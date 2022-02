Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy fue un día de muchas novedades relacionadas con los protocolos y la vacunación en torno al covid-19. Por un lado Salud Pública anunció la apertura de la agenda para que los integrantes de ciertos grupos de riesgo reciban una nueva dosis anticovid, también se supo que se flexibilizan los protocolos para los menores vacunados en caso de brotes en centros educativos y, finalmente, se suavizaron las condiciones para la realización de fiestas y espectáculos.

Los datos de hoy: 14 fallecidos, 4.032 contagios nuevos, 14.122 enfermos activos y 130 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 14.122 test y se detectaron 4.032 nuevos contagios de covid-19 frente a los 14.745 y 4.418 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos volvió a subir de 24,9% a 28,5%.



También volvió a aumentar la cantidad de muertos con diagnóstico de SARS-CoV-2 que llegó a 14, frente a los 10 de la víspera. Desde que se declaró la pandemia en el país las defunciones así caracterizadas totalizan 6.919. Aquí hay más detalles sobre los fallecidos.



Por el contrario, el número de pacientes cursando la enfermedad sigue en baja situándose en 32.234, mientras que ayer eran 34.666. De ellos 130 están internados en CTI frente a los 141 de la pasada jornada. Hoy se recuperaron 6.448 personas.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 10,55 situándose en 131,36 para todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Salud Pública abrió agenda para que grupos de riesgo reciban dosis de refuerzo contra el coronavirus

A partir de hoy el gobierno abrió la agenda para que las personas que integran los grupos definidos como de riesgo reciban dosis extra de la vacuna contra el covid-19.



Entre los nuevos grupos habilitados figuran las personas mayores de 70 años que cuenten con las tres dosis iniciales contra el covid-19, y ahora estarán habilitadas a recibir una cuarta vacuna.



Además de esa franja etaria, la cartera de salud recomendó que los mayores de 50 “con comorbilidades” se agendaran para darse un cuarto pinchazo. Pero dado que no está cuantificada la cantidad de personas con comorbilidades todos los mayores de 50 que quieran agendarse podrán hacerlo, más allá de que tengan o no algún factor de riesgo. A estos se suman aquellos que residan en establecimientos de larga estadía o con comorbilidades o con síndrome de Down, que pueden recibir la cuarta dosis.



Aquí podés ver el listado de comorbilidades.



Para recibir la cuarta o quinta dosis también se encuentran las personas inmunodeprimidas. En este caso la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) recomendó que reciban una dosis de refuerzo “después del esquema inicial de tres o cuatro dosis”, por lo que algunas ya podrían estar habilitados para recibir la quinta dosis, si en un principio fueron inoculadas con Sinovac.



Además, los jóvenes entre 12 y 17 años con comorbilidades podrán darse la tercera dosis.



Aquí se pude acceder a la agenda en línea.



Menores vacunados no deberán hacer cuarentena en caso de brotes en centros educativos

Ante la inminencia del comienzo del año lectivo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció hoy cambios en los protocolos a ser aplicados a nivel educativo en casos de producirse brotes de covid-19.



"No se va a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron covid-19 en los últimos 60 días, y tampoco si tienen dos o tres vacunas según el esquema para su edad y estado de comorbilidad" en caso de brote en una clase, remarcó el ministro esta mañana.



En tanto, para los alumnos que cuenten con una dosis anticovid, no estén vacunados o haga más de 60 días que cursaron la infección, "podrán reintegrarse al día octavo de la última exposición, y no requieren de test".



A nivel terciario, puntualizó, "no se va a pedir cuarentena en ningún caso, solo auto monitoreo de síntomas y consulta inmediata si presenta síntomas".



También se aprobaron cambios a los protocoles que deben ser aplicados a docentes y auxiliares, los que pueden verse aquí.



Autorizan fiestas y eventos en espacios cerrados con aforo del 100% para vacunados

El ministro de Salud también anunció esta mañana que fiestas y eventos en espacios cerrados con asistentes con "vacunación completa" pasarán a tener un "aforo del 100%".



Salina dijo también que a partir de los cambios que estarán vigentes en 24 - 48 horas comprendidos en una nueva ordenanza, "no va a haber una duración o tiempo máximo" de los eventos.



Por otro lado, hablando de las actividades en espacios abiertos, el MSP "recomienda permitir el desarrollo al aire libre de todo tipo de actividad, con aforo 100% y sin control de vacunas (anticovid)", añadió el ministro.



Muertes por covid en América disminuyen por primera vez en seis semanas, anunció la OPS

Después de seis semanas consecutivas de aumento de las muertes por coronavirus en el continente americano, la semana pasada se constató una disminución de las defunciones por primera vez desde el comienzo de la llegada de ómicron, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



En concreto, se notificó una reducción del 9% en los fallecimientos por la enfermedad, ya que se dio cuenta de 29.000 muertes, informó la agencia de noticias Efe.



Asimismo, los contagios tuvieron un descenso en relación a la semana previa del 28 % tras registrar 2,2 millones de nuevos casos en la región, explicó en rueda de prensa telemática desde Washington la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS.



Sin embargo, "muchos lugares siguen enfrentando al pico de la ola de infecciones", por lo que "debido a la rápida diseminación de ómicron y la posibilidad de que surjan nuevas variantes las medidas sociales tienen que continuar", consideró la doctora.



En el caso de Norteamérica, si bien los contagios se redujeron un tercio, en México se detectó un aumento del 70 % en las nuevas infecciones. En cuanto a las muertes, aunque también cayeron en Estados Unidos, "las cifras todavía se sitúan entre las más altas registradas durante la pandemia", indicó Etienne.



En Centroamérica los fallecimientos se redujeron un 17%. No obstante, en Nicaragua los contagios aumentaron en un tercio y en Honduras también siguieron incrementándose los ingresos en unidades de cuidados intensivos y los decesos por la covid-19.



En Sudamérica también se vio esta tendencia a la disminución de los decesos, en un 13%, aunque algunos países siguen enfrentándose al pico de la ola ómicron como es el caso de Chile, donde los ingresos en CTI se aceleraron una cuarta parte y las muertes aumentaron un 37%.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



