Coronavirus, lo último

Se detectaron en Uruguay casos de contagios de una subvariante de ómicron que es más contagiosa que el linaje original, pero menos letal. La buena noticia es que la cantidad de enfermos activos sigue cayendo sostenidamente.

Los datos de hoy: 17 fallecidos, 3.396 contagios nuevos, 27.295 enfermos activos y 133 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 11.450 test y se detectaron 3.396 nuevos contagios de covid-19 frente a los 13.701 y 4.136 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos bajó de 30,2% a 29,6%.



En esta jornada se produjeron 17 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y ayer habían sido 13. Desde que se declaró la pandemia en el país los decesos así caracterizados llegan a 6.949. Aquí pueden verse más datos sobre los fallecimientos.



La cantidad de enfermos activos continúa con una marcada tendencia a la baja y hoy alcanzaron a 27.295, mientras que ayer eran 29.739. De ellos, 133 están internados en CTI, uno más que en la víspera. En esta jornada se recuperaron 5.823 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.00 habitantes, se redujo 15,31 situándose en 110,44 para todo el país. Hay pacientes activos en todos los departamentos.

Se detectaron casos de linaje BA.2 de la variante ómicron en Uruguay



El Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica (GTI) detectó casos de linaje BA.2 de la variante ómicron del coronavirus en Uruguay, informó esta tarde el Ministerio de Salud Pública (MSP).



La secretaría de Estado indicó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), era esperable la introducción y dispersión de los diversos sublinajes de la ómicron y "no hay elementos para considerar que tenga un comportamiento distinto a lo que se viene observado".



Las muestras en las que se encontró fueron parte del envío semanal que se realiza al Instituto Pasteur de Montevideo y el diagnóstico corresponde a las del 5 al 14 de febrero.



"La vacunación contra covid-19 sigue siendo efectiva y se sigue recomendando; asimismo no es necesario realizar cambios en las medidas no farmacológicas que se vienen implementando", indica el MSP.



Esta subvariante parece ser más contagiosa que la BA.1, aunque no causaría una letalidad mayor.



Covid y vuelta a clases: escolares vacunados y sin vacunar realizarán la misma cuarentena

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), explicó este viernes en rueda de prensa las medidas sanitarias que se aplicarán a nivel educativo, y dijo que "no existe discriminación" entre los estudiantes vacunados y los que no lo están.



"Es muy importante ratificar el criterio de que por tener covid no hay que cuarentenar ni cerrar un centro educativo o una clase. Si no existe brote, no hay cuarentena", sostuvo.



Si hay un brote en una clase (dos o más personas de un aula que se hayan contagiado entre sí), “en el caso de educación primaria y media son siete días (de cuarentena) y se reintegra a los ocho”. Añadió que “para el caso de educación inicial, es de seis días”.



"No hay diferenciación para el reintegro entre vacunados y no vacunados", remarcó Silva, luego de un encuentro entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).



Asimismo, dijo que para el reintegro “no se va a testear más”. En ese sentido, explicó: “Cuando exista un aislamiento, que disminuye en el tiempo, no se va a hacer test, ni el de antígeno, ni el de PCR, para reintegrarse”. Y añadió que “obviamente los test se van a hacer si existen síntomas, si el prestador lo indica”.



“Nosotros tomamos la recomendación (del MSP) en el sentido de adoptar una decisión transitoria, hasta semana de Turismo, y ver cómo evolucionamos”, sostuvo el presidente del Codicen.



“Cuanta mayor vacunación tengamos de nuestros niños, vamos a favorecer la presencialidad en nuestras aulas”, concluyó Silva.

Hace un año llegaba a América Latina el covid-19 que golpeó a la región más que a ninguna otra en el mundo

Hace dos años, el 26 de febrero de 2020, el covid-19 llegaba "oficialmente" a América Latina. Un brasileño de 61 años que había estado en Italia presentó síntomas y fue internado en un centro de Sao Paulo, donde le confirmaron el coronavirus. Así comenzó una pesadilla que ha golpeado a esta región más que a ninguna otra en el mundo, aunque está ganando la batalla de la vacunación, recuerda un artículo de la agencia de noticias Efe.



La llegada de la enfermedad a Latinoamérica, tras varios casos continentales antes en EE.UU. y Canadá, fue uno de los motivos que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la declaración de la pandemia apenas 15 días después, el 11 de marzo.



A medida que se incrementaron los casos y las muertes, fue quedando claro que la región no estaba preparada para el impacto de esta enfermedad.



La crisis sanitaria generó también manifestaciones sociales que provocaron convulsiones políticas muy fuertes, especialmente en algunos países.



En Paraguay, la falta de insumos y el malestar por la gestión del gobierno fueron el detonante de intensas protestas que obligaron al presidente Mario Abdo Benítez a realizar cambios en su gabinete en marzo de 2021.



La negligencia también está en el punto de mira de muchos sectores a la hora de hacer un balance de la lucha regional contra la pandemia. De esto se acusa al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México.



En cuanto a la economía, 2020, el primer año del covid-19, resultó especialmente duro para América Latina, con una retracción del PIB regional del -7,7%, según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), mientras que en 2021 se registró una cierta recuperación, del 3,7%. Para 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la región crezca apenas un 2,4%.



Los dos años que han transcurrido desde la primera infección en América Latina, dejan un balance hasta la fecha de 146 millones de casos y 2,6 millones de muertos.



La pandemia también supuso un duro golpe para el sistema educativo de la mayoría de los países latinoamericanos, debido al cierre de los centros educativos decretado por las autoridades.



Según la Cepal, 167 millones de estudiantes se vieron afectados por la paralización de las clases desde marzo de 2020.



En tanto, la Unesco estima que el impacto del abandono escolar ha supuesto que 3,1 millones de niños y jóvenes hayan quedado definitivamente fuera del sistema educativo.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana y no dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.