Coronavirus, lo último

Los datos de hoy: ocho fallecidos, 1.951 contagios nuevos, 22.570 enfermos y 119 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 6.788 test y se detectaron 1.951 contagios nuevos de covid-19. El porcentaje de resultados positivos creció de 27,50% ayer a 28,7%.



La buena noticia del día es que solo se produjeron ocho fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS.CoV-2. Desde el 23 de enero que las muertes no eran de un solo dígito, cuando llegaron a cinco. Desde que se declaró la pandemia, los decesos así caracterizados totalizan 6.985. Aquí hay más datos sobre los fallecimientos.



En tanto, la cantidad de enfermos continúa en caída y hoy alcanzó a 22.570 frente a la de 23.736 de ayer. De ellas 119 están internadas en CTI y en la víspera eran 122. Hoy se recuperaron 3.109 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de personas cursando la enfermedad en los últimos siete días cada 100.00 habitante, se redujo 7,02 situándose en 93,13 para todo el país. Al día de hoy hay enfermos en los 19 departamentos.

Pfizer extendió validez de vacunas anticovid para niños que vencían en marzo, anunció Delgado



El País informó ayer domingo que ante el comienzo de la vacunación de la segunda dosis para menores de entre cinco y 11 años, la cuarta parte de los que podían recibirla no lo hicieron lo que podría redundar en que las vacunas se venciesen. Hoy el secretario de Presidencia Álvaro Delgado aseguró que en diciembre la farmacéutica Pfizer-BioNTech había extendido la validez de las mismas.



Dada la alta demanda de vacunación a niños contra el covid-19, el gobierno adquirió 258.000 dosis pediátricas, que llegaron al país en enero y todas ellas, sin importar el lote, tienen fecha de vencimiento el próximo el 31 de marzo. Así lo indica el rotulado y así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en un pedido de acceso a la información pública.



Consultado sobre este tema esta mañana, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, explicó a Telemundo (Canal 12), que "los frascos vinieron rotulados con vencimiento 31 de marzo, pero en los últimos días de diciembre, Pfizer mandó una certificación de su sede central diciendo que las vacunas en realidad vencen el 30 de junio".



"Así que tenemos varios meses más para seguir vacunando y ayudando a que los niños en Uruguay estén blindados", sostuvo.



El pasado miércoles comenzó la administración de las segundas dosis para aquellos niños, de entre cinco y 11 años, que se había vacunado seis semanas atrás. Y en los primeros tres días de esta aplicación de segundas dosis, la cuarta parte faltó a su cita.

La OMS enciende alarmas por la generación de toneladas de desechos hospitalarios por combate al covid-19

Un informe de la Organización Mundial de la Salud conocido días atrás sostiene que la campaña global contra el coronavirus ha generado decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales que pueden desatar una crisis ambiental



La agencia sanitaria de la ONU destaca en su análisis que la acumulación de estos residuos supone una enorme presión a los sistemas de gestión de desechos sanitarios alrededor de todo el mundo. Añade que esta situación supone una amenaza para la salud de las personas y del medio ambiente y que pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar las prácticas de gestión de desechos.



El estudio se efectuó en base a las aproximadamente 87.000 toneladas de equipos de protección personal adquiridos entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 y enviados a los países a través de una iniciativa conjunta de emergencia de las Naciones Unidas. Se estima que la mayor parte de este material ha acabado como basura.



Los autores del informe revelaron que el envío de más de 140 millones de kits de pruebas podría llegar a generar otras 2.600 toneladas de residuos no infecciosos (principalmente plástico) y 731.000 litros de residuos químicos, mientras que el suministro de los más de 8000 millones de dosis de las vacunas habría producido 144.000 toneladas de residuos adicionales en forma de jeringas, agujas y cajas de seguridad.



Los autores señalan que estas cifras sólo proporcionan una estimación inicial de la magnitud del problema y que no tiene en cuenta ninguno de los productos adquiridos fuera de la iniciativa de la ONU, ni los residuos generados por el público, como las mascarillas médicas desechables.



La Organización destaca que es necesario disponer de sistemas de gestión eficaces, que incluyan orientaciones para el personal sanitario sobre qué hacer cuando ya se hayan usado los equipos y los productos sanitarios.



Sin embargo, la realidad del reciclaje de los desechos en los recintos hospitalarios dista de ser óptima. En la actualidad, el 30 % de los centros no están equipados para gestionar las cargas existentes de residuos sanitarios, y mucho menos la cantidad adicional que genera el covid-19. Esta cifra aumenta al 60% en los países menos desarrollados.



