Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Debido a problemas de índole técnico ayer no recibieron el envío diario sobre la marcha de la pandemia, por lo que pedimos las disculpas del caso.

Los datos de hoy: 13 fallecidos, 4.136 contagios nuevos, 29.739 enfermos activos y 132 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 13.701 test y se detectaron 4.136 nuevos contagios de covid-19 frente a los 14.122 y 4.032 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos subió de 28,55% en la víspera a 30,2%.



En esta jornada se produjeron 13 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y ayer fueron 14. Desde que se declaró la pandemia en el país, los decesos así caracterizados llegan a 6.932. Aquí hay más detalles sobre los fallecimientos.



La cantidad de personas que cursa la enfermedad sigue manteniendo una fuerte tendencia a la baja y hoy llegó a 29.739, mientras que ayer era 32.234. De ellas 132 están internadas en CTI, dos más que en la víspera. Hoy se recuperaron 6.618 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 5,61 situándose en 125,75 para todos el país. Todos los departamentos registran casos activos.



Da Silveira se opone a "cualquier medida que implique discriminar entre vacunados y no vacunados"



En la víspera el ministro de Salud Pública Daniel Salinas anunció que

no se va a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron covid-19 en los 60 días previos, y tampoco si tienen dos o tres vacunas según el esquema para su edad y estado de comorbilidad en caso de brote en un centro de estudios, y esta tarde su colega de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, discrepó con la decisión por entenderla discriminatoria.



“Estamos conversando sobre este tema, la realidad es muy dinámica, esperemos que a medida que comiencen las clases podamos haber flexibilizado algunas medidas”, expresó Da Silveira en rueda de prensa consultado sobre lo anunciado por Salinas. Sin embargo aclaró que "personalmente" no le gustaría tomar "cualquier medida que implique discriminar entre vacunados y no vacunados", dijo a El País.



“Estamos conversando para encontrar caminos y que no sea necesario”, enfatizó el ministro.



Algunos pediatras y pedagogos también se se manifestaron en contra del anuncio de Salinas y opinaron que la medida genera discriminación, en sintonía con el mensaje que había transmitido el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría donde instaba a “evitar cualquier práctica que vulnere los derechos por no estar vacunados”.



Salud Pública abrió agenda para que grupos de riesgo reciban dosis de refuerzo contra el coronavirus

A partir de ayer el gobierno abrió la agenda para que las personas que integran los grupos definidos como de riesgo reciban dosis extra de la vacuna contra el covid-19.



Entre los nuevos grupos habilitados figuran las personas mayores de 70 años que cuenten con las tres dosis iniciales contra el covid-19, y ahora estarán habilitadas a recibir una cuarta vacuna.



Además de esa franja etaria, la cartera de salud recomendó que los mayores de 50 “con comorbilidades” se agendaran para darse un cuarto pinchazo. Pero dado que no está cuantificada la cantidad de personas con comorbilidades todos los mayores de 50 que quieran agendarse podrán hacerlo, más allá de que tengan o no algún factor de riesgo. A estos se suman aquellos que residan en establecimientos de larga estadía o con comorbilidades o con síndrome de Down, que pueden recibir la cuarta dosis.



Aquí podés ver el listado de comorbilidades.



Para recibir la cuarta o quinta dosis también se encuentran las personas inmunodeprimidas. En este caso la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) recomendó que reciban una dosis de refuerzo “después del esquema inicial de tres o cuatro dosis”, por lo que algunas ya podrían estar habilitados para recibir la quinta dosis, si en un principio fueron inoculadas con Sinovac.



Además, los jóvenes entre 12 y 17 años con comorbilidades podrán darse la tercera dosis.



Aquí se pude acceder a la agenda en línea.

Autorizan fiestas y eventos en espacios cerrados con aforo del 100% para vacunados

Como ayer no recibiste esta newsletter debido a problemas técnicos, te cuento que el ministro de Salud, Daniel Salinas, había anunciado que fiestas y eventos en espacios cerrados con asistentes con "vacunación completa" pasarán a tener un "aforo del 100%".



Salinas dijo también que a partir de los cambios que estarán vigentes desde mañana, "no va a haber una duración o tiempo máximo" de los eventos.



Por otro lado, hablando de las actividades en espacios abiertos, el MSP "recomienda permitir el desarrollo al aire libre de todo tipo de actividad, con aforo 100% y sin control de vacunas (anticovid)", añadió el ministro.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.