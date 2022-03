Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por segundo día consecutivo se detectaron menos de dos mil nuevos casos de covid-19 y los fallecidos con ese diagnóstico fueron solo seis.

Los datos de hoy: 6 fallecidos, 1938 casos nuevos, 20.435 enfermos activos y 116 internados en CTI

Según los datos del informe diario del Sinae, hoy se validaron 7.632 test y se detectaron 1.938 nuevos contagios de covid-19. Es el segundo día seguido que las nuevas infecciones diarias se sitúan por debajo de las 2.000. El porcentaje de resultados positivos bajó de 28,7% a 25,39%.



La cantidad de pacientes con diagnóstico de fallecidos volvió a bajar, en la víspera fueron 8 y hoy 6. Desde que se declaró la pandemia los decesos así caracterizados totalizan 6.991. Aquí hay más detalles sobre los fallecidos.



El número de personas enfermas también sigue en baja, hoy son 20.435 frente a las 22.570 de la jornada pasada. De ellas 116 están internadas en CTI y ayer eran 119. Hoy se recuperaron 4.067 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de pacientes de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 10 y se ubicó en 83,13 para todo el país. Hay personas enfermas en todos los departamentos.

Hoy se cumple un año de que Uruguay comenzó la vacunación masiva contra el covid-19

Uruguay cumple este martes un año desde que empezó a vacunar de forma masiva a la población contra la covid-19 y, según las cifras oficiales.



Según el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que informa a diario sobre la evolución del plan de vacunación, a las seis de la tarde hora local 2.740.033 personas han recibido dos dosis contra el coronavirus SARS-CoV-2, lo que supone un 77,34 % de la población del país.



El porcentaje se eleva hasta el 83,701% en la administración de la primera dosis, una cifra que aumentó en las últimas semanas debido, fundamentalmente, al inicio de la vacunación en los niños de entre cinco y 11 años.



Además, según ese registro, 1,9 de los 3,5 millones de habitantes del país recibieron una dosis de refuerzo en los últimos meses e, incluso, se ha autorizado la administración de una cuarta inyección para algunos casos.



El pasado fin de semana las autoridades de Salud Pública celebraron el aniversario del inicio del plan de inmunización con varios mensajes en las redes sociales, ya que, si bien el 1° de marzo comenzó la vacunación masiva, unos días antes había arrancado la inoculación al personal sanitario que debía ocupar los vacunatorios. (Con información de la agencia de noticias Efe)



Da Silveira dio positivo a test de covid y ya son ocho los ministros que se infectaron en las últimas semanas

Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, dio positivo a un test de covid-19 este martes, informó su cartera vía Twitter. Ya son ocho los integrantes del gabinete ministerial que han atravesado la enfermedad en los últimos dos meses.



"Continuamos extremando las medidas preventivas en todas las dependencias de la institución, siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios", manifestó el ministerio.



El contagio se conoce en la fecha en que se cumplen dos años de la asunción del gobierno y uno de que comenzó la vacunación masiva contra el covid-19.



El 15 y el 16 de enero, los ministros de Defensa Nacional, Javier García, y Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, habían anunciado sus positivos por el coronavirus. El 28 del mismo mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el canciller, Francisco Bustillo, también estaba contagiado.



En febrero, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, informó de que tenía covid-19 el día 3, mientras que el titular de la cartera de Interior, Luis Alberto Heber, hizo lo propio un día más tarde.



Más adelante, la titular de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y el de Ambiente, Adrián Peña, también se contagiaron.

Sudáfrica, donde surgió la variante ómicron, no registra ninguna muerte por covid por primera vez desde 2020

Sudáfrica no registró ningún deceso debido al covid-19 en 48 horas, por primera vez desde mayo de 2020, en el país oficialmente más enlutado por el virus del continente africano, anunciaron el martes las autoridades sanitarias e informó la agencia de noticias AFP.



El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) informó de ello durante su balance diario de casos. La última vez que el país no registró ningún fallecido por el coronavirus fue el 12 de mayo de 2020.



"Observamos que los hospitales casi ya no tienen casos de covid", dijo a la AFP Shabir Madhi, especialista en vacunación de la Universidad de Witwatersrand.



"Sabemos que (la cifra de) muertos declarados está subestimada por un factor de tres, pero incluso en ese caso, la tasa es especialmente baja", añadió. Estos resultados están relacionados con las campañas de vacunación y las anteriores olas de la pandemia, añadió.



Zimbabue, Namibia, Angola, Mozambique y Esuatini tampoco dieron cuenta de ningún deceso debido al covid en las últimas 24 horas.



Unas 100.000 personas murieron en Sudáfrica a causa del coronavirus, y cerca de 3,6 millones contrajeron la enfermedad.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.