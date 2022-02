Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se mantiene a la baja la cantidad de enfermos activos al igual que el porcentaje de nuevos contagios.

Los datos de hoy: 16 fallecidos, 3.691 contagios nuevos, 36.442 enfermos activos y 153 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 11.498 test y se detectaron 3.691 casos nuevos de covid-19. El porcentaje de resultados positivos se redujo de 33,96% a 32,10%.



En esta jornada se produjeron 16 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, con lo que desde que se declaró la pandemia en el país los decesos así caracterizados llegan a 6.895. Aquí hay más datos sobre los fallecidos.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad bajó de 37.476 ayer a 36.442. De ellas, 153 están internadas en CTI, cifra idéntica a la de la víspera. Hoy se recuperaron 4.693 personas.



El índice p7, que mide el promedio de personas enfermas en los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo 5,57 situándose en 148,78 para todo el país. Hay pacientes infectados en todos los departamentos.

Brasil: exigencia de vacuna a niños turistas tiene excepción si ingresan por vía terrestre



Desde el lunes 14 de febrero Brasil comenzó a exigir a los niños mayores de cinco años que ingresen al país la pauta de vacunación completa contra el coronavirus y de no contar con ella deberán cumplir una cuarentena, lo que trajo preocupación a nivel local dada la cercanía del feriado de Carnaval. Sin embargo, esa disposición no alcanza a los menores que ingresen al país norteño por vía terrestre.



Una nota informativa publicada por el Ministerio de Salud de Brasil este lunes, aclara que, en caso de acceder al país a través de transporte terrestre, brasileños y extranjeros mayores de cinco y menores de 18 años, que no tengan comprobante de vacunación porque en su país no se haya podido acceder a la vacuna, no deberán presentar el certificado.



En el caso de Uruguay, dado que la vacunación en esa franja etaria comenzó en enero, es probable que los niños no tengan la pauta completa de la vacunación si van a viajar por Carnaval o Semana de Turismo. Por lo tanto, con una sola dosis sería suficiente para que les permitieran el acceso. En la Embajada de Brasil en Montevideo recalcaron que los detalles los irá ratificando el Ministerio de Salud.

Bill Gates alertó sobre la posibilidad de que se desate una nueva pandemia



El cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, habló de varios temas durante la Conferencia de Seguridad Anual que se realizó en Múnich, Alemania hace unos días. El filántropo indicó que gracias a las vacunas contra el covid-19 la crisis sanitaria que está atravesando el mundo tendría fin este año.



No obstante, sus declaraciones no terminaron allí y alertó sobre la llegada de otra posible pandemia en el futuro, pero advirtió que esta tendría un patógeno diferente que también pertenece a la familia del coronavirus.



“La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección”, dijo en medio de la conversación con Hadley Gamble de CNBC en dicho evento.



Por otro lado, explicó que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunar al 70% de la población mundial es difícil de alcanzar, pero que el virus y la llegada de la variante ómicron ha generado un nivel de inmunidad a nivel global incluso mejor que las vacunas.



Bill and Melinda Gates Foundation anunció una inversión de 150 millones de dólares en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de desarrollar vacunas que evitarían futuras epidemias.



Esta no es la primera vez que el empresario tecnológico realiza predicciones sobre la salud pública, en el 2015, Gates señaló que la próxima catástrofe mundial iba a estar relacionada con una pandemia.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



