más de 13.000 profesionales.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected]is.com.uy.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.